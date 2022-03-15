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Новости Война в Украине Санкции против России
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Великобритания ввела санкции против Мишустина, Собянина, Пескова, Шойгу, Медведева. В обновленный список попали около 350 россиян

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Великобритания ввела санкции против Мишустина, Собянина, Пескова, Шойгу, Медведева. В обновленный список попали около 350 россиян

В обновленный британский санкционный список попали около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьер РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также во вторник в санкционный список Великобритании были внесены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также в списке числится предприниматель Роман Ротенберг и сын бизнесмена Аркадия Ротенберга – Павел. В списке есть бизнесмен Дмитрий Мазепин, его сын Никита, а также представитель МИД РФ Мария Захарова, журналист Владимир Соловьев, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Среди попавших под санкции бизнесменов числятся и Петр Авен, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, бывший первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.

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Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на посещение Великобритании.
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УБИТЬ ИХ ВСЕХ ,ЭТО ЛУЧШАЯ САНКЦИЯ !
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15.03.2022 16:14 Ответить
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15.03.2022 16:17 Ответить
Не знаю звідки у британців ненавість до кацапів, але вони одні з небагатьох , хто дійсно підтримує Україну.
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15.03.2022 16:20 Ответить
Велика нація Великої Британії - наш самий надійний союзник!

Боже! Бережи Королеву та її підданих!
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15.03.2022 16:24 Ответить
В санкції треба внести таке, щоб усі цивільні флоти світу не брали на роботу рускіх моряків.
Ото буде весело!
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15.03.2022 16:26 Ответить
А чоловік симоньянши - тигран кеосаян чого пролетів мимо санкцій. Таке саме падло
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15.03.2022 16:29 Ответить
Просто він-ніщо.
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15.03.2022 16:31 Ответить
Касаби?
..
Vам..піZда.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 16:29 Ответить
А проти їхніх дітей, що живуть в Гейропі, Лондонграді чі Піндосії, нема санкцій? Візи, маєткі, машини не відбірають, рахунки не закривають, із країни не видворяють?
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15.03.2022 16:31 Ответить
 
 