"Мій прогноз - Київ вже ніколи не впаде!", - генерал армії США Ходжес
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Американські експерти намагаються зрозуміти невдачі російського бліцкригу в Україні та намацати шляхи повернення до миру. В Атлантичній Раді пройшов круглий стіл на тему: "Війна Путіна не увінчається успіхом: як завадити вторгненню Кремля".
"Російський наступ почався більш ніж півмісяця тому, а Москва захопила лише одне велике місто: Херсон. Чому Росія просувається так повільно? – це майже риторичне запитання ставить генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики (Ben Hodges, Pershing Chair in Center for European Policy Analysis CEPA) та колишній командувач збройних сил США в Європі. - Ну звичайно, зовсім не це була їхня мета. Те, що ми бачимо в російській армії, є результатом багаторічної корупції всередині оборонної промисловості Росії, самого Міноборони, подвійної звітності та інших "хитрощів" по всій Росії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на rusjev.net.
"Все це проявляється сьогодні, — продовжує генерал, — коли ми бачимо підрозділи, які не навчені належним чином, не мають дисципліни, їхня матеріальна частина не функціонує належним чином або залишилася без палива… А ще це показує, що вони покусилися на те, до чого не готові: вони не мають досвіду ведення війни такого масштабу. Схоже, чарівної доктрини Герасимова (концепція "гібридної війни". - Ред.), про яку ми чули, просто не існує".
"Росіяни сильно переоцінили свої можливості, — резюмує Бен Ходжес. — Що мене справді вразило, то це їхня нездатність скористатися перевагою. Що було на боці агресора? Насамперед — нападник завжди сам обирає час і місце, тому Україна мала оборонятися, і вона всіляко намагалася не спровокувати росіян, не дати їм привід, тому буквально була змушена сидіти і чекати, доки вдарять".
Проте бліцкригу не вийшло, як це вже неодноразово бувало в історії Європи за останні сто років. Російська армія змінила тактику. "Тепер вона просто руйнує міста, — продовжує Бен Ходжес. — Це вбивство: вони націлювалися на цивільних осіб, щоб чинити тиск на Захід та уряд Зеленського, сподіваючись, що хтось нарешті зламається: це тактика війни на виснаження. І в нас, в України, попереду багато поганих тижнів".
Але така війна, вважає Ходжес, "вимагає щонайменше трьох речей": "Необмеженого часу, необмежених боєприпасів та необмежених людських ресурсів. У Путіна немає жодного з цих трьох. У нього закінчується час, бо санкції зрештою зроблять свою справу. Запаси боєприпасів вже добігають кінця, особливо кращих, наприклад, високоточних. І у них явна нестача живої сили". У результаті генерал Ходжес робить сміливий висновок: "Мій прогноз - Київ ніколи не впаде".
"Низький моральний дух російських підрозділів також став фактором, – продовжує генерал. – А українцям з їхнім гострим розумом не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей — "чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне до рейду полковника Дуліттла", — зауважує генерал.
Бен Ходжес нагадує: "1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. Якби ми могли достукатися до 130 тисяч сімей, які збираються послати своїх синів як гарматне м'ясо у путінській війні! Якби хоча б 10 тисяч із них відмовилися — це викликало б справжній землетрус усередині Росії!" — вигукує Ходжес.
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И отдельное спасибо Кучме за отдачу крылатых ракет Х-55 воздушного базирования,вместо того чтоб модернизировать их
"19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.[14]В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]"
Я так понимаю, у вас к Петру претензии, что он не успел Зе оставить несколько комплексов? Так может надо было в "турборежиме" не бюджет дерибанить, а оборонкой заниматся?
От тебе ишо "видосик" - внимание на дату
https://www.youtube.com/watch?v=Ck1kRb42rAc
Как говорят в Одессе - не дождетесь!)
от так хренова річ це 1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. ..тому )(уйло казав все йде по плану?--на виснаження
Весь Советский Союх трясся от страхе перед войной с США. В школе у нас постояннобыли учения, куда прятаться в случае ядерного взрыва.
А эти какие то слюнтяи, зажиревшие бюрократы.
ВЕроятность сбить боеголовку стратегической ракеты даже сейчас процентов 20 при полигонных условиях,а тогда это вообще утопия
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пане генерале, це все наслідки совка. З того часу, коли совок отримав ядерну зброю, бойова підготовка инших підрозділів зійшла на пси: на фарбування трави. Навіть в РВСН плани бойової підготовки не виконувалися. А ви все дивилися на на реальний стан, а на те, що написано в бойових статутах армії ссср.
До речі, те саме й з "накращою_вищою_освітою_в_світі_в_ссср". На папері програми мали пристойний вигляд. Але хто їх дотримувався. Часом випускники економічних факультетів не могли 1/3 додати до 5/7.
Про образование конечно посмешили
А чим я Вас розсмішив про совецку освіту?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...
Простой пример,раша зделала пару экземляров самолетов 5 поколения,в ответ США наклепали ф-22 и ф-35,в количестве не 2 штуки)).
Може обстріл потужними глибинними фугасами морського шельфу південніше мосту (з урахуванням глинистих донних відкладень Азовського моря) ?