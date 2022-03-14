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Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Арестович назвал основные оперативные направления для оккупантов

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что основными оперативными направлениями противника являются зона ООС, Мариуполь и Николаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видеообращение Арестовича.

"Ситуация остается контролируемой... Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику... Сейчас можно сказать, что противник определился с основными оперативными направлениями его усилий - это зона ООС, Мариуполь и Николаев", - сказал Арестович.

По его словам, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация остается более спокойной, потому что часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток Украины.

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"Там противник становится в оборону, мы наносим ему удары, и наступательных действий он не предпринимает", - объяснил советник главы ОП.

Он напомнил, что за сутки воздушные силы сбили не менее 7 летательных аппаратов противника.

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"Противник наносил ночью ответные удары по городам Украины, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Но это попытка отомстить нам за очень искусную работу наших воздушных сил, наших ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительные удары снова на Херсонщине , Киевщине и в зоне ООС", - отметил Арестович.
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Топ комментарии
+16
У них может быть только одно направление. И оно известно. *****
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14.03.2022 16:20
+9
озброює київських захисників, Марина займається гуманітарними проблемами. А де ваша "леді"?
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14.03.2022 16:31
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Мариуполь русским не нужен. Те города, которые они уничтожают - они их забирать и потом восстанавливать не собираются. Потому ни Харьков, ни Сумы и тд они под себя брать не будут. А вот те, которые они хотят оставить за собой - вот те города они даже не обстреливают, оставляют целенькими... Херсон, Бердянск, Мелитополь - вот эти они оставят себе, целые и невредимые.
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14.03.2022 16:39 Ответить
Дурню не пиши, у Бердянську не було супротиву, у Мелітополі теж не було боїв - наші військові відійшли
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14.03.2022 16:52 Ответить
Ну а про Херсон что скажешь? Сопротивлялись сколько могли, но раз его собирались забирать, то никто город не рушил. Сам себе ответь на вопрос: захотят кацапы брать под контроль и забирать например Харьков? Даже если его просто отдать, они не возьмут. Зачем им развалины? А вот юго-восток, который они планируют оставить себе - весь целенький.
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14.03.2022 19:15 Ответить
У них может быть только одно направление. И оно известно. *****
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14.03.2022 16:20 Ответить
Арестович, шуруй на фронт! А пи***ть и без тебя есть кому.
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14.03.2022 16:21 Ответить
они не читатель
они - писатель
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14.03.2022 16:23 Ответить
Подивіться інтерв'ю його Апострофу 2 роки назад і зрозумієте, чому він сидить в офісі.
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14.03.2022 16:24 Ответить
Комісований у зв'язку з вагітністю ?
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14.03.2022 16:28 Ответить
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14.03.2022 16:31 Ответить
Навіщо нам нести цю інформацію?
Ця особа не є єкспертом, поверніть команду Порошенко.
Треба наносити превентивні удари по тилам противника, зробити рейд по тилам у зоні ООС.
Залучити диверсійну роботу як у Білорусі так і в Росії , нанести ураження по паливним обьектам та залізничних вузлах.
Запросіть криміналітет , роздайте конфісковану зброю росіянам хай воюють з поліцією вдома
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14.03.2022 16:22 Ответить
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14.03.2022 16:25 Ответить
А куди ,до речі , поділася "команда Порошенка" ? Що вона зараз робить ? Де можна дізнатися про їх звитяги ?
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14.03.2022 16:26 Ответить
озброює київських захисників, Марина займається гуманітарними проблемами. А де ваша "леді"?
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14.03.2022 16:31 Ответить
Не про что? А может просто у вас мозгов не хватает понять? Порошенко вооружил уже три отряда теробороны, заказал много броников, предоставил транспорт для эвакуации. Генерал Марченко, которого твои скоты пытались посадить, сейчас обороняет Николаев, а его "плохие" бронежелеты переданы войскам. Муженко помогает Генштабу. Мало? Как там твоя леди, с питанием в школьных столовых разобралась? Или сейчас не время пилить деньги?
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14.03.2022 17:03 Ответить
Я где-то писал, что меня не устраивает Генштаб? Это вы точно не по адресу.
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14.03.2022 18:38 Ответить
Порошенко це зразу Мінськ-3, і без варіантів.
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14.03.2022 16:43 Ответить
та ти шо,який експерд!а коридор в Крим -зданий Херсон,зараз "азов" авакова-бєні готує до здачі Маріуполь,то це якраз заслужена перемога?
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14.03.2022 16:56 Ответить
Благодаря Порошенко у тебя есть армия, которая может воевать, которой не было в 2014-2015 году. Петру такую армию не оставили, к сожалению. А вот что сделал для армии твой Клоун?
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14.03.2022 17:06 Ответить
Клоун покуда уже более двух недель вместе со своим народом и армией не сдает врагу Украину. Не заметили? Причем армией меньшей в техническом плане чем армия врага.
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14.03.2022 17:41 Ответить
Я как раз заметил. Поэтому уже неоднократно заявлял, что после начала боевых действий поведение Зеленского вызывает уважение. Но это никак не отменяет того, что подготовка к обороне полностью провалена.
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14.03.2022 18:34 Ответить
пока война продолжается только на территории Украины, для некоторых она остается как какая то "операция".
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14.03.2022 16:25 Ответить
"За його словами, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається спокійнішою, бо частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід України."

А Украина, что? Когда мы уже в будем контратаковать?
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14.03.2022 16:32 Ответить
Харкiв постiйно обстрiлюють
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14.03.2022 16:39 Ответить
Чому це нам розповідає Люся- радник Дерьмака, а не спікер від ЗСУ?
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14.03.2022 16:45 Ответить
Арестович знову перевдягається в Люську?
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14.03.2022 16:56 Ответить
Орестович ще в 2019ому, знав, що і як може відбутися. Тому він говорити на разі по ділу.
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14.03.2022 17:21 Ответить
 
 