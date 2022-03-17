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Ключевые аспекты мирного соглашения – немедленное прекращение огня и вывод войск РФ из Украины, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территорий Украины являются одними из ключевых аспектов мирного соглашения, которое может быть заключено по результатам переговоров с Россией о прекращении войны против Украины. Но стратегически наше государство хочет иметь конкретный механизм, который будет гарантировать его безопасность в будущем.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором участвуют не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры. Потому что мы ведь не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому согласование спорных моментов может занять некоторое время.

"За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая испытала огромное разрушение со стороны РФ", – уточнил он.

Он также выразил уверенность, что после заключения такого соглашения в России не останется выбора, как немедленно приступить к выводу вооруженных сил с территории Украины. Так, после подписания договора для обеих сторон вступит в силу Венская конвенция, согласно которой мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территорий противника. Следовательно, попытки задержать российских военных в Украине юридически необоснованны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное - чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, - Чавушоглу

Подоляк отметил, что для предотвращения очередного нарушения Россией международного права и договоров Украина хочет детально прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить, а также получить поддержку международных партнеров.

"Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, детально описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский и которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе", – отметил он.

Подоляк также подчеркнул, что Украина не согласится на компромиссы, которые могли бы помешать ее интересам.

"Мы не Россия. Мы умеем и будем вести диалог с нашим обществом. И мы всегда слышим наше общество. В отличие от РФ, мы можем обсудить любые вопросы, о которых уже давно должны были говорить, но мы не согласимся ни на один ультиматум" , – сказал он.

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Топ комментарии
+32
Кремлівська шайка в шоці. За 3 години бою наші війська відбили 50км під Києвом...
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17.03.2022 17:11
+29
Только включая КРЫМ и ДОНБАСС ,иначе кацапов ********** ВСЕХ !!!
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17.03.2022 17:13
+29
Началось,*****! Заглянуть в глаза и посредине?
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17.03.2022 17:14
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Ниюча Шмаркля зі своєю зграєю подоляками та аристовичами,вже б довно здали б країну кацапському )(улу ,як би не зламні українці та їхня армія.
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17.03.2022 17:34 Ответить
Головна річ, яку не хочуть розуміти клоуни полягає у тому, що так зване перемир'я сьогодні, обернеться черговою війною вже через рік, коли рашисти більш ретельно підготуються і максимально знищать нашу економіку і армію за цей час. Тому нам потрібно або змиритися з тисячами жертвами серед цивільних і розгромити рашистів сьогодні або просрати країну вже через рік. Інших варіантів просто немає.
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17.03.2022 17:34 Ответить
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17.03.2022 17:35 Ответить
Вместо требования признать путина терористом и военным приступником с последующими выплатами репатриаций власть даёт возможность рашисткому упырю отползти и перегрупироться.
И как видно с вбросов ёщё и пообещали что Украина откажется от вступления в НАТО.
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17.03.2022 17:35 Ответить
Дерьмак працює.
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17.03.2022 17:38 Ответить
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17.03.2022 17:39 Ответить
поправка: виведення недовійськ зі всієї міжнародно прийнятої території України, а не просто з 'території України'.
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17.03.2022 17:35 Ответить
Арахамия договаривается с этим сбродом и руку жмёт
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17.03.2022 17:36 Ответить
Как только подпишут договор, тут-же все санкции по быстрому снимут, войска русские никакие не выведут, так как окажется, что русские по своему понимают словосочетание "территория Украины" и "войска РФ" и т.д.
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17.03.2022 17:36 Ответить
Не бачу сенсу рашці погоджуватись, адже фактично це капітуляція. Допоки фуйло живе такого не станеться, хіба що капітуляцію підпишуть за нас. Або обдурять.
