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Тактика Запада по пассивному сдерживанию Путина снова не сработала, - экс-главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Бридлав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

брідлав

Четыре бывших верховных главнокомандующих союзных сил США и НАТО в Европе, генералы в отставке Уэсли Кларк (1997 – 2000), Джозеф Ролстон (2000 – 2003), Джеймс Джонс (2003 – 2006) и Филипп Бридлав (Бридлав (2013 – 2016) прокомментировали ход и первые результаты российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы все помним длинные речи и длинную статью Путина о том, что Украина – это действительно Россия, что Украина – не страна, украинцы – не украинцы, а россияне", – напомнил генерал Бридлав. Если окинуть все происходящее стратегическим взглядом, то становится ясно: речь идет о "намного больше, чем Украина". Путин "занялся переписыванием послевоенной истории, пытается восстановить "сферу влияния", хочет снова иметь свои сателлитные правительства во всех граничащих с Россией государствах", - отмечает Бридлав.

Генерал Джонс вспоминает: "Когда я был советником национальной безопасности, а Путин – премьер-министром, я присутствовал на протокольном завтраке с его участием. Помню, как Путин без всякого повода около часа рассказывал нам, какой большой катастрофой на планете стал распад советской империи и как НАТО всегда было заклятым врагом России. Похоже, он действительно верит в это, и в его сознании гнездится миф о том, что НАТО обещало никогда не расшириться. Эта ошибка мотивирует его на протяжении многих лет".

Генерал Ролстон обращает внимание на логическую ошибку Путина: "Должен признаться, меня удивило, что он пошел на полномасштабное вторжение, потому что его стратегический интерес был расколоть НАТО и уменьшить наше присутствие на востоке Европы. Но то, что он совершил, наоборот делает альянс более сплоченным, заставляя нас укрепить восточный фланг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пригрозила Боснии украинским сценарием: "На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем"

В декабре Путин "передал нам два документа с ультиматумом, и мы долго объяснили ему, что произойдет, если он вторгнется. Он все это взвесил и все равно напал, – отмечает Бридлав. – Итак, наша тактика пассивного сдерживания Путина снова не сработала. Поэтому сейчас нужно десять раз подумать, прежде чем повторять этот прием... "Если ты сделаешь это, то мы сделаем то, а если ты сделаешь вот это, то мы тогда добавим вон то" - такие рассуждения пассивны по своей природе, все что они делают – отдают инициативу противнику, – считает генерал Бридлав. – Выходит, сначала действует Путин, а потом мы реагируем. Это уступка инициативы врагу: нас совсем не этому учили в армии! Мы должны захватить инициативу".

С этим тезисом согласились все участники круглого стола. Бывший летчик-истребитель Бридлав добавляет: "Каждый боевой летчик знает: лучшая оборона в воздухе – выпущенная ракета. Пассивное сдерживание зашло в тупик. Путин давно перешел к тому, что он называет "активными мерами" и наше сдерживание не удержало его от военного вторжения в Украину".

Бридлав считает, что именно излишняя нерешительность сейчас может спровоцировать противника на дальнейшие агрессивные действия и таким образом привести к Третьей мировой войне. "Вы не можете просто спрятаться за красной линией границ НАТО и отсидеться. Если мы не хотим Третьей мировой, то Украина – это то место, где она может быть остановлена".

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Размышляя о целях альянса в российско-украинской войне, Бридлав выделяет три из них: сохранить НАТО и его мировую стабилизирующую роль. Удержать Китай от возможных в будущем агрессивных шагов. Но самое срочное – сделать все, чтобы помешать российским усилиям поработить Украину. "Переговоры — это долгая дискуссия после битвы, но их результат будет решен тем, что происходит сейчас на поле боя", – отмечает генерал.

