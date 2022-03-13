РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
42579 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
32 463 40
армия РФ (4868) война (8281) Ходжес (68)

"Мой прогноз – Киев уже никогда не упадет!", - генерал армии США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Мой прогноз – Киев уже никогда не упадет!", - генерал армии США Ходжес

Американские эксперты пытаются понять неудачи российского блицкрига в Украине и нащупать пути возвращения в мир. В Атлантическом Совете прошел круглый стол по теме: "Война Путина не увенчается успехом: как помешать вторжению Кремля".

"Русское наступление началось более полумесяца назад, а Москва захватила только один крупный город: Херсон. Почему Россия продвигается так медленно? – это почти риторический вопрос задает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики (Ben Hodges) , Pershing Chair in Center for European Policy Analysis (CEPA) и бывший командующий вооруженными силами США в Европе - Ну конечно, вовсе не это была их цель. То, что мы видим в российской армии, является результатом многолетней коррупции внутри оборонной промышленности России, самого Минобороны, двойной отчетности и других "уловок" по всей Россиии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rusjev.net.

"Все это проявляется сегодня, — продолжает генерал, — когда мы видим подразделения, не обученные должным образом, не имеющие дисциплины, их материальная часть не функционирует должным образом или осталась без топлива… А еще это показывает, что они покусились на то, к чему не готовы: они не имеют опыта ведения войны такого масштаба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ходжес, Бридлав, Пайфер. Что советуют Украине американские звездные генералы?. ВИДЕО

"Россияне сильно переоценили свои возможности, — резюмирует Бен Ходжес. — Что меня действительно поразило, это их неспособность воспользоваться преимуществом. Что было на стороне агрессора? В первую очередь — нападающий всегда сам выбирает время и место, поэтому Украина должна была обороняться, и она всячески пыталась, и она всячески старалась не спровоцировать россиян, не дать им повода, поэтому буквально была вынуждена сидеть и ждать, пока ударят".

Однако блицкрига не получилось, как это уже не раз бывало в истории Европы за последние сто лет. Российская армия сменила тактику. "Теперь она просто разрушает города, - продолжает Бен Ходжес. - Это убийство: они нацелились на гражданских лиц, чтобы оказывать давление на Запад и правительство Зеленского, надеясь, что кто-то наконец сломается: это тактика войны на истощение. И у нас, у Украины, впереди много плохих недель".

Но такая война, считает Ходжес, "требует по меньшей мере трех вещей": "Неограниченное время, неограниченные боеприпасы и неограниченные человеческие ресурсы. У Путина нет ни одного из этих трех. У него заканчивается время, потому что санкции в конце концов сделают свое дело. Запасы боеприпасов уже подходят к концу, особенно лучших, например высокоточных. И у них явный недостаток живой силы". В результате генерал Ходжес делает смелый вывод: "Мой прогноз – Киев никогда не упадет".

"Низкий моральный дух российских подразделений также стал фактором, - продолжает генерал. - А украинцам с их острым умом не помешали бы несколько символических побед: всегда надо думать о широком спектре целей - "чертов мост" через Керченский пролив или что-то вроде рейда полковника Дулиттла ", - отмечает генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 374 танка, 1226 бронированных машин, 74 самолета, 86 вертолетов

Бен Ходжес напоминает: "1 апреля – это день, когда в очередной раз 130 тысяч молодых русских мужчин призывного возраста должны будут явиться в военкоматы по всей России. Если бы мы могли достучаться до 130 тысяч семей, которые собираются послать своих сыновей как пушечное мясо в путинской войне! Если бы хотя бы 10 тысяч из них отказались - это вызвало бы настоящее землетрясение внутри России!" – восклицает Ходжес.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+57
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
показать весь комментарий
13.03.2022 09:36
+22
В одном он прав нужны победы - мост было бы шикарно. Они твари по нему резервы гонят
показать весь комментарий
13.03.2022 09:42
+18
Достукатись до самок кацапських важко, дуже. Живуть в коконі "ми вне політики", або дають замовлення що б їм привезли з накраденого.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
А ви чекали.... Надавали 72 години, 48... Тьфу...*ляді.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:34 Ответить
притули пельку. й навчись читати.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:39 Ответить
В одном он прав нужны победы - мост было бы шикарно. Они твари по нему резервы гонят
показать весь комментарий
13.03.2022 09:42 Ответить
Мост подбить нечем,от слова совсем-отдельное спасибо обоим военным президентам.
И отдельное спасибо Кучме за отдачу крылатых ракет Х-55 воздушного базирования,вместо того чтоб модернизировать их
показать весь комментарий
13.03.2022 10:36 Ответить
Насчет "обоих военных президентов" -
"19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.[14]В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]"

Я так понимаю, у вас к Петру претензии, что он не успел Зе оставить несколько комплексов? Так может надо было в "турборежиме" не бюджет дерибанить, а оборонкой заниматся?

