Из Украины выехали более 3,1 миллиона человек, - Совбез ООН

С начала широкомасштабного российского вторжения из Украины уехали более 3,1 млн человек, 90% из которых составляют женщины и дети.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель Верховного комиссара по делам беженцев Рауф Мазу.

"Количество беженцев растет в геометрической прогрессии... Сегодня по скорости роста количества беженцев это самый большой кризис со времен Второй Мировой войны", - сказал он.

Больше всего беженцев, отметил Мазу, приняла Польша, около 490 тыс. человек – Румыния, 350 тыс. – Молдова, 280 тыс. – Венгрия, 228 тыс. – Словакия.

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По словам представителя ООН, по меньшей мере 2 млн человек переместились в пределах Украины, всего около 13 млн пострадали в результате военных действий.

Он отметил, что структуры ООН предполагают выделить на гуманитарные нужды внутри Украины 1,1 млрд. долл. и 550,6 млн. долл. - на поддержку беженцев.

При этом на сегодняшний день около двух третей средств собрано за счет частного сектора и доноров, добавил Мазу.

В четверг США и Великобритания созвали срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Украине.

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