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"Мій прогноз - Київ вже ніколи не впаде!", - генерал армії США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Мій прогноз - Київ вже ніколи не впаде!", - генерал армії США Ходжес

Американські експерти намагаються зрозуміти невдачі російського бліцкригу в Україні та намацати шляхи повернення до миру. В Атлантичній Раді пройшов круглий стіл на тему: "Війна Путіна не увінчається успіхом: як завадити вторгненню Кремля".

"Російський наступ почався більш ніж півмісяця тому, а Москва захопила лише одне велике місто: Херсон. Чому Росія просувається так повільно? – це майже риторичне запитання ставить генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики (Ben Hodges, Pershing Chair in Center for European Policy Analysis CEPA) та колишній командувач збройних сил США в Європі. - Ну звичайно, зовсім не це була їхня мета. Те, що ми бачимо в російській армії, є результатом багаторічної корупції всередині оборонної промисловості Росії, самого Міноборони, подвійної звітності та інших "хитрощів" по ​​всій Росії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на  rusjev.net.

"Все це проявляється сьогодні, — продовжує генерал, — коли ми бачимо підрозділи, які не навчені належним чином, не мають дисципліни, їхня матеріальна частина не функціонує належним чином або залишилася без палива… А ще це показує, що вони покусилися на те, до чого не готові: вони не мають досвіду ведення війни такого масштабу. Схоже, чарівної доктрини Герасимова (концепція "гібридної війни". - Ред.), про яку ми чули, просто не існує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не хочу, щоб ми стояли осторонь, поки росіяни вбивають українських мирних жителів. США мають стати твердішими щодо безпольотної зони, - генерал Бен Ходжес

"Росіяни сильно переоцінили свої можливості, — резюмує Бен Ходжес. — Що мене справді вразило, то це їхня нездатність скористатися перевагою. Що було на боці агресора? Насамперед — нападник завжди сам обирає час і місце, тому Україна мала оборонятися, і вона всіляко намагалася не спровокувати росіян, не дати їм привід, тому буквально була змушена сидіти і чекати, доки вдарять".

Проте бліцкригу не вийшло, як це вже неодноразово бувало в історії Європи за останні сто років. Російська армія змінила тактику. "Тепер вона просто руйнує міста, — продовжує Бен Ходжес. — Це вбивство: вони націлювалися на цивільних осіб, щоб чинити тиск на Захід та уряд Зеленського, сподіваючись, що хтось нарешті зламається: це тактика війни на виснаження. І в нас, в України, попереду багато поганих тижнів".

Але така війна, вважає Ходжес, "вимагає щонайменше трьох речей": "Необмеженого часу, необмежених боєприпасів та необмежених людських ресурсів. У Путіна немає жодного з цих трьох. У нього закінчується час, бо санкції зрештою зроблять свою справу. Запаси боєприпасів вже добігають кінця, особливо кращих, наприклад, високоточних. І у них явна нестача живої сили". У результаті генерал Ходжес робить сміливий висновок: "Мій прогноз - Київ ніколи не впаде".

"Низький моральний дух російських підрозділів також став фактором, – продовжує генерал. – А українцям з їхнім гострим розумом не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей — "чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне до рейду полковника Дуліттла", — зауважує генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я вже бачу, що Україна переможе", - Ходжес

Бен Ходжес нагадує: "1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. Якби ми могли достукатися до 130 тисяч сімей, які збираються послати своїх синів як гарматне м'ясо у путінській війні! Якби хоча б 10 тисяч із них відмовилися — це викликало б справжній землетрус усередині Росії!" — вигукує Ходжес.

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Топ коментарі
+57
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
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13.03.2022 09:36
+22
В одном он прав нужны победы - мост было бы шикарно. Они твари по нему резервы гонят
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13.03.2022 09:42
+18
Достукатись до самок кацапських важко, дуже. Живуть в коконі "ми вне політики", або дають замовлення що б їм привезли з накраденого.
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13.03.2022 09:44
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А ви чекали.... Надавали 72 години, 48... Тьфу...*ляді.
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13.03.2022 09:34 Відповісти
притули пельку. й навчись читати.
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13.03.2022 09:39 Відповісти
В одном он прав нужны победы - мост было бы шикарно. Они твари по нему резервы гонят
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13.03.2022 09:42 Відповісти
Мост подбить нечем,от слова совсем-отдельное спасибо обоим военным президентам.
И отдельное спасибо Кучме за отдачу крылатых ракет Х-55 воздушного базирования,вместо того чтоб модернизировать их
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13.03.2022 10:36 Відповісти
Насчет "обоих военных президентов" -
"19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.[14]В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]"

Я так понимаю, у вас к Петру претензии, что он не успел Зе оставить несколько комплексов? Так может надо было в "турборежиме" не бюджет дерибанить, а оборонкой заниматся?

