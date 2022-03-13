"Мой прогноз – Киев уже никогда не упадет!", - генерал армии США Ходжес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американские эксперты пытаются понять неудачи российского блицкрига в Украине и нащупать пути возвращения в мир. В Атлантическом Совете прошел круглый стол по теме: "Война Путина не увенчается успехом: как помешать вторжению Кремля".
"Русское наступление началось более полумесяца назад, а Москва захватила только один крупный город: Херсон. Почему Россия продвигается так медленно? – это почти риторический вопрос задает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики (Ben Hodges) , Pershing Chair in Center for European Policy Analysis (CEPA) и бывший командующий вооруженными силами США в Европе - Ну конечно, вовсе не это была их цель. То, что мы видим в российской армии, является результатом многолетней коррупции внутри оборонной промышленности России, самого Минобороны, двойной отчетности и других "уловок" по всей Россиии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rusjev.net.
"Все это проявляется сегодня, — продолжает генерал, — когда мы видим подразделения, не обученные должным образом, не имеющие дисциплины, их материальная часть не функционирует должным образом или осталась без топлива… А еще это показывает, что они покусились на то, к чему не готовы: они не имеют опыта ведения войны такого масштаба.
"Россияне сильно переоценили свои возможности, — резюмирует Бен Ходжес. — Что меня действительно поразило, это их неспособность воспользоваться преимуществом. Что было на стороне агрессора? В первую очередь — нападающий всегда сам выбирает время и место, поэтому Украина должна была обороняться, и она всячески пыталась, и она всячески старалась не спровоцировать россиян, не дать им повода, поэтому буквально была вынуждена сидеть и ждать, пока ударят".
Однако блицкрига не получилось, как это уже не раз бывало в истории Европы за последние сто лет. Российская армия сменила тактику. "Теперь она просто разрушает города, - продолжает Бен Ходжес. - Это убийство: они нацелились на гражданских лиц, чтобы оказывать давление на Запад и правительство Зеленского, надеясь, что кто-то наконец сломается: это тактика войны на истощение. И у нас, у Украины, впереди много плохих недель".
Но такая война, считает Ходжес, "требует по меньшей мере трех вещей": "Неограниченное время, неограниченные боеприпасы и неограниченные человеческие ресурсы. У Путина нет ни одного из этих трех. У него заканчивается время, потому что санкции в конце концов сделают свое дело. Запасы боеприпасов уже подходят к концу, особенно лучших, например высокоточных. И у них явный недостаток живой силы". В результате генерал Ходжес делает смелый вывод: "Мой прогноз – Киев никогда не упадет".
"Низкий моральный дух российских подразделений также стал фактором, - продолжает генерал. - А украинцам с их острым умом не помешали бы несколько символических побед: всегда надо думать о широком спектре целей - "чертов мост" через Керченский пролив или что-то вроде рейда полковника Дулиттла ", - отмечает генерал.
Бен Ходжес напоминает: "1 апреля – это день, когда в очередной раз 130 тысяч молодых русских мужчин призывного возраста должны будут явиться в военкоматы по всей России. Если бы мы могли достучаться до 130 тысяч семей, которые собираются послать своих сыновей как пушечное мясо в путинской войне! Если бы хотя бы 10 тысяч из них отказались - это вызвало бы настоящее землетрясение внутри России!" – восклицает Ходжес.
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И отдельное спасибо Кучме за отдачу крылатых ракет Х-55 воздушного базирования,вместо того чтоб модернизировать их
"19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.[14]В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]"
Я так понимаю, у вас к Петру претензии, что он не успел Зе оставить несколько комплексов? Так может надо было в "турборежиме" не бюджет дерибанить, а оборонкой заниматся?
От тебе ишо "видосик" - внимание на дату
https://www.youtube.com/watch?v=Ck1kRb42rAc
Как говорят в Одессе - не дождетесь!)
от так хренова річ це 1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. ..тому )(уйло казав все йде по плану?--на виснаження
Весь Советский Союх трясся от страхе перед войной с США. В школе у нас постояннобыли учения, куда прятаться в случае ядерного взрыва.
А эти какие то слюнтяи, зажиревшие бюрократы.
ВЕроятность сбить боеголовку стратегической ракеты даже сейчас процентов 20 при полигонных условиях,а тогда это вообще утопия
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пане генерале, це все наслідки совка. З того часу, коли совок отримав ядерну зброю, бойова підготовка инших підрозділів зійшла на пси: на фарбування трави. Навіть в РВСН плани бойової підготовки не виконувалися. А ви все дивилися на на реальний стан, а на те, що написано в бойових статутах армії ссср.
До речі, те саме й з "накращою_вищою_освітою_в_світі_в_ссср". На папері програми мали пристойний вигляд. Але хто їх дотримувався. Часом випускники економічних факультетів не могли 1/3 додати до 5/7.
Про образование конечно посмешили
А чим я Вас розсмішив про совецку освіту?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...
Простой пример,раша зделала пару экземляров самолетов 5 поколения,в ответ США наклепали ф-22 и ф-35,в количестве не 2 штуки)).
Може обстріл потужними глибинними фугасами морського шельфу південніше мосту (з урахуванням глинистих донних відкладень Азовського моря) ?