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17.03.2022 17:37 Ответить
тут ще така фішка... вони нічого не виконують (це не нове) але всім показують підписаний документ і вимагатимуть зняття санкцій...
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17.03.2022 17:54 Ответить
Німці першими познімають
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17.03.2022 18:24 Ответить
Проти нашої волі завжди все підписували. Лише у 2014 народ сказав своє Ніт
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17.03.2022 20:00 Ответить
Виведення військ з території України і Криму, і Донбасу, і Луганщини і Херсонщини, і...........!!!!! техніка залишається і буде вивозитись окремо спеціальною групою, а також спеціальна група москалів повинна провести розмінування.
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17.03.2022 17:37 Ответить
Он что,на полном серьёзе это рассказывает?😧
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17.03.2022 17:37 Ответить
Так. Більш того, це бачення Зеленського, він перед всією переговорною групою поставив таке завдання.
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17.03.2022 17:45 Ответить
А через год - опять война и опять всё по новой!
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17.03.2022 17:37 Ответить
Если не додавить рашку до капитуляции и не убить *****- то да - опять война
РАШКИНЫ ЦУКИ БУДУТ ТАК ВОЕВАТЬ «за мир» , шо камня на камне не останется
бей москаля на фронте и на курорте Египта!!!!
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17.03.2022 17:42 Ответить
Деякі аналітеги пишуть, що мережею шириться паніка про капітуляцію. Що це не правдива інформація. Але ж на хвилиночку, тривогу розганяє оцей подоляк.
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17.03.2022 17:38 Ответить
Какой же у нас всётаки ещё инфантильный в политическом смысле - выбрать во власть таких чмошников!
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17.03.2022 17:40 Ответить
Есть такой шанс навсегда добить рашку и вернуть Крым и Донбасс, но всякие Дерьмаки и Зеленские всё как обычно просрут!
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17.03.2022 17:52 Ответить
инфантильный народ
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17.03.2022 18:20 Ответить
Опять гарантии безопасности...И чем же будапешт не устроил - хорошая бумажка? А что изменится если подписать будапешт 2? Правильно - ничего...
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17.03.2022 17:45 Ответить
Наши бойцы бригад на фронте должны записать видео с обращением к нашей власти и Зеленскому с требованием никаких переговоров с русскими агрессорами до нашей полной победы!!
Пусть эти переговорщики знают что их хитрые договорняки не пройдут!
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17.03.2022 17:46 Ответить
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17.03.2022 17:48 Ответить
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17.03.2022 17:54 Ответить
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17.03.2022 20:15 Ответить
Я так понимаю, что он спецом про Крым и Донбасс не слова не сказал.
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17.03.2022 17:48 Ответить
А ты решаешь что-то, чтобы мне отвечать? Тебя поставят перед фактом и ты будешь кричать :"аллилуйя!"
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17.03.2022 18:04 Ответить
Вчитайся в свой вопрос и в мой ответ. Попробуй с точки зрения причино-следственной связи. Именно потому, что уже раз 20 если не больше официально озвучивался ответ на этот вопрос, таким как ты и 100 раз повторов будет мало.
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17.03.2022 18:14 Ответить
Да капец из тебя аналитик, в данной ситуации пуйло ничто не обязывает вывести войска из Донбасса, а тем более из Крыма. Ешь подолячную лапшу и дальше.
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17.03.2022 18:21 Ответить
Іди в дупу, мавпа мсокальська!
Нам вже вистачило "ни шагу назад" підписаних Мінських погоджень, шо б ще раз наступати на ці граблі в редакції погоджень Подоляка-Зеленського!
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17.03.2022 18:26 Ответить
Единственная надежда на то, что зелёная шобла не утратила ещё инстинкта самосохранения и знает, что народ очень злой и у него на руках очень много оружия - если что - их разорвут в клочья.
Но они уже вбрасывают пробный шар - как люди среагируют, рассказывая сказки о мифических "гарантиях" и таком же мифическом "выводе русских войск".
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17.03.2022 17:49 Ответить
Кузьмич, ты видимо не понимаешь ,что происходит и с кем мы воюем . Война -это не только желания, численность, но и финансы.
Надо соизмерять свои возможности,прошу понять правильно.
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17.03.2022 19:53 Ответить
Подоляк вешает лапшу на уши:

