Тактика Заходу щодо пасивного стримування Путіна знову не спрацювала, - ексголовнокомандувач союзних сил НАТО в Європі Брідлав
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Чотири колишні верховні головнокомандувачі союзних сил США та НАТО в Європі, генерали у відставці Уеслі Кларк (1997 – 2000), Джозеф Ролстон (2000 – 2003), Джеймс Джонс (2003 – 2006) та Філіп Брідлав (2013 - 2016) прокоментували хід та перші результати російсько-української війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми всі пам'ятаємо довгі промови і довгу статтю Путіна про те, що Україна – це насправді Росія, що Україна – не країна, українці – не українці, а росіяни", – нагадав генерал Брідлав. Якщо окинути все що відбувається стратегічним поглядом, то стає ясно: йдеться про "набагато більше, ніж Україна". Путін "зайнявся переписуванням повоєнної історії, намагається відновити "сферу впливу", хоче знову мати свої сателітні уряди у всіх державах, що межують з Росією", наголошує Брідлав.
Генерал Джонс згадує: "Коли я був радником національної безпеки, а Путін – прем'єр-міністром, я був присутній на протокольному сніданку за його участю. Пам'ятаю, як Путін без жодного приводу близько години розповідав нам, якою великою катастрофою на планеті став розпад радянської імперії і як НАТО завжди був заклятим ворогом Росії. Схоже, він справді вірить у це, і в його свідомості гніздиться міф про те, що НАТО обіцяло ніколи не розширитись. Ця помилка мотивує його протягом багатьох років".
Генерал Ролстон звертає увагу на логічну помилку Путіна: "Мушу зізнатися, мене здивувало, що він пішов на повномасштабне вторгнення, тому що його стратегічний інтерес був розколоти НАТО і зменшити нашу присутність на сході Європи. Але те, що він здійснив, навпаки робить альянс згуртованішим, змушуючи нас зміцнити східний фланг".
У грудні Путін "передав нам два документи з ультиматумом, і ми довго пояснили йому, що станеться, якщо він вторгнеться. Він все це зважив і все одно напав, – зазначає Брідлав. – Отже, наша тактика пасивного стримування Путіна знову не спрацювала. Тому зараз треба десять разів подумати, перш ніж повторювати цей прийом... "Якщо ти зробиш це, то ми зробимо те, а якщо ти зробиш ось це, то ми тоді додамо он то" - такі міркування пасивні за своєю природою, всі що вони роблять – віддають ініціативу супротивникові, – вважає генерал Брідлав. - Виходить, спочатку діє Путін, а потім ми реагуємо. Це поступка ініціативи ворогові: нас зовсім не цьому навчали в армії! Ми повинні захопити ініціативу".
З цією тезою погодилися всі учасники круглого столу. Колишній льотчик-винищувач Бридлав додає: "Кожен бойовий льотчик знає: найкраща оборона у повітрі – випущена ракета. Пасивне стримування зайшло в глухий кут. Путін давно перейшов до того, що він називає "активними заходами" і наше стримування не втримало його від військового вторгнення в Україну".
Брідлав вважає, що саме зайва нерішучість може зараз спровокувати супротивника на подальші агресивні дії і таким чином призвести до Третьої світової війни. "Ви не можете просто сховатись за червоною лінією кордонів НАТО та відсидітися. Якщо ми не хочемо Третьої світової, то Україна – це саме те місце, де вона може бути зупинена".
Розмірковуючи про цілі альянсу в російсько-українській війні, Брідлав виділяє три з них: зберегти НАТО та його світову стабілізуючу роль. Утримати Китай від потенційно можливих у майбутньому агресивних кроків. Але найтермінове – зробити все, щоб перешкодити російським зусиллям поневолити Україну. "Переговори — це довга дискусія після бійки, але їхній результат буде вирішено тим, що відбувається зараз у полі бою", – наголошує генерал.
Генерал Кларк ще більше загострює глобальне значення моменту: "Путін поставив на кін усе своє майбутнє, і це є дестабілізуючим фактором у Європі". Якщо компроміс його не влаштує, він намагатиметься повернутися "за ще одним шматком пирога і не задовольнитися стабілізацією". Ключовий висновок: у вільного світу сьогодні є можливість для чогось набагато більшого, ніж просто припинення вогню. Ми маємо шанс на серйозний успіх проти Путіна, який надовго може вибити його з сідла. Ми повинні спробувати це зробити". Таким чином, генерал Кларк ставить питання можливості історично остаточної перемоги над пострадянським реваншизмом і авторитаризмом.
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зрэфия стянула технику приблизительно в те же места, где их обычно накрывают ВСУ. Это уже 5-й раз.
хм.. есть предположение, что они уже устали воевать, поэтому поставили технику и отошли в другой конец поля, чтобы дождаться, пока наши эту технику накроют, а потом заявят начальству, что техники больше нет, заберите нас домой
Пусть Бог услышит это
Во-первых, потому, что петрушка мало того, что изнасиловал Украину, он окно в Европу не прорубил. Он его купил. 25 лет он воевал со шведами, чтобы Прибалтику и Карелию у Швеции купить. Иначе как объяснить тот факт, что "победитель" потом выплачивал Швеции репарации в размере 2 миллионов рублей серебром, на которые шведы устроили себе первый крупный период демократии - и это в 18 веке. Вот сколько Швеция п на самом деле потеряла, а точнее - выгодно продала:
Население московского ханства при этом сократилось на четверть. И потом ещё долгие годы иваны на спине тащили эту покупку.
Ну а во-вторых - все мы знаем, что на семьдесят с гаком лет форточкау уже закрывалась и запечатывалась изнутри.
Агов, Зеленський, Подоляк, всі інші! Послухайте Брідлава і подумайте про пріоритети.
На всю Украину не нашлось настоящих вышколенных дипломатов?
А ви зброю по одиниці в місяць видавали. Плюс ще наш мирний контингент...
Так, тому що їбуть пасивних, а не пасивні.
Пора починати воєнне!
« не дышите , ато хутин НАПАДЕТ»,
даже новый владелец 4 тв канала ( слуга народа) закрыл нормальные передачи Мухарского «ЛЮТА УКРАЇНІЗАЦІЯ» и Остапа Дроздова - ШОБ ПУТИН НЕ НАПАЛ
И ШО ???? НЕ НАПАЛ ????
ИДИОТЫ . Он НАПАДЕТ , если Вы его не уничтожите раньше
🔻 Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter засудив образи та напади на росіян, а також назвав війну в Україні «війною путіна».
🔻 «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це», - написав канцлер.
🔻 Водночас Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.
https://t.me/spravdi/2719
А кто же этого путина выбирает уже 22 года?
Завтра по всей параше пройдут митинги за "спецоперацию" в поддержку Путина.
Зная сколько крови пролил путин за свои годы правления, сколько горя он натворил он в Молдове, Грузии , Чечне, Украине этот народ его выбирает.
Кровавый карлик - выбор россиян!!!
Они за все что он творит в ответе!
Розслідування лише починається, і буде багато цікавого.
Но за помощь военным, вечное спасибо.
Спасибо, что помогают.
"Надо" почаще и погромче объявлять, что НАТО нам ненато и при этом становиться в позу обиженного.
Запад посмотрел, что Украина взяла на себя всю тяжесть первого удара, и выстояла. Еще немножко и можно будет добивать рашистов ногами. Они хотят не опоздать пнуть чмошника
Тепер маємо те, що маємо.
И еще, к сожалению, не конец наших кругов ада.
Без участия и согласия народа творят какие-то "договора", которые могут нас после всех страданий и смертей снова откинуть назад.