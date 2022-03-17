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Тактика Заходу щодо пасивного стримування Путіна знову не спрацювала, - ексголовнокомандувач союзних сил НАТО в Європі Брідлав

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брідлав

Чотири колишні верховні головнокомандувачі союзних сил США та НАТО в Європі, генерали у відставці Уеслі Кларк (1997 – 2000), Джозеф Ролстон (2000 – 2003), Джеймс Джонс (2003 – 2006) та Філіп Брідлав (2013 - 2016) прокоментували хід та перші результати російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми всі пам'ятаємо довгі промови і довгу статтю Путіна про те, що Україна – це насправді Росія, що Україна – не країна, українці – не українці, а росіяни", – нагадав генерал Брідлав. Якщо окинути все що відбувається стратегічним поглядом, то стає ясно: йдеться про "набагато більше, ніж Україна". Путін "зайнявся переписуванням повоєнної історії, намагається відновити "сферу впливу", хоче знову мати свої сателітні уряди у всіх державах, що межують з Росією", наголошує Брідлав.

Генерал Джонс згадує: "Коли я був радником національної безпеки, а Путін – прем'єр-міністром, я був присутній на протокольному сніданку за його участю. Пам'ятаю, як Путін без жодного приводу близько години розповідав нам, якою великою катастрофою на планеті став розпад радянської імперії і як НАТО завжди був заклятим ворогом Росії. Схоже, він справді вірить у це, і в його свідомості гніздиться міф про те, що НАТО обіцяло ніколи не розширитись. Ця помилка мотивує його протягом багатьох років".

Генерал Ролстон звертає увагу на логічну помилку Путіна: "Мушу зізнатися, мене здивувало, що він пішов на повномасштабне вторгнення, тому що його стратегічний інтерес був розколоти НАТО і зменшити нашу присутність на сході Європи. Але те, що він здійснив, навпаки робить альянс згуртованішим, змушуючи нас зміцнити східний фланг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставні генерали НАТО закликали Альянс ввести безпольотну зону над Україною

У грудні Путін "передав нам два документи з ультиматумом, і ми довго пояснили йому, що станеться, якщо він вторгнеться. Він все це зважив і все одно напав, – зазначає Брідлав. – Отже, наша тактика пасивного стримування Путіна знову не спрацювала. Тому зараз треба десять разів подумати, перш ніж повторювати цей прийом... "Якщо ти зробиш це, то ми зробимо те, а якщо ти зробиш ось це, то ми тоді додамо он то" - такі міркування пасивні за своєю природою, всі що вони роблять – віддають ініціативу супротивникові, – вважає генерал Брідлав. - Виходить, спочатку діє Путін, а потім ми реагуємо. Це поступка ініціативи ворогові: нас зовсім не цьому навчали в армії! Ми повинні захопити ініціативу".

З цією тезою погодилися всі учасники круглого столу. Колишній льотчик-винищувач Бридлав додає: "Кожен бойовий льотчик знає: найкраща оборона у повітрі – випущена ракета. Пасивне стримування зайшло в глухий кут. Путін давно перейшов до того, що він називає "активними заходами" і наше стримування не втримало його від військового вторгнення в Україну".

Брідлав вважає, що саме зайва нерішучість може зараз спровокувати супротивника на подальші агресивні дії і таким чином призвести до Третьої світової війни. "Ви не можете просто сховатись за червоною лінією кордонів НАТО та відсидітися. Якщо ми не хочемо Третьої світової, то Україна – це саме те місце, де вона може бути зупинена".

Також читайте: Члени НАТО одноголосно проти закриття неба над Україною, - Столтенберг

Розмірковуючи про цілі альянсу в російсько-українській війні, Брідлав виділяє три з них: зберегти НАТО та його світову стабілізуючу роль. Утримати Китай від потенційно можливих у майбутньому агресивних кроків. Але найтермінове – зробити все, щоб перешкодити російським зусиллям поневолити Україну. "Переговори — це довга дискусія після бійки, але їхній результат буде вирішено тим, що відбувається зараз у полі бою", – наголошує генерал.

