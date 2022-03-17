Тактика Запада по пассивному сдерживанию Путина снова не сработала, - экс-главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Бридлав
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Четыре бывших верховных главнокомандующих союзных сил США и НАТО в Европе, генералы в отставке Уэсли Кларк (1997 – 2000), Джозеф Ролстон (2000 – 2003), Джеймс Джонс (2003 – 2006) и Филипп Бридлав (Бридлав (2013 – 2016) прокомментировали ход и первые результаты российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы все помним длинные речи и длинную статью Путина о том, что Украина – это действительно Россия, что Украина – не страна, украинцы – не украинцы, а россияне", – напомнил генерал Бридлав. Если окинуть все происходящее стратегическим взглядом, то становится ясно: речь идет о "намного больше, чем Украина". Путин "занялся переписыванием послевоенной истории, пытается восстановить "сферу влияния", хочет снова иметь свои сателлитные правительства во всех граничащих с Россией государствах", - отмечает Бридлав.
Генерал Джонс вспоминает: "Когда я был советником национальной безопасности, а Путин – премьер-министром, я присутствовал на протокольном завтраке с его участием. Помню, как Путин без всякого повода около часа рассказывал нам, какой большой катастрофой на планете стал распад советской империи и как НАТО всегда было заклятым врагом России. Похоже, он действительно верит в это, и в его сознании гнездится миф о том, что НАТО обещало никогда не расшириться. Эта ошибка мотивирует его на протяжении многих лет".
Генерал Ролстон обращает внимание на логическую ошибку Путина: "Должен признаться, меня удивило, что он пошел на полномасштабное вторжение, потому что его стратегический интерес был расколоть НАТО и уменьшить наше присутствие на востоке Европы. Но то, что он совершил, наоборот делает альянс более сплоченным, заставляя нас укрепить восточный фланг.
В декабре Путин "передал нам два документа с ультиматумом, и мы долго объяснили ему, что произойдет, если он вторгнется. Он все это взвесил и все равно напал, – отмечает Бридлав. – Итак, наша тактика пассивного сдерживания Путина снова не сработала. Поэтому сейчас нужно десять раз подумать, прежде чем повторять этот прием... "Если ты сделаешь это, то мы сделаем то, а если ты сделаешь вот это, то мы тогда добавим вон то" - такие рассуждения пассивны по своей природе, все что они делают – отдают инициативу противнику, – считает генерал Бридлав. – Выходит, сначала действует Путин, а потом мы реагируем. Это уступка инициативы врагу: нас совсем не этому учили в армии! Мы должны захватить инициативу".
С этим тезисом согласились все участники круглого стола. Бывший летчик-истребитель Бридлав добавляет: "Каждый боевой летчик знает: лучшая оборона в воздухе – выпущенная ракета. Пассивное сдерживание зашло в тупик. Путин давно перешел к тому, что он называет "активными мерами" и наше сдерживание не удержало его от военного вторжения в Украину".
Бридлав считает, что именно излишняя нерешительность сейчас может спровоцировать противника на дальнейшие агрессивные действия и таким образом привести к Третьей мировой войне. "Вы не можете просто спрятаться за красной линией границ НАТО и отсидеться. Если мы не хотим Третьей мировой, то Украина – это то место, где она может быть остановлена".
Размышляя о целях альянса в российско-украинской войне, Бридлав выделяет три из них: сохранить НАТО и его мировую стабилизирующую роль. Удержать Китай от возможных в будущем агрессивных шагов. Но самое срочное – сделать все, чтобы помешать российским усилиям поработить Украину. "Переговоры — это долгая дискуссия после битвы, но их результат будет решен тем, что происходит сейчас на поле боя", – отмечает генерал.
Генерал Кларк еще больше обостряет глобальное значение момента: "Путин поставил на кон все свое будущее, и это дестабилизирующий фактор в Европе". Если компромисс его не устроит, он постарается вернуться "за еще одним куском пирога и не удовлетвориться стабилизацией". Ключевой вывод: у свободного мира сегодня есть возможность для чего-то гораздо большего, чем просто прекращение огня. У нас есть шанс на серьезный успех против Путина, который надолго может выбить его из седла. Мы должны попытаться это сделать". Таким образом, генерал Кларк поднимает вопрос возможности исторически окончательной победы над постсоветским реваншизмом и авторитаризмом.
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зрэфия стянула технику приблизительно в те же места, где их обычно накрывают ВСУ. Это уже 5-й раз.
хм.. есть предположение, что они уже устали воевать, поэтому поставили технику и отошли в другой конец поля, чтобы дождаться, пока наши эту технику накроют, а потом заявят начальству, что техники больше нет, заберите нас домой
Пусть Бог услышит это
Во-первых, потому, что петрушка мало того, что изнасиловал Украину, он окно в Европу не прорубил. Он его купил. 25 лет он воевал со шведами, чтобы Прибалтику и Карелию у Швеции купить. Иначе как объяснить тот факт, что "победитель" потом выплачивал Швеции репарации в размере 2 миллионов рублей серебром, на которые шведы устроили себе первый крупный период демократии - и это в 18 веке. Вот сколько Швеция п на самом деле потеряла, а точнее - выгодно продала:
Население московского ханства при этом сократилось на четверть. И потом ещё долгие годы иваны на спине тащили эту покупку.
Ну а во-вторых - все мы знаем, что на семьдесят с гаком лет форточкау уже закрывалась и запечатывалась изнутри.
Агов, Зеленський, Подоляк, всі інші! Послухайте Брідлава і подумайте про пріоритети.
На всю Украину не нашлось настоящих вышколенных дипломатов?
А ви зброю по одиниці в місяць видавали. Плюс ще наш мирний контингент...
Так, тому що їбуть пасивних, а не пасивні.
Пора починати воєнне!
« не дышите , ато хутин НАПАДЕТ»,
даже новый владелец 4 тв канала ( слуга народа) закрыл нормальные передачи Мухарского «ЛЮТА УКРАЇНІЗАЦІЯ» и Остапа Дроздова - ШОБ ПУТИН НЕ НАПАЛ
И ШО ???? НЕ НАПАЛ ????
ИДИОТЫ . Он НАПАДЕТ , если Вы его не уничтожите раньше
🔻 Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter засудив образи та напади на росіян, а також назвав війну в Україні «війною путіна».
🔻 «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це», - написав канцлер.
🔻 Водночас Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.
https://t.me/spravdi/2719
А кто же этого путина выбирает уже 22 года?
Завтра по всей параше пройдут митинги за "спецоперацию" в поддержку Путина.
Зная сколько крови пролил путин за свои годы правления, сколько горя он натворил он в Молдове, Грузии , Чечне, Украине этот народ его выбирает.
Кровавый карлик - выбор россиян!!!
Они за все что он творит в ответе!
Розслідування лише починається, і буде багато цікавого.
Но за помощь военным, вечное спасибо.
Спасибо, что помогают.
"Надо" почаще и погромче объявлять, что НАТО нам ненато и при этом становиться в позу обиженного.
Запад посмотрел, что Украина взяла на себя всю тяжесть первого удара, и выстояла. Еще немножко и можно будет добивать рашистов ногами. Они хотят не опоздать пнуть чмошника
Тепер маємо те, що маємо.
И еще, к сожалению, не конец наших кругов ада.
Без участия и согласия народа творят какие-то "договора", которые могут нас после всех страданий и смертей снова откинуть назад.