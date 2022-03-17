РФ применила 97 тактических групп: 15 полностью уничтожено, 18 небоеспособны, - Арестович

В течение суток существенных изменений в позициях противника и ВСУ не произошло. Оккупант пытается оцепить наши войска в зоне ООС со стороны Изюма и отсечь Мариуполь. Что касается Киева, Чернигова, Сум, Харькова – противник ведет тактические действия по улучшению своих позиций.

Об этом рассказал на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим существенное истощение врага. россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", - сказал он.

Он отметил, что за ночь Воздушные Силы Украины сбили четыре самолета и несколько крылатых ракет. В ответ противник пытается сознательно бомбить жилые кварталы.

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"В среднем выходит, одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Мы прекрасно понимаем, глядя на статистку попадания, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока такого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильное наведение. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", - отметил Арестович.

Он добавил, что вчера, после того как ВСУ дали бой оккупанту под Херсоном, враг начал убегать в сторону оккупированного Крыма: "когда на аэродроме ВСУ уничтожили технику противника и великих генералов, мы наблюдали паническое бегство оккупанта. Но уже к вечеру они начали возвращаться" .

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