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Церкви України закликали НАТО закрити небо над країною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Церкви України закликали НАТО закрити небо над країною

Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій звернулась до НАТО, ЄС, а також ОБСЄ із закликом запровадити над Україною безполітну зону.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на сайті Ради Церков.

У листі наголошують, що безполітна зона допоможе врятувати життя мільйонів українців як від ракетних обстрілів, так і бомбардувань російських окупантів.

"Російські війська пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 30 лікарень та 1500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися", – йдеться в повідомленні.

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Церкви закликали надати Україні новітню зброю, як-от системи протиповітряної оборони та літаки-винищувачі для захисту від російських атак на мирне населення країни.

Релігійні діячі звернулись і до влади РФ, міжнародних організацій та церков Росії з вимогою організувати гуманітарні коридори для жителів міст України, які опинились у блокаді та постраждали від бойових дій, зокрема на Київщині, в Маріуполі та Волновасі.

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Служителі церков висловили готовність допомогти з евакуацією мирного населення із блокованих міст України. У зверненні також запропонували розпочати обмін полоненими між Росією і Україною.

"Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас має зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів", – йдеться у зверненні.
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коли все скінчиться, я ще оціню всю глибину і багатозначність цього заголовка з точки зору теології.
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15.03.2022 16:38 Відповісти
знак дорожній - "обережно, падають рашистські літаки"
файно
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15.03.2022 16:50 Відповісти
Они своё не в силах закрыть ,безпилотники летают русни уже по територии НАТО , либо они бояться их сбивать чтоб не развязывать войну ,либо реально не видят их ( в чём я очень сомневаюсь )
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15.03.2022 16:51 Відповісти
Важко було перелічити ці церкви? І показати Україні ролю московської церкви у цьому варварстві? Стоїть там підпис Онуфрія (у миру - Ореста Березовського)?
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15.03.2022 17:05 Відповісти
А чому Рада Церков не зробила заяву, що засуджує агресію Росії щодо України? І невже вони думають, що ця заява має якусь вагу для Захода, якщо Захід не зважає на заклики політиків?
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15.03.2022 17:50 Відповісти
Пропоную закрити усі церкви - раз і назавжди
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15.03.2022 21:49 Відповісти
 
 