Генерал Кларк ще більше загострює глобальне значення моменту: "Путін поставив на кін усе своє майбутнє, і це є дестабілізуючим фактором у Європі". Якщо компроміс його не влаштує, він намагатиметься повернутися "за ще одним шматком пирога і не задовольнитися стабілізацією". Ключовий висновок: у вільного світу сьогодні є можливість для чогось набагато більшого, ніж просто припинення вогню. Ми маємо шанс на серйозний успіх проти Путіна, який надовго може вибити його з сідла. Ми повинні спробувати це зробити". Таким чином, генерал Кларк ставить питання можливості історично остаточної перемоги над пострадянським реваншизмом і авторитаризмом.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
В Чернобаевке, что под Херсоном, снова замечено скопление техники..
зрэфия стянула технику приблизительно в те же места, где их обычно накрывают ВСУ. Это уже 5-й раз.
хм.. есть предположение, что они уже устали воевать, поэтому поставили технику и отошли в другой конец поля, чтобы дождаться, пока наши эту технику накроют, а потом заявят начальству, что техники больше нет, заберите нас домой
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17.03.2022 20:38
+38
"Результат переговорів буде вирішено тим, що відбувається зараз на полі бою."

Агов, Зеленський, Подоляк, всі інші! Послухайте Брідлава і подумайте про пріоритети.
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17.03.2022 20:41
+26
Саме так. Зовнішню політику зараз провадить ЗСУ.
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17.03.2022 20:43
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В Чернобаевке, что под Херсоном, снова замечено скопление техники..
зрэфия стянула технику приблизительно в те же места, где их обычно накрывают ВСУ. Это уже 5-й раз.
хм.. есть предположение, что они уже устали воевать, поэтому поставили технику и отошли в другой конец поля, чтобы дождаться, пока наши эту технику накроют, а потом заявят начальству, что техники больше нет, заберите нас домой
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17.03.2022 20:38 Відповісти
Хотелось бы, чтобы так и было.
Пусть Бог услышит это
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17.03.2022 20:52 Відповісти
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17.03.2022 20:38 Відповісти
Якщо дослівно, то Гольштейн прорубав вікно у Європу...
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Хто прорубав, вибачте?
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Гольштейн-Готторп-Романовы[1] (нем. Romanow-Holstein-Gottorp либо Holstein-Gottorp-Romanow), с 1762 года - Романовы - одна из линий Ольденбургской династии (известна с XI века), отделившаяся от её Гольштейн-Готторпской ветви.
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17.03.2022 21:09 Відповісти
А... Та куй з ними зі всіма.
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Не постите этот мем. Он тупой.
Во-первых, потому, что петрушка мало того, что изнасиловал Украину, он окно в Европу не прорубил. Он его купил. 25 лет он воевал со шведами, чтобы Прибалтику и Карелию у Швеции купить. Иначе как объяснить тот факт, что "победитель" потом выплачивал Швеции репарации в размере 2 миллионов рублей серебром, на которые шведы устроили себе первый крупный период демократии - и это в 18 веке. Вот сколько Швеция п на самом деле потеряла, а точнее - выгодно продала:


Население московского ханства при этом сократилось на четверть. И потом ещё долгие годы иваны на спине тащили эту покупку.

Ну а во-вторых - все мы знаем, что на семьдесят с гаком лет форточкау уже закрывалась и запечатывалась изнутри.
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Пуйло из тех, что дай свинье роги , и людей поколит
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17.03.2022 20:40 Відповісти
"Результат переговорів буде вирішено тим, що відбувається зараз на полі бою."