От тебе ишо "видосик" - внимание на дату
https://www.youtube.com/watch?v=Ck1kRb42rAc
показать весь комментарий
13.03.2022 11:54 Ответить
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
показать весь комментарий
13.03.2022 09:36 Ответить
Влучно
показать весь комментарий
13.03.2022 09:41 Ответить
хорошая у тя фамилия .видать предки заслужили.а ты поддерживаешь.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:58 Ответить
Це не хвамілія, а нік, баран ти кацапський!
показать весь комментарий
13.03.2022 10:35 Ответить
ну все равно,кросивое .лишь бы тебе нравилось
показать весь комментарий
13.03.2022 10:44 Ответить
****..та невже? а пан Генерал чекав?
показать весь комментарий
13.03.2022 09:38 Ответить
в нас ТРО ІРПЕНЯ сильніше за вас
показать весь комментарий
13.03.2022 09:40 Ответить
ну добре а далі ШО?
показать весь комментарий
13.03.2022 09:40 Ответить
А далі як завжди--пі**еж
показать весь комментарий
13.03.2022 09:43 Ответить
Піт, кров, бруд, біль, сльози та врешті решт Перемога
показать весь комментарий
13.03.2022 09:44 Ответить
Спасибо нашим ЗСУ, Героям и гордости Украины!
показать весь комментарий
13.03.2022 09:44 Ответить
Достукатись до самок кацапських важко, дуже. Живуть в коконі "ми вне політики", або дають замовлення що б їм привезли з накраденого.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:44 Ответить
Сын: мама, я в плену в Украине. Мама: говори быстрее, что ты хочешь, я в очереди в Икею стою. Ото таке
показать весь комментарий
13.03.2022 10:34 Ответить
Ходжес дело говорит!
Как говорят в Одессе - не дождетесь!)
показать весь комментарий
13.03.2022 09:44 Ответить
"чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне до рейду полковника Дуліттла"..це цікава пропозиція..натяк?..
от так хренова річ це 1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. ..тому )(уйло казав все йде по плану?--на виснаження
показать весь комментарий
13.03.2022 09:46 Ответить
у них там шо *****, тотализатор???
показать весь комментарий
13.03.2022 09:47 Ответить
Я это за день до начала войны писал. Долго до генералов доходит что такое Украина.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:50 Ответить
Міст було б добре втопити на**й. Це б завадило оркам
показать весь комментарий
13.03.2022 09:54 Ответить
А ведь контекст не...очень: "ждет много тяжелых недель" - зависит от вас (американцев); "удар по Керченскому мосту" - конечно будет уничножен, но сейчас нельзя, т.к. будет провокация использования ядерного оружия. Так что странный генерал...
показать весь комментарий
13.03.2022 09:55 Ответить
Потрібно чим швидше той міст завалити!!!!( а ти кацап -не зліте путена'' а то он нападьот!?да??)
показать весь комментарий
13.03.2022 10:09 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 09:56 Ответить
Это выступление какого- то беззубого пацифиста. Он точно натовский генерал ? Вот помню в 80х ястребы были так ястребы. Даже Рейган как то в шутку сказал, что через 5 минут начинается бомбардировка россии. РВСН советов тут же привели в состояние полной боевой готовности.

Весь Советский Союх трясся от страхе перед войной с США. В школе у нас постояннобыли учения, куда прятаться в случае ядерного взрыва.

А эти какие то слюнтяи, зажиревшие бюрократы.
показать весь комментарий
13.03.2022 10:09 Ответить
Тогда все тряслись-при 20000 боеголовок у СССР и 15000 у США и около 3000 у остальных -подобные шутки могли хреново кончится.
ВЕроятность сбить боеголовку стратегической ракеты даже сейчас процентов 20 при полигонных условиях,а тогда это вообще утопия
показать весь комментарий
13.03.2022 10:41 Ответить
"... коли ми бачимо підрозділи, які не навчені належним чином, не мають дисципліни, їхня матеріальна частина не функціонує належним чином або залишилася без палива… "
------------------------------
пане генерале, це все наслідки совка. З того часу, коли совок отримав ядерну зброю, бойова підготовка инших підрозділів зійшла на пси: на фарбування трави. Навіть в РВСН плани бойової підготовки не виконувалися. А ви все дивилися на на реальний стан, а на те, що написано в бойових статутах армії ссср.
До речі, те саме й з "накращою_вищою_освітою_в_світі_в_ссср". На папері програми мали пристойний вигляд. Але хто їх дотримувався. Часом випускники економічних факультетів не могли 1/3 додати до 5/7.
показать весь комментарий
13.03.2022 10:10 Ответить
Я думаю и у США что то подобное было и есть,поэтому они и реально оценивают угрозу.
Про образование конечно посмешили
показать весь комментарий
13.03.2022 10:43 Ответить
Щодо бойової підготовки: в США після війни у В'єтнамі навіть теоретично не могло бути, щоб не виконувалися плани бойової підготовки. Візуально це підтверджувалося тим, що вони не мали череватих генералів Я Вам написав, що навіть в РВСН (особистий досвід) не виконувалися плани б/п)

А чим я Вас розсмішив про совецку освіту?
показать весь комментарий
13.03.2022 11:40 Ответить
Давно про міст той писала. Байрактаром його
показать весь комментарий
13.03.2022 10:12 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
показать весь комментарий
13.03.2022 10:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU


ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...
показать весь комментарий
13.03.2022 10:34 Ответить
Там все хитро делается.Чтобы тратить деньги на оборонку,нужно обоснование.Поэтому идут завышенные цифры по ттх вооружения и их количества.
Простой пример,раша зделала пару экземляров самолетов 5 поколения,в ответ США наклепали ф-22 и ф-35,в количестве не 2 штуки)).
показать весь комментарий
13.03.2022 10:36 Ответить
А было бы не плохо пару штурмовиков по красной площади отбомбиться
показать весь комментарий
13.03.2022 10:47 Ответить
"...не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей - "чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне..."

Може обстріл потужними глибинними фугасами морського шельфу південніше мосту (з урахуванням глинистих донних відкладень Азовського моря) ?
показать весь комментарий
13.03.2022 12:12 Ответить
а может по москве *******? Этот символизм никому не нужен - в случае подрыва моста будут танки на кораблях переправлять
показать весь комментарий
13.03.2022 13:31 Ответить
 
 