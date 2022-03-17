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війна (56107) Арестович Олексій (372)

РФ застосувала 97 тактичних груп: 15 повністю знищено, 18 небоєздатні, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Протягом доби суттєвих змін у позиціях противника і ЗСУ не сталося. Окупант намагається оточити наші війська в зоні ООС зі сторони Ізюму і відсікти Маріуполь. Що стосується Києва, Чернігова, Сум, Харкова – противник веде тактичні дії на покращення своїх позицій.

Про це розповів на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо суттєве виснаження ворога. росія застосувала 97 тактичних груп. З них 15 знищено повністю, 18 небоєздатні, 10 лишаються такими, які вони ще можуть перекидати", - сказав він.

Він наголосив, що за ніч Повітряні Сили України збили чотири літаки і декілька крилатих ракет. У відповідь, противник намагається свідомо бомбардувати житлові квартали.

Читайте: Знищено ворожий командний пункт. Ймовірно, це означає ліквідацію декількох генералів, - Арестович

"В середньому виходить, одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали. Ми чудово розуміємо, дивлячись на статистку попадання, що Суми, Харків, Чернігів ворог бомбив спеціально, знаючи, що мета – житлові квартали. Що стосується Києва, поки такого не спостерігається. Скоріше за все, у випадку зі столицею, це неправильне наведення. У західній частині України ворог бив прицільно по житлових кварталах", - зазначив Арестович.

Він додав, що вчора, після того як ЗСУ дали бій окупанту під Херсоном, ворог почав тікати в сторону окупованого Криму: "Коли на аеродромі ЗСУ знищили техніку противника і великих генералів, ми спостерігали панічну втечу окупанта. Але вже під вечір вони почали повертатись".

Також читайте: У містах навколо Києва окупанти ґвалтують і вбивають місцеве населення, - Арестович

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Очень странный персонаж - хорошо выглядит во время победных реляций.Уже всех врагов уничтожил, воспевает ермака.И при этом ,как-то незатейливо говорит, что НАТО отказало,НАТО не надо.И...нейтральный статус под гарантии ,каких-то там союзников(неожиданных).Китай?Ну рашу Китай уже кинул.
Почему не предпринимаются попутки деблокировать Марик?"Азов" утверждает, что силы есть, команды - нет!
Выглядит, как пиар на крови, подстава "Азова" и содействие оккупантам.Вообще,всё к чему прикасаются эти ребята выглядит мерзко.Цемох,вагнергейт,"Стугны",мутные переговоры - везде ермак!
Конечно, на месте виднее, но со стороны кажется ,что ОПа ...
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17.03.2022 15:23
+3
33-втрачені окупантом - остальні 64 штуки ще якось боздатні. з уих 64-зх -10 шьук це повні боездатні, свіжі, і їми можуть маневроувати і находятся в оперативному резерві кацапні. Не путайте людей
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17.03.2022 15:13
+2
одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали

Це три з чотирьох. Куди ще одна?
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17.03.2022 15:19
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Це БТГр? Там десь від 1 до 2 тис живої сили в кожній(окрім техніки) - що ж, дуже непогано! Слава ЗСУ!
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17.03.2022 14:55 Відповісти
59,17% Залишилось?
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17.03.2022 14:56 Відповісти
желают павтарить
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17.03.2022 14:57 Відповісти
15+18+10= 97???????
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17.03.2022 14:57 Відповісти
43
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17.03.2022 15:00 Відповісти
33-втрачені окупантом - остальні 64 штуки ще якось боздатні. з уих 64-зх -10 шьук це повні боездатні, свіжі, і їми можуть маневроувати і находятся в оперативному резерві кацапні. Не путайте людей
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17.03.2022 15:13 Відповісти
эти группы, если выбита техника, уже просто мясо.
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17.03.2022 15:58 Відповісти
Та вони ще мають резерви.Крім того,там скотські умови,як в сталінськы часи. Я не думав,що так там буде.
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17.03.2022 14:58 Відповісти
резерви вони може мають а техніку? списами і стрілами будуть воювати?
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17.03.2022 15:19 Відповісти
Чому про це говорить Люся, а не представник військового командування?
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17.03.2022 15:03 Відповісти
в спам кацпська ботва
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17.03.2022 15:20 Відповісти
Якщо все так добре, то коли вони зупиняться? Ми весь час втрачаємо території. Коли в них закінчаться ці бтг? Коли до Заходу втратимо?
Сорі за розпач...іноді накатує
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17.03.2022 15:13 Відповісти
Вони вже зупнинені, вже днів 10 як здебільшого: на окремих дільницях мають локальні успіхи, на окремих навпаки поступово втрачають захоплене - сильно "фронт"(в лапках, бо ще не дуже стійкий) не змінюється.
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17.03.2022 15:17 Відповісти
«Добре» це якщо подивитись на співвідношення сил. Ми тримаємось дуже добре але про «взяти Москву» мова звичайно не йде, це фантазії. Я навіть не знаю яка є можливість наступу для звільнення територій.
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17.03.2022 15:24 Відповісти
такі підрахунки по формулі "стелі" здатен робитиучень 6-го класу, без урахування спаленої та пошкодженою техніки, подвоз пального і боекомлектів, втрат рядового та командного составу, моб резерв,- "мяса" може бути ще багато а боездатність нульова, я не кажу ще про хворих і дезертирів
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17.03.2022 15:17 Відповісти
одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали

Це три з чотирьох. Куди ще одна?
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17.03.2022 15:19 Відповісти
Очень странный персонаж - хорошо выглядит во время победных реляций.Уже всех врагов уничтожил, воспевает ермака.И при этом ,как-то незатейливо говорит, что НАТО отказало,НАТО не надо.И...нейтральный статус под гарантии ,каких-то там союзников(неожиданных).Китай?Ну рашу Китай уже кинул.
Почему не предпринимаются попутки деблокировать Марик?"Азов" утверждает, что силы есть, команды - нет!
Выглядит, как пиар на крови, подстава "Азова" и содействие оккупантам.Вообще,всё к чему прикасаются эти ребята выглядит мерзко.Цемох,вагнергейт,"Стугны",мутные переговоры - везде ермак!
Конечно, на месте виднее, но со стороны кажется ,что ОПа ...
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17.03.2022 15:23 Відповісти
Іншого персонажа на даний момент немає. Поки що влада робить адекватні кроки, треба їм довіряти, розбиратись будемо потім.
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17.03.2022 15:34 Відповісти
Потом ...потом может и не быть((
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17.03.2022 16:03 Відповісти
У меня подозрение, что хотят слить юг.
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17.03.2022 15:53 Відповісти
И "Азов" заодно.
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17.03.2022 16:05 Відповісти
А де «Азов» писав що є сили деблокувати? Я не бачив жодної змістовної ідеї окрім «гнати колону техніки 200км по степу». Щиро сподіваюсь що в штабі краще за мене знають що робити.
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17.03.2022 16:08 Відповісти
https://youtu.be/SRnMWp9xvGM
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17.03.2022 16:13 Відповісти
Попий водички й заспокійся. Військами керує не Зеленський і, тим більше не Єрмак, а Залужний, залучивши ще й Муженка.
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17.03.2022 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo


Посвящается зажмуреным оркам
AC/DC , Highway to Hell
Дорога в АД
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17.03.2022 15:26 Відповісти
Ні про що...
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17.03.2022 15:33 Відповісти
Вот когда бегут нужно добивать и наносить максимальные потери, а не глупо радоваться. Это война на истощение, кто раньше
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17.03.2022 15:46 Відповісти
 
 