"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди.
Для этого надо сперва разбить русских фашистов. Інакше ніяк.

"Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", - наголосив він.
Каким образом? Они будут воевать за нашу безпеку в майбутньому? Почему сейчас не воюют?

"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ"

Мирна угода может быть только на условиях Украины - всё иное рабство.

Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України.

А зачем они будут подписывать то. что не хотят выполнять? Чтобы их заставить - надо разбить, но если они будут разбиты, то побегут и без всякой угоды... Все остально - бла бла Подоляк

"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", - зазначив він.
Т.е. они уже согласны на третью мировую войну, или только после капитуляции Подоляка?
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17.03.2022 17:49 Ответить
"Інноваційна формула президента Зеленського". Oh yes, дипломований юрист з солідним стажем роботи по спеціальності; чудово володіє тонкощами міжнародної політики.
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17.03.2022 17:53 Ответить
Нормально и логично володіє тонкощами міжнародної політики
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17.03.2022 17:57 Ответить
Подоляк не уточнює, яке поняття території Украіни у ОП на даний час, а тим більше не зрозуміло як кацапи будуть співати щодо територій для договору.
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17.03.2022 17:49 Ответить
А когда посадят Татарова и Портнова - они Януковича хотят вернуть
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17.03.2022 17:49 Ответить
Шо вам пообещали за капитуляцию Украины, долбаные ЗЕиуды? Сколько серебряников выторговали себе за кровь гражданских. И шо там за инновацийну формулу придумал ЗЕчмо? Вернее, КТО подсунул ему эту формулу?
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17.03.2022 17:50 Ответить
Маю впевненість, що цю так звану формулу "обсмоктували" ще до війни.
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17.03.2022 17:55 Ответить
Навряд чи. У перші дні вони всі чекали коли москаль розіб'є ЗСУ і Україна опиниться в окупації. Коли на здивування для них все пішло навпаки, ЗСУ почали нещадно молоти ординський металобрухт, негайно була створена ставка гопкомандуючого квартального складу і вірогідно, що військових було усунуто від прийняття ключових рішень
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17.03.2022 20:13 Ответить
Я писав про це, ще у січні 2022 року. У війні Росії проти України, у московії не буде жодних шансів виграти, жодних, крім того, якщо Президент та вище керівництво України само підпише капітуляцію. І хоча, визнаю, я був не дуже справедливим і об'єктивним до Зеленського і він виявився не таким вже клоуном та боягузом, і також зараз не на часі сваритись та критикувати Президента, якому зараз дуже важко, АЛЕ все ж таки, повної довіри у мене до нього, а особливо до його найближчого оточення не має. Нажаль.
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17.03.2022 17:52 Ответить
Мне уже 70 лет, возрастные болячки, но это не главное. Мне уже терять нечего. Когда уже начнут призывать мене подобных. Хочется гнать эту российскую мразь с нашей земли. Хочется чтобы на их земле тоже пылала война, чтобы были миллионы беженцев.
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17.03.2022 17:58 Ответить
Безумовна капитуляція. Беззастережна. Всеосяжна. Репарація. Демілітарізація. Зачіщеня всіх військових злочинців. ***** в Гаагу, з усіма кремлівськіми упирями.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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17.03.2022 17:58 Ответить
Декапітуляція й Деілітарізація орди?
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17.03.2022 18:02 Ответить
По-перше, чому укр.влада озвучує можливі ключові аспекти майбутньої угоди різним іноземним виданням і чого цього не робить з власним народом.Загальні меседжи, що зараз надсилає подоляк суспільству не враховуватися.По-друге, враховуючи високий суспільний запит щодо інформації, чи можливо провести закрите засідання ВР (адже депутати делеговані саме народом і саме народу вони підзвітні, крім того ВР є також органом законодавчої ініціативи і саме ВР повинна ратифікувати підписані угоди)на якому участники укр.переговорної группи більш детально роз'яснять вимоги України (вимоги рашкостану нам відомі)
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17.03.2022 18:03 Ответить
Без Деілітарізації й контролю за ресурсами орди, угода є Зрада
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17.03.2022 18:04 Ответить
Подлякам требазнати своє місце
Біля юськага *******
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17.03.2022 18:07 Ответить
Если возвращение на позиции на 23 февраля - то идите курсом русского военного корабля!
Уход с Донбасса и Крыма + выплата всех репараций за 8 лет российской агрессии.
Иначе это не мирный договр в пользу Украины, а возможность с почетом убрать остатки кожугетовой орды с территории Украины, но сохранив и Крым, и Донбасс за собой.
К тому же, подписание такого договора может дать повод росси говорить о том, что Украина тем самым признала Крым и Донбасс российскими.
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17.03.2022 18:07 Ответить
пердак і татарів знову мусять падли
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17.03.2022 18:12 Ответить
Дуже мутні відголоски про пункти угоди.В Крим пару днів тому подана вода.Чому і як?Не пишуть.Що там обговорювати тижнями? В наших смі всі ж пишуть що кацапи не знають куди бігти.Але майже всі міста сплановано обложені зі сторони районних містечок,де окупанти жруть і сплять.
Патріотізма достатньо у будь якого українця: у воїна,у бійця тероборони,у жінки,що береже дітей.Так навіщо домальовувати картину щоб потім підписання домовленостей виглядало як зрада?
Я вважаю що зовсім не треба зважувати на вагах сили їх і наші.Відвойовувати Україну так відвойовувати,а не розмінювати:"Крим де-юре,Крим де-факто..."(цит).
