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З України виїхали понад 3,1 мільйона осіб, - Радбез ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Від початку широкомасштабного російського вторгнення з України виїхали понад 3,1 млн осіб, 90% з яких становлять жінки й діти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ, про це повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник Верховного комісара у справах біженців Рауф Мазу.

"Кількість біженців зростає в геометричній прогресії... Сьогодні за швидкістю зростання кількості біженців це найбільша криза від часів Другої світової війни", - сказав він.

Найбільше біженців, зазначив Мазу, прийняла Польща, близько 490 тис. людей - Румунія, 350 тис. - Молдова, 280 тис. – Угорщина, 228 тис. - Словаччина.

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За словами представника ООН, щонайменше 2 млн осіб перемістилися в межах України, загалом близько 13 млн постраждали внаслідок воєнних дій.

Він зазначив, що структури ООН передбачають виділити на гуманітарні потреби всередині України 1,1 млрд дол. та 550,6 млн дол. - на підтримку біженців.

При цьому на сьогодні близько двох третин коштів зібрано за рахунок приватного сектора та донорів, додав Мазу.

У четвер США та Велика Британія скликали термінове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Україні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Зараз там легко молодим бути.Поляки чи інші тільки за. Дівчат наших там *******.А підлітки зможуть там навчатися і жити.ЄС їх не вижене,їм потрібні чистокровні європейці,а не дикуни мігранти.Молоді швидко навчаються.А тут вони не зможуть точно заробити.В розвалених містах жити не будуть.Ми ще масштаби всього не сприймаємо.Відбудовувати потрібно буде років 20-30.Якщо звісно нам нададуть сотні мільярдів доларів.Щось я сумніваюся за сотні мільярдів.Десятки так,але за сотні,великі сумніви.І це не зрада.
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18.03.2022 00:09
+2
І це ще тільки три тижні війни. Виїжджають і молоді жінки без дітей. Це важливо. Вони в Україну навряд чи повернуться.
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17.03.2022 23:02
+1
Это значит что 43 миллиона украинцев будут люто уничтожать русню - только оружия дайте.
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17.03.2022 22:57
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Это значит что 43 миллиона украинцев будут люто уничтожать русню - только оружия дайте.
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17.03.2022 22:57 Відповісти
І це ще тільки три тижні війни. Виїжджають і молоді жінки без дітей. Це важливо. Вони в Україну навряд чи повернуться.
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17.03.2022 23:02 Відповісти
Ті кому не хотілось повертатися могли виїхати і до війни. Ніяких проблем з цим ніколи не було. По-друге, ЄС їх всіх вижене максимум через рік. По-третє, без знання мови, у майже всіх країнах неможливо знайти нормальну роботу.Тому не потрібно розганяти зраду там де її немає.
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17.03.2022 23:34 Відповісти
Зараз там легко молодим бути.Поляки чи інші тільки за. Дівчат наших там *******.А підлітки зможуть там навчатися і жити.ЄС їх не вижене,їм потрібні чистокровні європейці,а не дикуни мігранти.Молоді швидко навчаються.А тут вони не зможуть точно заробити.В розвалених містах жити не будуть.Ми ще масштаби всього не сприймаємо.Відбудовувати потрібно буде років 20-30.Якщо звісно нам нададуть сотні мільярдів доларів.Щось я сумніваюся за сотні мільярдів.Десятки так,але за сотні,великі сумніви.І це не зрада.
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18.03.2022 00:09 Відповісти
у моєму випадку мама забрала мене з України ще в дитинстві. ми переїхали в багато різних країн. проблема в тому, що скільки б ти не адаптувався, ти завжди будеш іноземцем. Немає такого місця, як дім, але якщо ти занадто довго залишаєшся осторонь, ти також втратиш ці коріння. це мій особистий досвід. Я думаю, що Україна зможе повернути цих людей за допомогою відповідних стимулів і мотивації, тому що мова йде не тільки про гроші та стан інфраструктури.
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18.03.2022 06:34 Відповісти
Польша приняла больше всех, а сколько в этой статье не написали.
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17.03.2022 23:20 Відповісти
Якщо порівняти розмір країни і кількість населення в ній, то більше всіх біженців прийняла Молдова, а не польща.
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17.03.2022 23:37 Відповісти
Статистические величины бывают абсолютные и относительные.
Ну, Вы в курсе
В статье речь идёт об абсолютных.
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18.03.2022 00:09 Відповісти
 
 