От тебе ишо "видосик" - внимание на дату
https://www.youtube.com/watch?v=Ck1kRb42rAc
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13.03.2022 11:54 Відповісти
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
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13.03.2022 09:36 Відповісти
Влучно
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13.03.2022 09:41 Відповісти
хорошая у тя фамилия .видать предки заслужили.а ты поддерживаешь.
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13.03.2022 09:58 Відповісти
Це не хвамілія, а нік, баран ти кацапський!
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13.03.2022 10:35 Відповісти
ну все равно,кросивое .лишь бы тебе нравилось
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13.03.2022 10:44 Відповісти
****..та невже? а пан Генерал чекав?
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13.03.2022 09:38 Відповісти
в нас ТРО ІРПЕНЯ сильніше за вас
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13.03.2022 09:40 Відповісти
ну добре а далі ШО?
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13.03.2022 09:40 Відповісти
А далі як завжди--пі**еж
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13.03.2022 09:43 Відповісти
Піт, кров, бруд, біль, сльози та врешті решт Перемога
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13.03.2022 09:44 Відповісти
Спасибо нашим ЗСУ, Героям и гордости Украины!
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13.03.2022 09:44 Відповісти
Достукатись до самок кацапських важко, дуже. Живуть в коконі "ми вне політики", або дають замовлення що б їм привезли з накраденого.
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13.03.2022 09:44 Відповісти
Сын: мама, я в плену в Украине. Мама: говори быстрее, что ты хочешь, я в очереди в Икею стою. Ото таке
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13.03.2022 10:34 Відповісти
Ходжес дело говорит!
Как говорят в Одессе - не дождетесь!)
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13.03.2022 09:44 Відповісти
"чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне до рейду полковника Дуліттла"..це цікава пропозиція..натяк?..
от так хренова річ це 1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих російських чоловіків призовного віку повинні будуть з'явитися у військкомати по всій Росії. ..тому )(уйло казав все йде по плану?--на виснаження
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13.03.2022 09:46 Відповісти
у них там шо *****, тотализатор???
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13.03.2022 09:47 Відповісти
Я это за день до начала войны писал. Долго до генералов доходит что такое Украина.
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13.03.2022 09:50 Відповісти
Міст було б добре втопити на**й. Це б завадило оркам
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13.03.2022 09:54 Відповісти
А ведь контекст не...очень: "ждет много тяжелых недель" - зависит от вас (американцев); "удар по Керченскому мосту" - конечно будет уничножен, но сейчас нельзя, т.к. будет провокация использования ядерного оружия. Так что странный генерал...
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13.03.2022 09:55 Відповісти
Потрібно чим швидше той міст завалити!!!!( а ти кацап -не зліте путена'' а то он нападьот!?да??)
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13.03.2022 10:09 Відповісти
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13.03.2022 09:56 Відповісти
Это выступление какого- то беззубого пацифиста. Он точно натовский генерал ? Вот помню в 80х ястребы были так ястребы. Даже Рейган как то в шутку сказал, что через 5 минут начинается бомбардировка россии. РВСН советов тут же привели в состояние полной боевой готовности.

Весь Советский Союх трясся от страхе перед войной с США. В школе у нас постояннобыли учения, куда прятаться в случае ядерного взрыва.

А эти какие то слюнтяи, зажиревшие бюрократы.
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13.03.2022 10:09 Відповісти
Тогда все тряслись-при 20000 боеголовок у СССР и 15000 у США и около 3000 у остальных -подобные шутки могли хреново кончится.
ВЕроятность сбить боеголовку стратегической ракеты даже сейчас процентов 20 при полигонных условиях,а тогда это вообще утопия
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13.03.2022 10:41 Відповісти
"... коли ми бачимо підрозділи, які не навчені належним чином, не мають дисципліни, їхня матеріальна частина не функціонує належним чином або залишилася без палива… "
------------------------------
пане генерале, це все наслідки совка. З того часу, коли совок отримав ядерну зброю, бойова підготовка инших підрозділів зійшла на пси: на фарбування трави. Навіть в РВСН плани бойової підготовки не виконувалися. А ви все дивилися на на реальний стан, а на те, що написано в бойових статутах армії ссср.
До речі, те саме й з "накращою_вищою_освітою_в_світі_в_ссср". На папері програми мали пристойний вигляд. Але хто їх дотримувався. Часом випускники економічних факультетів не могли 1/3 додати до 5/7.
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13.03.2022 10:10 Відповісти
Я думаю и у США что то подобное было и есть,поэтому они и реально оценивают угрозу.
Про образование конечно посмешили
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13.03.2022 10:43 Відповісти
Щодо бойової підготовки: в США після війни у В'єтнамі навіть теоретично не могло бути, щоб не виконувалися плани бойової підготовки. Візуально це підтверджувалося тим, що вони не мали череватих генералів Я Вам написав, що навіть в РВСН (особистий досвід) не виконувалися плани б/п)

А чим я Вас розсмішив про совецку освіту?
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13.03.2022 11:40 Відповісти
Давно про міст той писала. Байрактаром його
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13.03.2022 10:12 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 10:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU


ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...
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13.03.2022 10:34 Відповісти
Там все хитро делается.Чтобы тратить деньги на оборонку,нужно обоснование.Поэтому идут завышенные цифры по ттх вооружения и их количества.
Простой пример,раша зделала пару экземляров самолетов 5 поколения,в ответ США наклепали ф-22 и ф-35,в количестве не 2 штуки)).
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13.03.2022 10:36 Відповісти
А было бы не плохо пару штурмовиков по красной площади отбомбиться
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13.03.2022 10:47 Відповісти
"...не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей - "чортовий міст" через Керченську протоку чи щось подібне..."

Може обстріл потужними глибинними фугасами морського шельфу південніше мосту (з урахуванням глинистих донних відкладень Азовського моря) ?
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13.03.2022 12:12 Відповісти
а может по москве *******? Этот символизм никому не нужен - в случае подрыва моста будут танки на кораблях переправлять
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13.03.2022 13:31 Відповісти
 
 