Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что основными оперативными направлениями противника являются зона ООС, Мариуполь и Николаев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видеообращение Арестовича.
"Ситуация остается контролируемой... Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику... Сейчас можно сказать, что противник определился с основными оперативными направлениями его усилий - это зона ООС, Мариуполь и Николаев", - сказал Арестович.
По его словам, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация остается более спокойной, потому что часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток Украины.
"Там противник становится в оборону, мы наносим ему удары, и наступательных действий он не предпринимает", - объяснил советник главы ОП.
Он напомнил, что за сутки воздушные силы сбили не менее 7 летательных аппаратов противника.
"Противник наносил ночью ответные удары по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Но это попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова на Херсонщине , Киевщине и в зоне ООС", - отметил Арестович.
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они - писатель
Ця особа не є єкспертом, поверніть команду Порошенко.
Треба наносити превентивні удари по тилам противника, зробити рейд по тилам у зоні ООС.
Залучити диверсійну роботу як у Білорусі так і в Росії , нанести ураження по паливним обьектам та залізничних вузлах.
Запросіть криміналітет , роздайте конфісковану зброю росіянам хай воюють з поліцією вдома
А Украина, что? Когда мы уже в будем контратаковать?