Агов, Зеленський, Подоляк, всі інші! Послухайте Брідлава і подумайте про пріоритети.
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17.03.2022 20:41 Відповісти
Саме так. Зовнішню політику зараз провадить ЗСУ.
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17.03.2022 20:43 Відповісти
Переконаний, що до ВСУ зараз найбільший відсоток довіри. Це має якось реалізуватися й у післявоєнний час.
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17.03.2022 20:49 Відповісти
Вообще непонятно почему в переговорной группе такие с позволения сказать "дипломаты" как Подоляк и Абрахамия.
На всю Украину не нашлось настоящих вышколенных дипломатов?
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Мо й таке. Писали що на кордоні викрили авто з дип номерами яке везло туєву купу валюти, декілька кг золота і цигарки (як же без них?). Виписали штраф а майно конфіскували. То коли тією дипломатією займатися? Хай паше агрохімія)
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17.03.2022 21:18 Відповісти
На заборах тоже кто-то пишет и фамилии не оставляет
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17.03.2022 21:23 Відповісти
Дядьку, вам дати посилання?
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17.03.2022 21:26 Відповісти
Треба було нарощувати в нас військову міць. Тільки рівність могла би попередити війну.
А ви зброю по одиниці в місяць видавали. Плюс ще наш мирний контингент...
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17.03.2022 20:41 Відповісти
Але про тих хто довів країну до майже повної беззбройності і зараз ні слова. А чуваки ганяють по блок постах і роблять фото
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Этого питораса мутина отравят или все же просто банально разобьют череп молотком??
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17.03.2022 20:42 Відповісти
Всі екси дуже язикаті.А коли керують,то мовчать.
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17.03.2022 20:42 Відповісти
"...наша тактика пасивного стримування ***** знову не спрацювала..."
Так, тому що їбуть пасивних, а не пасивні.
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17.03.2022 20:43 Відповісти
Да! Пасивне (санкційне) не спрацювало!

Пора починати воєнне!
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17.03.2022 20:43 Відповісти
Рашку треба знищити і пошматувати на країни і ліквідувати там ядерну зброю.Ось і все !
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17.03.2022 20:43 Відповісти
голос в пустыне...
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17.03.2022 20:44 Відповісти
Тактика идиотов
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17.03.2022 20:45 Відповісти
‼️‼️‼️8 лет в Украине проповедовали -
« не дышите , ато хутин НАПАДЕТ»,
даже новый владелец 4 тв канала ( слуга народа) закрыл нормальные передачи Мухарского «ЛЮТА УКРАЇНІЗАЦІЯ» и Остапа Дроздова - ШОБ ПУТИН НЕ НАПАЛ
И ШО ???? НЕ НАПАЛ ????
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17.03.2022 20:51 Відповісти
Теперь НАТО боится , что хутин НАПАДЕТ
ИДИОТЫ . Он НАПАДЕТ , если Вы его не уничтожите раньше
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17.03.2022 20:52 Відповісти
А коли від стадії вірних промов Захід думає перейти до стадії вірних дій? Коли пів-України буде знищено чи трохи раніше?
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17.03.2022 20:45 Відповісти
Виходить, спочатку діє Путін, а потім ми реагуємо. Це поступка ініціативи ворогові: нас зовсім не цьому навчали в армії! Ми повинні захопити ініціативу". = ЗОЛОТО!
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17.03.2022 20:47 Відповісти
Канцлер Німеччини просить не ображати та не бити росіян

🔻 Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter засудив образи та напади на росіян, а також назвав війну в Україні «війною путіна».

🔻 «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це», - написав канцлер.

🔻 Водночас Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.
https://t.me/spravdi/2719
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17.03.2022 20:48 Відповісти
Канцлер не чув про "мовчазне схвалення"?
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17.03.2022 21:01 Відповісти
в канцлера сім`ї також "діди ваєвалі".....
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це???
А кто же этого путина выбирает уже 22 года?

