Мы призываем внести Россию в "черный список" FATF, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр внешних дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россию нужно внести в "черный список" FATF.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Поскольку Россия совершает в Украине все большее число варварских зверств, ее нужно исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF немедленно исключить Россию из консорциума и внести ее в черный список FATF", - отметил Кулеба.
Топ комментарии
+13 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий17.03.2022 23:21
+8 Aleks Sun
показать весь комментарий17.03.2022 23:30
+5 Aleks Sun
показать весь комментарий17.03.2022 23:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Ну, синій - це небо, а жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Це білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синій?
- А синій вони в нас вкрали...