Генерал Кларк еще больше обостряет глобальное значение момента: "Путин поставил на кон все свое будущее, и это дестабилизирующий фактор в Европе". Если компромисс его не устроит, он постарается вернуться "за еще одним куском пирога и не удовлетвориться стабилизацией". Ключевой вывод: у свободного мира сегодня есть возможность для чего-то гораздо большего, чем просто прекращение огня. У нас есть шанс на серьезный успех против Путина, который надолго может выбить его из седла. Мы должны попытаться это сделать". Таким образом, генерал Кларк поднимает  вопрос возможности исторически окончательной победы над постсоветским реваншизмом и авторитаризмом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
В Чернобаевке, что под Херсоном, снова замечено скопление техники..
зрэфия стянула технику приблизительно в те же места, где их обычно накрывают ВСУ. Это уже 5-й раз.
хм.. есть предположение, что они уже устали воевать, поэтому поставили технику и отошли в другой конец поля, чтобы дождаться, пока наши эту технику накроют, а потом заявят начальству, что техники больше нет, заберите нас домой
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17.03.2022 20:38
+38
"Результат переговорів буде вирішено тим, що відбувається зараз на полі бою."

Агов, Зеленський, Подоляк, всі інші! Послухайте Брідлава і подумайте про пріоритети.
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17.03.2022 20:41
+26
Саме так. Зовнішню політику зараз провадить ЗСУ.
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17.03.2022 20:43
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В Чернобаевке, что под Херсоном, снова замечено скопление техники..
зрэфия стянула технику приблизительно в те же места, где их обычно накрывают ВСУ. Это уже 5-й раз.
хм.. есть предположение, что они уже устали воевать, поэтому поставили технику и отошли в другой конец поля, чтобы дождаться, пока наши эту технику накроют, а потом заявят начальству, что техники больше нет, заберите нас домой
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17.03.2022 20:38 Ответить
Хотелось бы, чтобы так и было.
Пусть Бог услышит это
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17.03.2022 20:52 Ответить
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17.03.2022 20:38 Ответить
Якщо дослівно, то Гольштейн прорубав вікно у Європу...
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17.03.2022 20:46 Ответить
Хто прорубав, вибачте?
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17.03.2022 21:00 Ответить
Гольштейн-Готторп-Романовы[1] (нем. Romanow-Holstein-Gottorp либо Holstein-Gottorp-Romanow), с 1762 года - Романовы - одна из линий Ольденбургской династии (известна с XI века), отделившаяся от её Гольштейн-Готторпской ветви.
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17.03.2022 21:09 Ответить
А... Та куй з ними зі всіма.
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17.03.2022 21:19 Ответить
Не постите этот мем. Он тупой.
Во-первых, потому, что петрушка мало того, что изнасиловал Украину, он окно в Европу не прорубил. Он его купил. 25 лет он воевал со шведами, чтобы Прибалтику и Карелию у Швеции купить. Иначе как объяснить тот факт, что "победитель" потом выплачивал Швеции репарации в размере 2 миллионов рублей серебром, на которые шведы устроили себе первый крупный период демократии - и это в 18 веке. Вот сколько Швеция п на самом деле потеряла, а точнее - выгодно продала:


Население московского ханства при этом сократилось на четверть. И потом ещё долгие годы иваны на спине тащили эту покупку.

Ну а во-вторых - все мы знаем, что на семьдесят с гаком лет форточкау уже закрывалась и запечатывалась изнутри.
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17.03.2022 20:57 Ответить
Пуйло из тех, что дай свинье роги , и людей поколит
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17.03.2022 20:40 Ответить
"Результат переговорів буде вирішено тим, що відбувається зараз на полі бою."

