Тактика Запада по пассивному сдерживанию Путина снова не сработала, - экс-главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Бридлав

Четыре бывших верховных главнокомандующих союзных сил США и НАТО в Европе, генералы в отставке Уэсли Кларк (1997 – 2000), Джозеф Ролстон (2000 – 2003), Джеймс Джонс (2003 – 2006) и Филипп Бридлав (Бридлав (2013 – 2016) прокомментировали ход и первые результаты российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы все помним длинные речи и длинную статью Путина о том, что Украина – это действительно Россия, что Украина – не страна, украинцы – не украинцы, а россияне", – напомнил генерал Бридлав. Если окинуть все происходящее стратегическим взглядом, то становится ясно: речь идет о "намного больше, чем Украина". Путин "занялся переписыванием послевоенной истории, пытается восстановить "сферу влияния", хочет снова иметь свои сателлитные правительства во всех граничащих с Россией государствах", - отмечает Бридлав.

Генерал Джонс вспоминает: "Когда я был советником национальной безопасности, а Путин – премьер-министром, я присутствовал на протокольном завтраке с его участием. Помню, как Путин без всякого повода около часа рассказывал нам, какой большой катастрофой на планете стал распад советской империи и как НАТО всегда было заклятым врагом России. Похоже, он действительно верит в это, и в его сознании гнездится миф о том, что НАТО обещало никогда не расшириться. Эта ошибка мотивирует его на протяжении многих лет".

Генерал Ролстон обращает внимание на логическую ошибку Путина: "Должен признаться, меня удивило, что он пошел на полномасштабное вторжение, потому что его стратегический интерес был расколоть НАТО и уменьшить наше присутствие на востоке Европы. Но то, что он совершил, наоборот делает альянс более сплоченным, заставляя нас укрепить восточный фланг.

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В декабре Путин "передал нам два документа с ультиматумом, и мы долго объяснили ему, что произойдет, если он вторгнется. Он все это взвесил и все равно напал, – отмечает Бридлав. – Итак, наша тактика пассивного сдерживания Путина снова не сработала. Поэтому сейчас нужно десять раз подумать, прежде чем повторять этот прием... "Если ты сделаешь это, то мы сделаем то, а если ты сделаешь вот это, то мы тогда добавим вон то" - такие рассуждения пассивны по своей природе, все что они делают – отдают инициативу противнику, – считает генерал Бридлав. – Выходит, сначала действует Путин, а потом мы реагируем. Это уступка инициативы врагу: нас совсем не этому учили в армии! Мы должны захватить инициативу".

С этим тезисом согласились все участники круглого стола. Бывший летчик-истребитель Бридлав добавляет: "Каждый боевой летчик знает: лучшая оборона в воздухе – выпущенная ракета. Пассивное сдерживание зашло в тупик. Путин давно перешел к тому, что он называет "активными мерами" и наше сдерживание не удержало его от военного вторжения в Украину".

Бридлав считает, что именно излишняя нерешительность сейчас может спровоцировать противника на дальнейшие агрессивные действия и таким образом привести к Третьей мировой войне. "Вы не можете просто спрятаться за красной линией границ НАТО и отсидеться. Если мы не хотим Третьей мировой, то Украина – это то место, где она может быть остановлена".

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Размышляя о целях альянса в российско-украинской войне, Бридлав выделяет три из них: сохранить НАТО и его мировую стабилизирующую роль. Удержать Китай от возможных в будущем агрессивных шагов. Но самое срочное – сделать все, чтобы помешать российским усилиям поработить Украину. "Переговоры — это долгая дискуссия после битвы, но их результат будет решен тем, что происходит сейчас на поле боя", – отмечает генерал.

Генерал Кларк еще больше обостряет глобальное значение момента: "Путин поставил на кон все свое будущее, и это дестабилизирующий фактор в Европе". Если компромисс его не устроит, он постарается вернуться "за еще одним куском пирога и не удовлетвориться стабилизацией". Ключевой вывод: у свободного мира сегодня есть возможность для чего-то гораздо большего, чем просто прекращение огня. У нас есть шанс на серьезный успех против Путина, который надолго может выбить его из седла. Мы должны попытаться это сделать". Таким образом, генерал Кларк поднимает вопрос возможности исторически окончательной победы над постсоветским реваншизмом и авторитаризмом.