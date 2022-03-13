"Мій прогноз - Київ вже ніколи не впаде!", - генерал армії США Ходжес

Американські експерти намагаються зрозуміти невдачі російського бліцкригу в Україні та намацати шляхи повернення до миру. В Атлантичній Раді пройшов круглий стіл на тему: "Війна Путіна не увінчається успіхом: як завадити вторгненню Кремля".

"Російський наступ почався більш ніж півмісяця тому, а Москва захопила лише одне велике місто: Херсон. Чому Росія просувається так повільно? – це майже риторичне запитання ставить генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики (Ben Hodges, Pershing Chair in Center for European Policy Analysis CEPA) та колишній командувач збройних сил США в Європі. - Ну звичайно, зовсім не це була їхня мета. Те, що ми бачимо в російській армії, є результатом багаторічної корупції всередині оборонної промисловості Росії, самого Міноборони, подвійної звітності та інших "хитрощів" по ​​всій Росії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на rusjev.net.

"Все це проявляється сьогодні, — продовжує генерал, — коли ми бачимо підрозділи, які не навчені належним чином, не мають дисципліни, їхня матеріальна частина не функціонує належним чином або залишилася без палива… А ще це показує, що вони покусилися на те, до чого не готові: вони не мають досвіду ведення війни такого масштабу. Схоже, чарівної доктрини Герасимова (концепція "гібридної війни". - Ред.), про яку ми чули, просто не існує".

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"Росіяни сильно переоцінили свої можливості, — резюмує Бен Ходжес. — Що мене справді вразило, то це їхня нездатність скористатися перевагою. Що було на боці агресора? Насамперед — нападник завжди сам обирає час і місце, тому Україна мала оборонятися, і вона всіляко намагалася не спровокувати росіян, не дати їм привід, тому буквально була змушена сидіти і чекати, доки вдарять".

Проте бліцкригу не вийшло, як це вже неодноразово бувало в історії Європи за останні сто років. Російська армія змінила тактику. "Тепер вона просто руйнує міста, — продовжує Бен Ходжес. — Це вбивство: вони націлювалися на цивільних осіб, щоб чинити тиск на Захід та уряд Зеленського, сподіваючись, що хтось нарешті зламається: це тактика війни на виснаження. І в нас, в України, попереду багато поганих тижнів".

Але така війна, вважає Ходжес, "вимагає щонайменше трьох речей": "Необмеженого часу, необмежених боєприпасів та необмежених людських ресурсів. У Путіна немає жодного з цих трьох. У нього закінчується час, бо санкції зрештою зроблять свою справу. Запаси боєприпасів вже добігають кінця, особливо кращих, наприклад, високоточних. І у них явна нестача живої сили". У результаті генерал Ходжес робить сміливий висновок: "Мій прогноз - Київ ніколи не впаде".

"Низький моральний дух російських підрозділів також став фактором, – продовжує генерал. – А українцям з їхнім гострим розумом не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей — "чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне до рейду полковника Дуліттла", — зауважує генерал.

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Бен Ходжес нагадує: "1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. Якби ми могли достукатися до 130 тисяч сімей, які збираються послати своїх синів як гарматне м'ясо у путінській війні! Якби хоча б 10 тисяч із них відмовилися — це викликало б справжній землетрус усередині Росії!" — вигукує Ходжес.