Агов, Зеленський, Подоляк, всі інші! Послухайте Брідлава і подумайте про пріоритети.
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17.03.2022 20:41 Ответить
Саме так. Зовнішню політику зараз провадить ЗСУ.
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17.03.2022 20:43 Ответить
Переконаний, що до ВСУ зараз найбільший відсоток довіри. Це має якось реалізуватися й у післявоєнний час.
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17.03.2022 20:49 Ответить
Вообще непонятно почему в переговорной группе такие с позволения сказать "дипломаты" как Подоляк и Абрахамия.
На всю Украину не нашлось настоящих вышколенных дипломатов?
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17.03.2022 20:57 Ответить
Мо й таке. Писали що на кордоні викрили авто з дип номерами яке везло туєву купу валюти, декілька кг золота і цигарки (як же без них?). Виписали штраф а майно конфіскували. То коли тією дипломатією займатися? Хай паше агрохімія)
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17.03.2022 21:18 Ответить
На заборах тоже кто-то пишет и фамилии не оставляет
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17.03.2022 21:23 Ответить
Дядьку, вам дати посилання?
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17.03.2022 21:26 Ответить
Треба було нарощувати в нас військову міць. Тільки рівність могла би попередити війну.
А ви зброю по одиниці в місяць видавали. Плюс ще наш мирний контингент...
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17.03.2022 20:41 Ответить
Але про тих хто довів країну до майже повної беззбройності і зараз ні слова. А чуваки ганяють по блок постах і роблять фото
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17.03.2022 21:19 Ответить
Этого питораса мутина отравят или все же просто банально разобьют череп молотком??
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17.03.2022 20:42 Ответить
Всі екси дуже язикаті.А коли керують,то мовчать.
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17.03.2022 20:42 Ответить
"...наша тактика пасивного стримування ***** знову не спрацювала..."
Так, тому що їбуть пасивних, а не пасивні.
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17.03.2022 20:43 Ответить
Да! Пасивне (санкційне) не спрацювало!

Пора починати воєнне!
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17.03.2022 20:43 Ответить
Рашку треба знищити і пошматувати на країни і ліквідувати там ядерну зброю.Ось і все !
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17.03.2022 20:43 Ответить
голос в пустыне...
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17.03.2022 20:44 Ответить
Тактика идиотов
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17.03.2022 20:45 Ответить
‼️‼️‼️8 лет в Украине проповедовали -
« не дышите , ато хутин НАПАДЕТ»,
даже новый владелец 4 тв канала ( слуга народа) закрыл нормальные передачи Мухарского «ЛЮТА УКРАЇНІЗАЦІЯ» и Остапа Дроздова - ШОБ ПУТИН НЕ НАПАЛ
И ШО ???? НЕ НАПАЛ ????
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17.03.2022 20:51 Ответить
Теперь НАТО боится , что хутин НАПАДЕТ
ИДИОТЫ . Он НАПАДЕТ , если Вы его не уничтожите раньше
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17.03.2022 20:52 Ответить
А коли від стадії вірних промов Захід думає перейти до стадії вірних дій? Коли пів-України буде знищено чи трохи раніше?
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17.03.2022 20:45 Ответить
Виходить, спочатку діє Путін, а потім ми реагуємо. Це поступка ініціативи ворогові: нас зовсім не цьому навчали в армії! Ми повинні захопити ініціативу". = ЗОЛОТО!
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17.03.2022 20:47 Ответить
Канцлер Німеччини просить не ображати та не бити росіян

🔻 Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter засудив образи та напади на росіян, а також назвав війну в Україні «війною путіна».

🔻 «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це», - написав канцлер.

🔻 Водночас Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.
https://t.me/spravdi/2719
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17.03.2022 20:48 Ответить
Канцлер не чув про "мовчазне схвалення"?
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17.03.2022 21:01 Ответить
в канцлера сім`ї також "діди ваєвалі".....
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17.03.2022 21:24 Ответить
Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це???
А кто же этого путина выбирает уже 22 года?

Завтра по всей параше пройдут митинги за "спецоперацию" в поддержку Путина.
Зная сколько крови пролил путин за свои годы правления, сколько горя он натворил он в Молдове, Грузии , Чечне, Украине этот народ его выбирает.
Кровавый карлик - выбор россиян!!!
Они за все что он творит в ответе!
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17.03.2022 21:11 Ответить
Його "соціал-демократична" партія ще за шрьодера відповість.

