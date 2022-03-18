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Ми закликаємо внести Росію до "чорного списку" FATF, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Росію треба внести до "чорного списку" FATF.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Оскільки Росія вчиняє в Україні дедалі більше варварських звірств, її потрібно виключити з усіх цивілізованих організацій і платформ. Ми закликаємо всі країни-члени FATF негайно виключити Росію з консорціуму та внести її до чорного списку FATF", - зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Nestle відмовилась йти з ринку РФ, але ще не пізно передумати, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
- Тату, що означає наш прапор?
- Ну, синій - це небо, а жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Це білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синій?
- А синій вони в нас вкрали...
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17.03.2022 23:21
+8
Коротше, будь-які банківські транзакції москалів будуть проходити перевірку цією конторою, що суттєво вповільнить їх роботу. Фактично просто положить. Там можуть бути тижні. А скільки ще серед них знайдуть цікавих речей, ой вей.
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17.03.2022 23:30
+5
Повірте, це крутіше свіфта. Є петиція. Підтримайте.
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17.03.2022 23:21
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- Тату, що означає наш прапор?
- Ну, синій - це небо, а жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Це білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синій?
- А синій вони в нас вкрали...
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17.03.2022 23:21 Відповісти
А може не так? Це символ кацапа - на руках кров, у словах вода, на ногах білі капці.
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18.03.2022 00:00 Відповісти
Може й так: біс їх розбере тих кацапів...
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18.03.2022 00:11 Відповісти
Повірте, це крутіше свіфта. Є петиція. Підтримайте.
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17.03.2022 23:21 Відповісти
Де посилання на петицію? Я підпишу.
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17.03.2022 23:27 Відповісти
На днях підписував і не можу згадати в кого бачив посилання. Спробуй в гугл вбити. Якщо згадаю, то кину.
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17.03.2022 23:32 Відповісти
Словаки не поставили С300. Запад cнова пересрал. Он ещё надувает щечки, хвастая, как после падения Украины будет сражаться за каждый inch of Article5 territory. Не будет. Подзаборный гопник уже сломал его.Человечество может спасти только Чудо на Днепре. Победа Украины над ордой.
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17.03.2022 23:22 Відповісти
жах
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18.03.2022 01:10 Відповісти
FATF - що це?
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17.03.2022 23:22 Відповісти
Прогуглив,типу контори по боротьбі з відмиванням брудних грошей.І головний офіс,та-да-да-даммм! в Парижі.Десь коло мікрона.
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17.03.2022 23:26 Відповісти
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей.
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17.03.2022 23:28 Відповісти
Коротше, будь-які банківські транзакції москалів будуть проходити перевірку цією конторою, що суттєво вповільнить їх роботу. Фактично просто положить. Там можуть бути тижні. А скільки ще серед них знайдуть цікавих речей, ой вей.
показати весь коментар
17.03.2022 23:30 Відповісти
 
 