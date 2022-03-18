Мы призываем внести Россию в "черный список" FATF, - Кулеба

Министр внешних дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россию нужно внести в "черный список" FATF.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Поскольку Россия совершает в Украине все большее число варварских зверств, ее нужно исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF немедленно исключить Россию из консорциума и внести ее в черный список FATF", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с Россией полезна была бы "другая логика", - Кулеба