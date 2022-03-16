Російські окупанти обстріляли Київ - пошкоджено декілька приватних будинків, - Кличко. ФОТО

Ввечері 16 березня російські окупанти обстріляли Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Кличко повідомив у фейсбуці.

Мер зазначив: "Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики.

Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано вже понад 100 осіб, яких підозрюють у диверсійних діях, - Жирнов

Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби".