Ми закликаємо внести Росію до "чорного списку" FATF, - Кулеба

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Росію треба внести до "чорного списку" FATF.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Оскільки Росія вчиняє в Україні дедалі більше варварських звірств, її потрібно виключити з усіх цивілізованих організацій і платформ. Ми закликаємо всі країни-члени FATF негайно виключити Росію з консорціуму та внести її до чорного списку FATF", - зазначив Кулеба.

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