Завтра по всей параше пройдут митинги за "спецоперацию" в поддержку Путина.
Зная сколько крови пролил путин за свои годы правления, сколько горя он натворил он в Молдове, Грузии , Чечне, Украине этот народ его выбирает.
Кровавый карлик - выбор россиян!!!
Они за все что он творит в ответе!
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17.03.2022 21:11 Відповісти
Його "соціал-демократична" партія ще за шрьодера відповість.

Розслідування лише починається, і буде багато цікавого.
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17.03.2022 21:38 Відповісти
Охренеть, натовские полканы говорят "мы" ! Ребята, "вы" сидите в теплых кабинетах. ****** москалей украинцы.
Но за помощь военным, вечное спасибо.
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17.03.2022 20:48 Відповісти
Натовские полканы в НАТО и за Украину могут вообще не отвечать.

Спасибо, что помогают.

"Надо" почаще и погромче объявлять, что НАТО нам ненато и при этом становиться в позу обиженного.
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17.03.2022 21:31 Відповісти
Что-то мне кажется, что скоро откроется второй фронт.
Запад посмотрел, что Украина взяла на себя всю тяжесть первого удара, и выстояла. Еще немножко и можно будет добивать рашистов ногами. Они хотят не опоздать пнуть чмошника
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17.03.2022 20:49 Відповісти
А ответ рядом- СТОЛТЕНБЕРГ...Это его усилиями НАТО всегда идёт сзади.Вроде бы о безопасности заботится.а на самом деле "связывает руки".И помогают ему в этом влиятельные круги Германии и в ЕС.
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17.03.2022 20:59 Відповісти
З такою публікою, як Путлер, треба не пасивним стримуванням займатися, а просто начхати на дипломатію, міжнародне право тощо, і заманивши на переговори (бажано в найширшому зі сторони Росії складі) та тупо всіх замочити. Радикальне зло знищується лише ще в більш радикальний спосіб.
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17.03.2022 20:59 Відповісти
Помітили, всі "екс-" говорять дуже правильні речі?
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Нескованы ответственностью за свои поступки и свой народ.
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Это политика, "надо воевать" говорят только БЫВШИЕ военные и политики.
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17.03.2022 21:04 Відповісти
Як я й думав, Україна - поле бою третьої світової, на нашій території, нашими руками вони ліплять повітряні замки, час від часу підкидають наче гілля в вогонь по трохи зброї, вони могли забезпечити нам тотальну перевагу на полі бою але цього не роблять, так, путінізм тут загине й кацапія переродиться, але основну ціну заплатимо ми, у них дефолт та мертві солдати, у нас обездолені люди й зруйнована країна.
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17.03.2022 21:10 Відповісти
Я дотримуватись такої ж думки. Захід хоче руками, життями і кров'ю України перемолоти людські і збройні ресурси РФ, щоб надовго або назавжди унеможливити її дранг нах вестен. Крім того вони ще отримують час для підготовки до майбутньої війни, якщо її все ж не вдасться уникнути
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Да это уже давно известно , что все эксы правильные и смелые . А дать ему сейчас его старую должность - сразу язык в ж__у засунет , и будет только одни озабоченности озвучивать .
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17.03.2022 21:17 Відповісти
Все проходят свою историю. У нас она вот такая. Мы тоже не раз схибили на своем пути, выбирая в поводыри недостойных и паплюжачи лучших.
Тепер маємо те, що маємо.
И еще, к сожалению, не конец наших кругов ада.
Без участия и согласия народа творят какие-то "договора", которые могут нас после всех страданий и смертей снова откинуть назад.
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Согласна с каждым его словом ..Мудрые и дальновидные слова и заключения…К сожалению нато почему то не прислушивается к таким умным мысля
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Филип Бридлав зарапортовался. Поэтому - нет, Украина не то место, где может быть остановлена 3-я мировая война. Самое точное место, где можно остановить WW3 это поверженная Москва.
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17.03.2022 22:38 Відповісти
 
 