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Російські окупанти обстріляли Київ - пошкоджено декілька приватних будинків, - Кличко. ФОТО

Ввечері 16 березня російські окупанти обстріляли Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Кличко повідомив у фейсбуці.

Мер зазначив: "Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики.

Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.

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Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби".

Російські окупанти обстріляли Київ - пошкоджено декілька приватних будинків, - Кличко 01

Автор: 

Київ (19422) Кличко Віталій (3508)


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сволота.
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16.03.2022 19:36 Відповісти
Пока из Ирпеня, Бучи, Ворзеля их не выкинут север Киева будут обстреливать, это очевидно
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16.03.2022 19:36 Відповісти
Держись Киев ты столица Руси а касапстан это лапотная орда.
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16.03.2022 19:42 Відповісти
В мене це питання не виходить із голови. Поки що відповіді дві: 1. Технічно нічим відповісти або 2. Нема приказа подавити ці позиції.
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16.03.2022 20:23 Відповісти
почему нет фото разрушений Чертаново Люберец
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16.03.2022 20:08 Відповісти
Ничего не слышал.
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16.03.2022 20:10 Відповісти
 
 