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Российские оккупанты обстреляли Киев - повреждено несколько частных домов, - Кличко. ФОТО

Вечером 16 марта российские оккупанты обстреляли Киев.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Кличко сообщил в фейсбуке.

Мэр отметил: "Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики."

Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

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В настоящее время пострадавших не обнаружили.

Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.

Российские оккупанты обстреляли Киев - повреждено несколько частных домов, - Кличко 01

Киев (25483) Кличко Виталий (4636)


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сволота.
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16.03.2022 19:36 Ответить
Пока из Ирпеня, Бучи, Ворзеля их не выкинут север Киева будут обстреливать, это очевидно
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16.03.2022 19:36 Ответить
Держись Киев ты столица Руси а касапстан это лапотная орда.
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16.03.2022 19:42 Ответить
В мене це питання не виходить із голови. Поки що відповіді дві: 1. Технічно нічим відповісти або 2. Нема приказа подавити ці позиції.
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16.03.2022 20:23 Ответить
почему нет фото разрушений Чертаново Люберец
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16.03.2022 20:08 Ответить
Ничего не слышал.
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16.03.2022 20:10 Ответить
 
 