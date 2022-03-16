Российские оккупанты обстреляли Киев - повреждено несколько частных домов, - Кличко. ФОТО
Вечером 16 марта российские оккупанты обстреляли Киев.
Как передает Цензор.НЕТ об этом Кличко сообщил в фейсбуке.
Мэр отметил: "Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики."
Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
В настоящее время пострадавших не обнаружили.
Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.
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комэск Титаренко
показать весь комментарий16.03.2022 19:36 Ответить Мне нравится 13
Александр Петров #480260
показать весь комментарий16.03.2022 19:36 Ответить Мне нравится 18
Саша Пончик
показать весь комментарий16.03.2022 19:42 Ответить Мне нравится 10
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afuster25
показать весь комментарий16.03.2022 20:23 Ответить Мне нравится 0
Dmytro Ivanov
показать весь комментарий16.03.2022 20:08 Ответить Мне нравится 0
Intro Makers.
показать весь комментарий16.03.2022 20:10 Ответить Мне нравится 0
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