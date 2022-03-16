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Російські окупанти обстріляли Київ - пошкоджено декілька приватних будинків, - Кличко. ФОТО
Ввечері 16 березня російські окупанти обстріляли Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Кличко повідомив у фейсбуці.
Мер зазначив: "Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики.
Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.
Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби".
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комэск Титаренко
показати весь коментар16.03.2022 19:36 Відповісти Мені подобається 13
Александр Петров #480260
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Саша Пончик
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afuster25
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Dmytro Ivanov
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Intro Makers.
показати весь коментар16.03.2022 20:10 Відповісти Мені подобається 0
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