Великобритания ввела санкции против Мишустина, Собянина, Пескова, Шойгу, Медведева. В обновленный список попали около 350 россиян

В обновленный британский санкционный список попали около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьер РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также во вторник в санкционный список Великобритании были внесены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также в списке числится предприниматель Роман Ротенберг и сын бизнесмена Аркадия Ротенберга – Павел. В списке есть бизнесмен Дмитрий Мазепин, его сын Никита, а также представитель МИД РФ Мария Захарова, журналист Владимир Соловьев, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Среди попавших под санкции бизнесменов числятся и Петр Авен, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, бывший первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.

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Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на посещение Великобритании.