Розслідування лише починається, і буде багато цікавого.
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17.03.2022 21:38 Ответить
Охренеть, натовские полканы говорят "мы" ! Ребята, "вы" сидите в теплых кабинетах. ****** москалей украинцы.
Но за помощь военным, вечное спасибо.
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17.03.2022 20:48 Ответить
Натовские полканы в НАТО и за Украину могут вообще не отвечать.

Спасибо, что помогают.

"Надо" почаще и погромче объявлять, что НАТО нам ненато и при этом становиться в позу обиженного.
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17.03.2022 21:31 Ответить
Что-то мне кажется, что скоро откроется второй фронт.
Запад посмотрел, что Украина взяла на себя всю тяжесть первого удара, и выстояла. Еще немножко и можно будет добивать рашистов ногами. Они хотят не опоздать пнуть чмошника
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17.03.2022 20:49 Ответить
А ответ рядом- СТОЛТЕНБЕРГ...Это его усилиями НАТО всегда идёт сзади.Вроде бы о безопасности заботится.а на самом деле "связывает руки".И помогают ему в этом влиятельные круги Германии и в ЕС.
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17.03.2022 20:59 Ответить
З такою публікою, як Путлер, треба не пасивним стримуванням займатися, а просто начхати на дипломатію, міжнародне право тощо, і заманивши на переговори (бажано в найширшому зі сторони Росії складі) та тупо всіх замочити. Радикальне зло знищується лише ще в більш радикальний спосіб.
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17.03.2022 20:59 Ответить
Помітили, всі "екс-" говорять дуже правильні речі?
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17.03.2022 21:00 Ответить
Нескованы ответственностью за свои поступки и свой народ.
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17.03.2022 21:05 Ответить
Это политика, "надо воевать" говорят только БЫВШИЕ военные и политики.
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17.03.2022 21:04 Ответить
Як я й думав, Україна - поле бою третьої світової, на нашій території, нашими руками вони ліплять повітряні замки, час від часу підкидають наче гілля в вогонь по трохи зброї, вони могли забезпечити нам тотальну перевагу на полі бою але цього не роблять, так, путінізм тут загине й кацапія переродиться, але основну ціну заплатимо ми, у них дефолт та мертві солдати, у нас обездолені люди й зруйнована країна.
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17.03.2022 21:10 Ответить
Я дотримуватись такої ж думки. Захід хоче руками, життями і кров'ю України перемолоти людські і збройні ресурси РФ, щоб надовго або назавжди унеможливити її дранг нах вестен. Крім того вони ще отримують час для підготовки до майбутньої війни, якщо її все ж не вдасться уникнути
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17.03.2022 21:46 Ответить
Да это уже давно известно , что все эксы правильные и смелые . А дать ему сейчас его старую должность - сразу язык в ж__у засунет , и будет только одни озабоченности озвучивать .
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17.03.2022 21:17 Ответить
Все проходят свою историю. У нас она вот такая. Мы тоже не раз схибили на своем пути, выбирая в поводыри недостойных и паплюжачи лучших.
Тепер маємо те, що маємо.
И еще, к сожалению, не конец наших кругов ада.
Без участия и согласия народа творят какие-то "договора", которые могут нас после всех страданий и смертей снова откинуть назад.
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17.03.2022 21:19 Ответить
Согласна с каждым его словом ..Мудрые и дальновидные слова и заключения…К сожалению нато почему то не прислушивается к таким умным мысля
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17.03.2022 21:40 Ответить
Филип Бридлав зарапортовался. Поэтому - нет, Украина не то место, где может быть остановлена 3-я мировая война. Самое точное место, где можно остановить WW3 это поверженная Москва.
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17.03.2022 22:38 Ответить
 
 