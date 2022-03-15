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Церкви Украины призвали НАТО закрыть небо над страной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Церкви Украины призвали НАТО закрыть небо над страной

Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций обратился к НАТО, ЕС, а также ОБСЕ с призывом ввести над Украиной бесполетную зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на сайте Совета Церквей.

В письме отмечают, что бесполетная зона поможет спасти жизнь миллионов украинцев как от ракетных обстрелов, так и от бомбардировок российских оккупантов.

"Российские войска повредили или уничтожили более 200 школ, 30 больниц и 1500 жилых домов, в том числе многоквартирных, и эти цифры продолжают увеличиваться", – говорится в сообщении.

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Церкви призвали предоставить Украине новейшее оружие, например системы противовоздушной обороны и самолеты-истребители для защиты от российских атак на мирное население страны.

Религиозные деятели обратились и к власти РФ, международным организациям и церквям России с требованием организовать гуманитарные коридоры для жителей городов Украины, оказавшихся в блокаде и пострадавших от боевых действий, в частности, в Киевской области, в Мариуполе и Волновахе.

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Служители церквей выразили готовность помочь в эвакуации мирного населения из блокированных городов Украины. В обращении также было предложено начать обмен пленными между Россией и Украиной.

"Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное для сохранения человеческой жизни и установления мира путем переговоров", – говорится в обращении.
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коли все скінчиться, я ще оціню всю глибину і багатозначність цього заголовка з точки зору теології.
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15.03.2022 16:38 Ответить
знак дорожній - "обережно, падають рашистські літаки"
файно
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15.03.2022 16:50 Ответить
Они своё не в силах закрыть ,безпилотники летают русни уже по територии НАТО , либо они бояться их сбивать чтоб не развязывать войну ,либо реально не видят их ( в чём я очень сомневаюсь )
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15.03.2022 16:51 Ответить
Важко було перелічити ці церкви? І показати Україні ролю московської церкви у цьому варварстві? Стоїть там підпис Онуфрія (у миру - Ореста Березовського)?
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15.03.2022 17:05 Ответить
А чому Рада Церков не зробила заяву, що засуджує агресію Росії щодо України? І невже вони думають, що ця заява має якусь вагу для Захода, якщо Захід не зважає на заклики політиків?
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15.03.2022 17:50 Ответить
Пропоную закрити усі церкви - раз і назавжди
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15.03.2022 21:49 Ответить
 
 