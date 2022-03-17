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война (46506) Арестович Алексей (327)

РФ применила 97 тактических групп: 15 полностью уничтожено, 18 небоеспособны, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В течение суток существенных изменений в позициях противника и ВСУ не произошло. Оккупант пытается оцепить наши войска в зоне ООС со стороны Изюма и отсечь Мариуполь. Что касается Киева, Чернигова, Сум, Харькова – противник ведет тактические действия по улучшению своих позиций.

Об этом рассказал на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим существенное истощение врага. россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", - сказал он.

Он отметил, что за ночь Воздушные Силы Украины сбили четыре самолета и несколько крылатых ракет. В ответ противник пытается сознательно бомбить жилые кварталы.

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"В среднем выходит, одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Мы прекрасно понимаем, глядя на статистку попадания, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока такого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильное наведение. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", - отметил Арестович.

Он добавил, что вчера, после того как ВСУ дали бой оккупанту под Херсоном, враг начал убегать в сторону оккупированного Крыма: "когда на аэродроме ВСУ уничтожили технику противника и великих генералов, мы наблюдали паническое бегство оккупанта. Но уже к вечеру они начали возвращаться" .

Также читайте: В городах вокруг Киева оккупанты насилуют и убивают местное население, - Арестович
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Топ комментарии
+9
Очень странный персонаж - хорошо выглядит во время победных реляций.Уже всех врагов уничтожил, воспевает ермака.И при этом ,как-то незатейливо говорит, что НАТО отказало,НАТО не надо.И...нейтральный статус под гарантии ,каких-то там союзников(неожиданных).Китай?Ну рашу Китай уже кинул.
Почему не предпринимаются попутки деблокировать Марик?"Азов" утверждает, что силы есть, команды - нет!
Выглядит, как пиар на крови, подстава "Азова" и содействие оккупантам.Вообще,всё к чему прикасаются эти ребята выглядит мерзко.Цемох,вагнергейт,"Стугны",мутные переговоры - везде ермак!
Конечно, на месте виднее, но со стороны кажется ,что ОПа ...
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17.03.2022 15:23
+3
33-втрачені окупантом - остальні 64 штуки ще якось боздатні. з уих 64-зх -10 шьук це повні боездатні, свіжі, і їми можуть маневроувати і находятся в оперативному резерві кацапні. Не путайте людей
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17.03.2022 15:13
+2
одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали

Це три з чотирьох. Куди ще одна?
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17.03.2022 15:19
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Це БТГр? Там десь від 1 до 2 тис живої сили в кожній(окрім техніки) - що ж, дуже непогано! Слава ЗСУ!
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17.03.2022 14:55 Ответить
59,17% Залишилось?
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17.03.2022 14:56 Ответить
желают павтарить
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17.03.2022 14:57 Ответить
15+18+10= 97???????
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17.03.2022 14:57 Ответить
43
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17.03.2022 15:00 Ответить
33-втрачені окупантом - остальні 64 штуки ще якось боздатні. з уих 64-зх -10 шьук це повні боездатні, свіжі, і їми можуть маневроувати і находятся в оперативному резерві кацапні. Не путайте людей
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17.03.2022 15:13 Ответить
эти группы, если выбита техника, уже просто мясо.
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17.03.2022 15:58 Ответить
Та вони ще мають резерви.Крім того,там скотські умови,як в сталінськы часи. Я не думав,що так там буде.
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17.03.2022 14:58 Ответить
резерви вони може мають а техніку? списами і стрілами будуть воювати?
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17.03.2022 15:19 Ответить
Чому про це говорить Люся, а не представник військового командування?
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17.03.2022 15:03 Ответить
в спам кацпська ботва
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17.03.2022 15:20 Ответить
Якщо все так добре, то коли вони зупиняться? Ми весь час втрачаємо території. Коли в них закінчаться ці бтг? Коли до Заходу втратимо?
Сорі за розпач...іноді накатує
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17.03.2022 15:13 Ответить
Вони вже зупнинені, вже днів 10 як здебільшого: на окремих дільницях мають локальні успіхи, на окремих навпаки поступово втрачають захоплене - сильно "фронт"(в лапках, бо ще не дуже стійкий) не змінюється.
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17.03.2022 15:17 Ответить
«Добре» це якщо подивитись на співвідношення сил. Ми тримаємось дуже добре але про «взяти Москву» мова звичайно не йде, це фантазії. Я навіть не знаю яка є можливість наступу для звільнення територій.
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17.03.2022 15:24 Ответить
такі підрахунки по формулі "стелі" здатен робитиучень 6-го класу, без урахування спаленої та пошкодженою техніки, подвоз пального і боекомлектів, втрат рядового та командного составу, моб резерв,- "мяса" може бути ще багато а боездатність нульова, я не кажу ще про хворих і дезертирів
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17.03.2022 15:17 Ответить
одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали

Це три з чотирьох. Куди ще одна?
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17.03.2022 15:19 Ответить
Очень странный персонаж - хорошо выглядит во время победных реляций.Уже всех врагов уничтожил, воспевает ермака.И при этом ,как-то незатейливо говорит, что НАТО отказало,НАТО не надо.И...нейтральный статус под гарантии ,каких-то там союзников(неожиданных).Китай?Ну рашу Китай уже кинул.
Почему не предпринимаются попутки деблокировать Марик?"Азов" утверждает, что силы есть, команды - нет!
Выглядит, как пиар на крови, подстава "Азова" и содействие оккупантам.Вообще,всё к чему прикасаются эти ребята выглядит мерзко.Цемох,вагнергейт,"Стугны",мутные переговоры - везде ермак!
Конечно, на месте виднее, но со стороны кажется ,что ОПа ...
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17.03.2022 15:23 Ответить
Іншого персонажа на даний момент немає. Поки що влада робить адекватні кроки, треба їм довіряти, розбиратись будемо потім.
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17.03.2022 15:34 Ответить
Потом ...потом может и не быть((
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17.03.2022 16:03 Ответить
У меня подозрение, что хотят слить юг.
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17.03.2022 15:53 Ответить
И "Азов" заодно.
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17.03.2022 16:05 Ответить
А де «Азов» писав що є сили деблокувати? Я не бачив жодної змістовної ідеї окрім «гнати колону техніки 200км по степу». Щиро сподіваюсь що в штабі краще за мене знають що робити.
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17.03.2022 16:08 Ответить
https://youtu.be/SRnMWp9xvGM
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17.03.2022 16:13 Ответить
Попий водички й заспокійся. Військами керує не Зеленський і, тим більше не Єрмак, а Залужний, залучивши ще й Муженка.
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17.03.2022 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo


Посвящается зажмуреным оркам
AC/DC , Highway to Hell
Дорога в АД
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17.03.2022 15:26 Ответить
Ні про що...
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17.03.2022 15:33 Ответить
Вот когда бегут нужно добивать и наносить максимальные потери, а не глупо радоваться. Это война на истощение, кто раньше
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17.03.2022 15:46 Ответить
 
 