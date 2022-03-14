УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14236 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
24 194 39
армія РФ (13505) Арестович Олексій (372)

Арестович назвав основні оперативні напрямки для окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Арестович назвав основні оперативні напрямки для окупантів

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що основними оперативними напрямками противника є зона ООС, Маріуполь та Миколаїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на відеозвернення Арестовича.

"Ситуація залишається контрольованою... Збройні сили України завдають потужних ударів по противнику... Зараз можна сказати, що противник визначився з основними оперативними напрямками його зусиль - це зона ООС, Маріуполь і Миколаїв", - сказав Арестович.

За його словами, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається спокійнішою, бо частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід України.

Читайте також: Система ППО Києва міцнішає з кожним днем. Ворог розуміє, що над містом краще не літати, - голова ВА Жирнов

"Там противник стає в оборону, ми завдаємо йому ударів, і наступальних дій він не робить", - пояснив радник голови ОП.

Він нагадав, що впродовж доби повітряні сили збили щонайменше 7 літальних апаратів противника.

Також читайте: Оточення Києва немає. Для штурму міста РФ потрібно кинути сюди всі наявні людські ресурси, - голова ВА Жирнов

"Противник наносив вночі удари у відповідь по містах України, до чого ми, на жаль, вже звикли. Але це намагання помститися нам за дуже вправну роботу наших повітряних сил, наших ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівних ударів знову на Херсонщині, Київщині та в зоні ООС", - зазначив Арестович.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
У них может быть только одно направление. И оно известно. *****
показати весь коментар
14.03.2022 16:20
+9
озброює київських захисників, Марина займається гуманітарними проблемами. А де ваша "леді"?
показати весь коментар
14.03.2022 16:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мариуполь русским не нужен. Те города, которые они уничтожают - они их забирать и потом восстанавливать не собираются. Потому ни Харьков, ни Сумы и тд они под себя брать не будут. А вот те, которые они хотят оставить за собой - вот те города они даже не обстреливают, оставляют целенькими... Херсон, Бердянск, Мелитополь - вот эти они оставят себе, целые и невредимые.
показати весь коментар
14.03.2022 16:39 Відповісти
Дурню не пиши, у Бердянську не було супротиву, у Мелітополі теж не було боїв - наші військові відійшли
показати весь коментар
14.03.2022 16:52 Відповісти
Ну а про Херсон что скажешь? Сопротивлялись сколько могли, но раз его собирались забирать, то никто город не рушил. Сам себе ответь на вопрос: захотят кацапы брать под контроль и забирать например Харьков? Даже если его просто отдать, они не возьмут. Зачем им развалины? А вот юго-восток, который они планируют оставить себе - весь целенький.
показати весь коментар
14.03.2022 19:15 Відповісти
У них может быть только одно направление. И оно известно. *****
показати весь коментар
14.03.2022 16:20 Відповісти
Арестович, шуруй на фронт! А пи***ть и без тебя есть кому.
показати весь коментар
14.03.2022 16:21 Відповісти
они не читатель
они - писатель
показати весь коментар
14.03.2022 16:23 Відповісти
Подивіться інтерв'ю його Апострофу 2 роки назад і зрозумієте, чому він сидить в офісі.
показати весь коментар
14.03.2022 16:24 Відповісти
Комісований у зв'язку з вагітністю ?
показати весь коментар
14.03.2022 16:28 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 16:31 Відповісти
Навіщо нам нести цю інформацію?
Ця особа не є єкспертом, поверніть команду Порошенко.
Треба наносити превентивні удари по тилам противника, зробити рейд по тилам у зоні ООС.
Залучити диверсійну роботу як у Білорусі так і в Росії , нанести ураження по паливним обьектам та залізничних вузлах.
Запросіть криміналітет , роздайте конфісковану зброю росіянам хай воюють з поліцією вдома
показати весь коментар
14.03.2022 16:22 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 16:25 Відповісти
А куди ,до речі , поділася "команда Порошенка" ? Що вона зараз робить ? Де можна дізнатися про їх звитяги ?
показати весь коментар
14.03.2022 16:26 Відповісти
озброює київських захисників, Марина займається гуманітарними проблемами. А де ваша "леді"?
показати весь коментар
14.03.2022 16:31 Відповісти
Не про что? А может просто у вас мозгов не хватает понять? Порошенко вооружил уже три отряда теробороны, заказал много броников, предоставил транспорт для эвакуации. Генерал Марченко, которого твои скоты пытались посадить, сейчас обороняет Николаев, а его "плохие" бронежелеты переданы войскам. Муженко помогает Генштабу. Мало? Как там твоя леди, с питанием в школьных столовых разобралась? Или сейчас не время пилить деньги?
показати весь коментар
14.03.2022 17:03 Відповісти
Я где-то писал, что меня не устраивает Генштаб? Это вы точно не по адресу.
показати весь коментар
14.03.2022 18:38 Відповісти
Порошенко це зразу Мінськ-3, і без варіантів.
показати весь коментар
14.03.2022 16:43 Відповісти
та ти шо,який експерд!а коридор в Крим -зданий Херсон,зараз "азов" авакова-бєні готує до здачі Маріуполь,то це якраз заслужена перемога?
показати весь коментар
14.03.2022 16:56 Відповісти
Благодаря Порошенко у тебя есть армия, которая может воевать, которой не было в 2014-2015 году. Петру такую армию не оставили, к сожалению. А вот что сделал для армии твой Клоун?
показати весь коментар
14.03.2022 17:06 Відповісти
Клоун покуда уже более двух недель вместе со своим народом и армией не сдает врагу Украину. Не заметили? Причем армией меньшей в техническом плане чем армия врага.
показати весь коментар
14.03.2022 17:41 Відповісти
Я как раз заметил. Поэтому уже неоднократно заявлял, что после начала боевых действий поведение Зеленского вызывает уважение. Но это никак не отменяет того, что подготовка к обороне полностью провалена.
показати весь коментар
14.03.2022 18:34 Відповісти
пока война продолжается только на территории Украины, для некоторых она остается как какая то "операция".
показати весь коментар
14.03.2022 16:25 Відповісти
"За його словами, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається спокійнішою, бо частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід України."

А Украина, что? Когда мы уже в будем контратаковать?
показати весь коментар
14.03.2022 16:32 Відповісти
Харкiв постiйно обстрiлюють
показати весь коментар
14.03.2022 16:39 Відповісти
Чому це нам розповідає Люся- радник Дерьмака, а не спікер від ЗСУ?
показати весь коментар
14.03.2022 16:45 Відповісти
Арестович знову перевдягається в Люську?
показати весь коментар
14.03.2022 16:56 Відповісти
Орестович ще в 2019ому, знав, що і як може відбутися. Тому він говорити на разі по ділу.
показати весь коментар
14.03.2022 17:21 Відповісти
 
 