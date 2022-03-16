Российские оккупанты обстреляли Киев - повреждено несколько частных домов, - Кличко. ФОТО

Вечером 16 марта российские оккупанты обстреляли Киев.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Кличко сообщил в фейсбуке.

Мэр отметил: "Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики."

Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

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В настоящее время пострадавших не обнаружили.

Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.