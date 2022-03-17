Ключевые аспекты мирного соглашения – немедленное прекращение огня и вывод войск РФ из Украины, - Подоляк
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Немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территорий Украины являются одними из ключевых аспектов мирного соглашения, которое может быть заключено по результатам переговоров с Россией о прекращении войны против Украины. Но стратегически наше государство хочет иметь конкретный механизм, который будет гарантировать его безопасность в будущем.
Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором участвуют не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры. Потому что мы ведь не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", - подчеркнул он.
Подоляк отметил, что украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому согласование спорных моментов может занять некоторое время.
"За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая испытала огромное разрушение со стороны РФ", – уточнил он.
Он также выразил уверенность, что после заключения такого соглашения в России не останется выбора, как немедленно приступить к выводу вооруженных сил с территории Украины. Так, после подписания договора для обеих сторон вступит в силу Венская конвенция, согласно которой мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территорий противника. Следовательно, попытки задержать российских военных в Украине юридически необоснованны.
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Подоляк отметил, что для предотвращения очередного нарушения Россией международного права и договоров Украина хочет детально прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить, а также получить поддержку международных партнеров.
"Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, детально описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе", – отметил он.
Подоляк также подчеркнул, что Украина не согласится на компромиссы, которые могли бы помешать ее интересам.
"Мы не Россия. Мы умеем и будем вести диалог с нашим обществом. И мы всегда слышим наше общество. В отличие от РФ, мы можем обсудить любые вопросы, о которых уже давно должны были говорить, но мы не согласимся ни на один ультиматум" , – сказал он.
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Пожалуйста, подождите...
И как видно с вбросов ёщё и пообещали что Украина откажется от вступления в НАТО.
РАШКИНЫ ЦУКИ БУДУТ ТАК ВОЕВАТЬ «за мир» , шо камня на камне не останется
бей москаля на фронте и на курорте Египта!!!!
Пусть эти переговорщики знают что их хитрые договорняки не пройдут!
Нам вже вистачило "ни шагу назад" підписаних Мінських погоджень, шо б ще раз наступати на ці граблі в редакції погоджень Подоляка-Зеленського!
Но они уже вбрасывают пробный шар - как люди среагируют, рассказывая сказки о мифических "гарантиях" и таком же мифическом "выводе русских войск".
Надо соизмерять свои возможности,прошу понять правильно.
"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди.
Для этого надо сперва разбить русских фашистов. Інакше ніяк.
"Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", - наголосив він.
Каким образом? Они будут воевать за нашу безпеку в майбутньому? Почему сейчас не воюют?
"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ"
Мирна угода может быть только на условиях Украины - всё иное рабство.
Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України.
А зачем они будут подписывать то. что не хотят выполнять? Чтобы их заставить - надо разбить, но если они будут разбиты, то побегут и без всякой угоды... Все остально - бла бла Подоляк
"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", - зазначив він.
Т.е. они уже согласны на третью мировую войну, или только после капитуляции Подоляка?
Слава Націі. піZда фашистській *********.
Біля юськага *******
Уход с Донбасса и Крыма + выплата всех репараций за 8 лет российской агрессии.
Иначе это не мирный договр в пользу Украины, а возможность с почетом убрать остатки кожугетовой орды с территории Украины, но сохранив и Крым, и Донбасс за собой.
К тому же, подписание такого договора может дать повод росси говорить о том, что Украина тем самым признала Крым и Донбасс российскими.
Патріотізма достатньо у будь якого українця: у воїна,у бійця тероборони,у жінки,що береже дітей.Так навіщо домальовувати картину щоб потім підписання домовленостей виглядало як зрада?
Я вважаю що зовсім не треба зважувати на вагах сили їх і наші.Відвойовувати Україну так відвойовувати,а не розмінювати:"Крим де-юре,Крим де-факто..."(цит).
Сцане НАТО нас зрадило,але вони хочна стороні України,дають розвідданні,трошки бомбових планєров...А при домовленностях скажуть: тепер ми вас не можем розуміти.
Краще залишитись легендою ніж продавленою своєю ж владою територією під п"яткою загарбника
Які ще "мирні угоди", гундоси квартальні?!
Шо б ця російська потвора відповзла та за 2-3 роки підготувала своїх орків до "сященной войны", відновила свої бронетанкові, повітрянно-вохдушні, протиповітрянні війська та посунула на Україну з новою силою та люттю?!
Ермак вже ковід вилікував та почав Зеленському знову в уха дуть про важливість асфальтування та "великого будівництва"?!
В дупу "мирні угоди" з пуйлом - тіки повна та безоговорочна капітуляція росіі!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
"Новая система безопасности" в Европе, которую Украина якобы сотворит вместо "неэффективного" НАТО - враньё. Украина, посмотрим правде в глаза, не обладает для этого достаточным международным влиянием. Ей нечего предложить своим зарубежным партнёрам для укрепления их безопасности. С какой тогда стати им давать Украине гарантии её суверенитета и территориальной целостности и рисковать войной с ракетно-ядерной Россией? Единственная по-настоящему действенная гарантия для Украины - вступление в НАТО. Страны-участницы Североатлантического союза обязаны защищать друг-друга, даже если правительства отдельных стран-участниц этого не хотят. Моя страна, которая в двадцать раз уступает Украине по численности населения, вступила в НАТО 18 лет назад. У нас нет столь сильной армии, как у Украины, однако мы под "зонтиком" НАТО и нападение на нас для России будет означать её неминуемую гибель. Вы тоже должны продолжать интеграцию в НАТО - других действенных систем коллективной безопасности в настоящее время не существует. Нельзя превращать участие в НАТО в разменную карту на переговорах с агрессором. Тем более, публичные заявления о "разочарованности в НАТО" для Путина означают одно - украинское руководство дало слабину и можно усиливать нажим. Зеленский говорит, что страны НАТО боятся России и поэтому "никогда не примут" Украину. Я бы сказал, они вынуждены считаться с ядерным шантажом со стороны Путина. Сегодня вынуждены. Однако путинизм - это не навсегда. После его неизбежного краха Украина сможет присоединиться к НАТО уже не как просительница, а как страна-победитель. Нельзя забывать и о том, что ряд стран НАТО уже активно помогают Украине (и идут ради этого на серьёзные жертвы для себя). О каком "разочаровании" здесь может идти речь?
Ещё надо требовать признания Россией факта агрессивной войны против Украины и ответственности России за её развязывание. Иначе вы не сможете требовать от неё репараций.
Обязательно надо требовать вывода всех российских войск с территории Беларуси. Ликвидация беларусского "плацдарма" затруднит России дальнейшую агрессию против Украины. Надо добиваться объявления Беларуси нейтральным государством - с запретом на размещение иностранных военных баз на её территории. Это затруднит России повторное введение войск на территорию Беларуси.
Подводя итог: условия для безопасности Украины - это отставка Путина (с последующей депутинизацией России), признание Россией ответственности за нападение на Украину, вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, безусловное продолжение курса на вступление в НАТО и военно-политический нейтралитет Беларуси. Всё остальное - от лукавого.
За вашу и нашу свободу!
Евгений Крылов из сочувствующей вам и поддерживающей вас Латвии