Сцане НАТО нас зрадило,але вони хочна стороні України,дають розвідданні,трошки бомбових планєров...А при домовленностях скажуть: тепер ми вас не можем розуміти.
Краще залишитись легендою ніж продавленою своєю ж владою територією під п"яткою загарбника
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17.03.2022 18:16 Ответить
А шо дадуть ***** за це?
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17.03.2022 18:17 Ответить
Йоу.... і цє орки тіки тиждень покачали воду північно-кримським каналом...
Які ще "мирні угоди", гундоси квартальні?!
Шо б ця російська потвора відповзла та за 2-3 роки підготувала своїх орків до "сященной войны", відновила свої бронетанкові, повітрянно-вохдушні, протиповітрянні війська та посунула на Україну з новою силою та люттю?!
Ермак вже ковід вилікував та почав Зеленському знову в уха дуть про важливість асфальтування та "великого будівництва"?!
В дупу "мирні угоди" з пуйлом - тіки повна та безоговорочна капітуляція росіі!
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17.03.2022 18:18 Ответить
Какие договора? Россия вне правового поля, чхали они на все договора вместе взятые и решения Гаагского суда, только утилизация орков, выдворение рашистов за пределы Украины и принуждение к выплате репараций.
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17.03.2022 18:35 Ответить
******* их и в Турции и в Египте, сходу, прямо в фойе отелей, ломать ***** мебель об их головы, топить сук в бассейне. Этих сук в цивилизованный мир ***** не пускать. ПУСТЬ ***** В БАЙКАЛЕ И НА АМУРЕ ПЛЕЩУТСЯ. УБИТЬ ***** ВСЕХ КАЦАПОВ, ТЁЛОК И ИХ МАЛОЛЕТНИХ *********....
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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17.03.2022 18:39 Ответить
В комментариях к другой публикации я уже писал, что нельзя садиться с Путиным за стол переговоров. Он фашистский диктатор, ответственный за горе и кровь в Украине. Один из главных союзников Украины - США объявили Путина военным преступником. Для цивилизованного мира он вне закона. Вести с ним переговоры означает легитимизировать Путина и его правление. Кроме того, это компроментация усилий Запада по изоляции России. Как Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества, если пойдёт на сговор с Путиным в то время, как ваши друзья на Западе предпринимают серьёзные усилия для его международной изоляции? Дорогие украинцы, те, кто вам помогают сейчас, почувствуют себя обманутыми и отвернутся от вас. В итоге Украина останется один-на-один с Россией, которой правит враг Украины. Годится такое? Не годится, поэтому обязательное условие для украино-российских переговоров в "верхах" - отставка Владимира Путина.
"Новая система безопасности" в Европе, которую Украина якобы сотворит вместо "неэффективного" НАТО - враньё. Украина, посмотрим правде в глаза, не обладает для этого достаточным международным влиянием. Ей нечего предложить своим зарубежным партнёрам для укрепления их безопасности. С какой тогда стати им давать Украине гарантии её суверенитета и территориальной целостности и рисковать войной с ракетно-ядерной Россией? Единственная по-настоящему действенная гарантия для Украины - вступление в НАТО. Страны-участницы Североатлантического союза обязаны защищать друг-друга, даже если правительства отдельных стран-участниц этого не хотят. Моя страна, которая в двадцать раз уступает Украине по численности населения, вступила в НАТО 18 лет назад. У нас нет столь сильной армии, как у Украины, однако мы под "зонтиком" НАТО и нападение на нас для России будет означать её неминуемую гибель. Вы тоже должны продолжать интеграцию в НАТО - других действенных систем коллективной безопасности в настоящее время не существует. Нельзя превращать участие в НАТО в разменную карту на переговорах с агрессором. Тем более, публичные заявления о "разочарованности в НАТО" для Путина означают одно - украинское руководство дало слабину и можно усиливать нажим. Зеленский говорит, что страны НАТО боятся России и поэтому "никогда не примут" Украину. Я бы сказал, они вынуждены считаться с ядерным шантажом со стороны Путина. Сегодня вынуждены. Однако путинизм - это не навсегда. После его неизбежного краха Украина сможет присоединиться к НАТО уже не как просительница, а как страна-победитель. Нельзя забывать и о том, что ряд стран НАТО уже активно помогают Украине (и идут ради этого на серьёзные жертвы для себя). О каком "разочаровании" здесь может идти речь?
Ещё надо требовать признания Россией факта агрессивной войны против Украины и ответственности России за её развязывание. Иначе вы не сможете требовать от неё репараций.
Обязательно надо требовать вывода всех российских войск с территории Беларуси. Ликвидация беларусского "плацдарма" затруднит России дальнейшую агрессию против Украины. Надо добиваться объявления Беларуси нейтральным государством - с запретом на размещение иностранных военных баз на её территории. Это затруднит России повторное введение войск на территорию Беларуси.
Подводя итог: условия для безопасности Украины - это отставка Путина (с последующей депутинизацией России), признание Россией ответственности за нападение на Украину, вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, безусловное продолжение курса на вступление в НАТО и военно-политический нейтралитет Беларуси. Всё остальное - от лукавого.

За вашу и нашу свободу!

Евгений Крылов из сочувствующей вам и поддерживающей вас Латвии
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17.03.2022 18:54 Ответить
Щось він вже не загостює на Кримі і Донбасі. Потім будуть знову робити комікси на тему Крим ваш-наш, кожна сторона трактуватиме по своєму. Не вірю Зеленському і цим переговорникам. Вірю ЗСУ і в український народ. А переговорникам дуже не рекомендую пробувати пошити їх у дурні. Два майдани спатрали, втретє не пройде, не той випадок
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17.03.2022 20:42 Ответить
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