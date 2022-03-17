Ключевые аспекты мирного соглашения – немедленное прекращение огня и вывод войск РФ из Украины, - Подоляк

Немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территорий Украины являются одними из ключевых аспектов мирного соглашения, которое может быть заключено по результатам переговоров с Россией о прекращении войны против Украины. Но стратегически наше государство хочет иметь конкретный механизм, который будет гарантировать его безопасность в будущем.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором участвуют не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры. Потому что мы ведь не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому согласование спорных моментов может занять некоторое время.

"За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая испытала огромное разрушение со стороны РФ", – уточнил он.

Он также выразил уверенность, что после заключения такого соглашения в России не останется выбора, как немедленно приступить к выводу вооруженных сил с территории Украины. Так, после подписания договора для обеих сторон вступит в силу Венская конвенция, согласно которой мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территорий противника. Следовательно, попытки задержать российских военных в Украине юридически необоснованны.

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Подоляк отметил, что для предотвращения очередного нарушения Россией международного права и договоров Украина хочет детально прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить, а также получить поддержку международных партнеров.

"Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, детально описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе", – отметил он.

Подоляк также подчеркнул, что Украина не согласится на компромиссы, которые могли бы помешать ее интересам.

"Мы не Россия. Мы умеем и будем вести диалог с нашим обществом. И мы всегда слышим наше общество. В отличие от РФ, мы можем обсудить любые вопросы, о которых уже давно должны были говорить, но мы не согласимся ни на один ультиматум" , – сказал он.

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