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Мы призываем внести Россию в "черный список" FATF, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр внешних дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россию нужно внести в "черный список" FATF.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Поскольку Россия совершает в Украине все большее число варварских зверств, ее нужно исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF немедленно исключить Россию из консорциума и внести ее в черный список FATF", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с Россией полезна была бы "другая логика", - Кулеба
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Топ комментарии
+13
- Тату, що означає наш прапор?
- Ну, синій - це небо, а жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Це білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синій?
- А синій вони в нас вкрали...
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17.03.2022 23:21
+8
Коротше, будь-які банківські транзакції москалів будуть проходити перевірку цією конторою, що суттєво вповільнить їх роботу. Фактично просто положить. Там можуть бути тижні. А скільки ще серед них знайдуть цікавих речей, ой вей.
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17.03.2022 23:30
+5
Повірте, це крутіше свіфта. Є петиція. Підтримайте.
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17.03.2022 23:21
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- Тату, що означає наш прапор?
- Ну, синій - це небо, а жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Це білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синій?
- А синій вони в нас вкрали...
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17.03.2022 23:21 Ответить
А може не так? Це символ кацапа - на руках кров, у словах вода, на ногах білі капці.
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18.03.2022 00:00 Ответить
Може й так: біс їх розбере тих кацапів...
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18.03.2022 00:11 Ответить
Повірте, це крутіше свіфта. Є петиція. Підтримайте.
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17.03.2022 23:21 Ответить
Де посилання на петицію? Я підпишу.
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17.03.2022 23:27 Ответить
На днях підписував і не можу згадати в кого бачив посилання. Спробуй в гугл вбити. Якщо згадаю, то кину.
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17.03.2022 23:32 Ответить
Словаки не поставили С300. Запад cнова пересрал. Он ещё надувает щечки, хвастая, как после падения Украины будет сражаться за каждый inch of Article5 territory. Не будет. Подзаборный гопник уже сломал его.Человечество может спасти только Чудо на Днепре. Победа Украины над ордой.
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17.03.2022 23:22 Ответить
жах
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18.03.2022 01:10 Ответить
FATF - що це?
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17.03.2022 23:22 Ответить
Прогуглив,типу контори по боротьбі з відмиванням брудних грошей.І головний офіс,та-да-да-даммм! в Парижі.Десь коло мікрона.
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17.03.2022 23:26 Ответить
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей.
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17.03.2022 23:28 Ответить
Коротше, будь-які банківські транзакції москалів будуть проходити перевірку цією конторою, що суттєво вповільнить їх роботу. Фактично просто положить. Там можуть бути тижні. А скільки ще серед них знайдуть цікавих речей, ой вей.
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17.03.2022 23:30 Ответить
 
 