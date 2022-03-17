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Из Украины выехали более 3,1 миллиона человек, - Совбез ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

С начала широкомасштабного российского вторжения из Украины уехали более 3,1 млн человек, 90% из которых составляют женщины и дети.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель Верховного комиссара по делам беженцев Рауф Мазу.

"Количество беженцев растет в геометрической прогрессии... Сегодня по скорости роста количества беженцев это самый большой кризис со времен Второй Мировой войны", - сказал он.

Больше всего беженцев, отметил Мазу, приняла Польша, около 490 тыс. человек – Румыния, 350 тыс. – Молдова, 280 тыс. – Венгрия, 228 тыс. – Словакия.

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По словам представителя ООН, по меньшей мере 2 млн человек переместились в пределах Украины, всего около 13 млн пострадали в результате военных действий.

Он отметил, что структуры ООН предполагают выделить на гуманитарные нужды внутри Украины 1,1 млрд. долл. и 550,6 млн. долл. - на поддержку беженцев.

При этом на сегодняшний день около двух третей средств собрано за счет частного сектора и доноров, добавил Мазу.

В четверг США и Великобритания созвали срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Украине.

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Топ комментарии
+5
Зараз там легко молодим бути.Поляки чи інші тільки за. Дівчат наших там *******.А підлітки зможуть там навчатися і жити.ЄС їх не вижене,їм потрібні чистокровні європейці,а не дикуни мігранти.Молоді швидко навчаються.А тут вони не зможуть точно заробити.В розвалених містах жити не будуть.Ми ще масштаби всього не сприймаємо.Відбудовувати потрібно буде років 20-30.Якщо звісно нам нададуть сотні мільярдів доларів.Щось я сумніваюся за сотні мільярдів.Десятки так,але за сотні,великі сумніви.І це не зрада.
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18.03.2022 00:09
+2
І це ще тільки три тижні війни. Виїжджають і молоді жінки без дітей. Це важливо. Вони в Україну навряд чи повернуться.
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17.03.2022 23:02
+1
Это значит что 43 миллиона украинцев будут люто уничтожать русню - только оружия дайте.
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17.03.2022 22:57
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Это значит что 43 миллиона украинцев будут люто уничтожать русню - только оружия дайте.
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17.03.2022 22:57 Ответить
І це ще тільки три тижні війни. Виїжджають і молоді жінки без дітей. Це важливо. Вони в Україну навряд чи повернуться.
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17.03.2022 23:02 Ответить
Ті кому не хотілось повертатися могли виїхати і до війни. Ніяких проблем з цим ніколи не було. По-друге, ЄС їх всіх вижене максимум через рік. По-третє, без знання мови, у майже всіх країнах неможливо знайти нормальну роботу.Тому не потрібно розганяти зраду там де її немає.
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17.03.2022 23:34 Ответить
Зараз там легко молодим бути.Поляки чи інші тільки за. Дівчат наших там *******.А підлітки зможуть там навчатися і жити.ЄС їх не вижене,їм потрібні чистокровні європейці,а не дикуни мігранти.Молоді швидко навчаються.А тут вони не зможуть точно заробити.В розвалених містах жити не будуть.Ми ще масштаби всього не сприймаємо.Відбудовувати потрібно буде років 20-30.Якщо звісно нам нададуть сотні мільярдів доларів.Щось я сумніваюся за сотні мільярдів.Десятки так,але за сотні,великі сумніви.І це не зрада.
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18.03.2022 00:09 Ответить
у моєму випадку мама забрала мене з України ще в дитинстві. ми переїхали в багато різних країн. проблема в тому, що скільки б ти не адаптувався, ти завжди будеш іноземцем. Немає такого місця, як дім, але якщо ти занадто довго залишаєшся осторонь, ти також втратиш ці коріння. це мій особистий досвід. Я думаю, що Україна зможе повернути цих людей за допомогою відповідних стимулів і мотивації, тому що мова йде не тільки про гроші та стан інфраструктури.
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18.03.2022 06:34 Ответить
Польша приняла больше всех, а сколько в этой статье не написали.
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17.03.2022 23:20 Ответить
Якщо порівняти розмір країни і кількість населення в ній, то більше всіх біженців прийняла Молдова, а не польща.
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17.03.2022 23:37 Ответить
Статистические величины бывают абсолютные и относительные.
Ну, Вы в курсе
В статье речь идёт об абсолютных.
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18.03.2022 00:09 Ответить
 
 