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Семь правительственных самолетов России вылетали на восток и возвращались в Москву.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,ил

Семь российских правительственных самолетов в четверг утром вылетели из столицы на восток – место назначения у всех рейсов было разным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба BBC, со ссылкой на онлайн-сервис Flightradar24.

Среди них – самолет-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516. Такой самолет обеспечивает правительственную связь. В полдесятого утра он вылетел из Внуково в Омск. Приземлившись в Омске, он сразу же вылетел в Москву.

Ту-214ПУ номер RA-64532 так же в девять утра вылетел в Новосибирск и вернулся обратно. Этот самолет обычно используется для перелетов руководителей государства – на нем установлены системы контроля и управления разными государственными службами.

Ил-96-300 номер RA-96017 из специального лётного отряда "Россия" без четверти в полдень вылетел из Внуково и, описав широкую дугу над северными регионами, направился в сторону Москвы. Его транспондер, сигналы которого позволяют отслеживать самолет в полете, был отключен в районе Сургута.

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Ан-148-100ЕА номер RA-61716 из Специального летного отряда "Россия" в 13:32 вылетел в Уфу, а затем, через несколько минут после посадки, отправился обратно в Москву.

Airbus A-319 в 10 утра вылетел в Новосибирск и сразу вернулся обратно. По данным Flightradar, он не приземлился в Новосибирске, но лишь снизился до высоты в несколько десятков метров, после чего набрал высоту и отправился в Москву.

Сухой "Суперджет" RA-89039 в 10 утра вылетел в Тюмень, а Ту-204 RA-64058 примерно в это же время – куда-то в Сибирь. Его транспондер отключился в районе Когалыма.

Все эти самолеты принадлежат СЛЗ "Россия". Специальный лётный отряд "Россия" занимается перевозкой руководителей государства, чиновников и должностных лиц высокого ранга. Он входит в состав и подчиняется Управлению делами Президента русской Федерации.

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Топ комментарии
+53
***** перепрятывает пармезан и хамон на случай если Мацкву захватят.
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17.03.2022 23:31
+38
Лавров летел в Пекин, но внезапно развернул борт в Москву. Китай отказался принимать министра иностранных дел РФ?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".
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17.03.2022 23:34
+33
Макрон призвал Европу готовится к большой войне
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17.03.2022 23:32
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Страница 2 из 2
Але це може бути й просто безглузда метушня, як коли курка без голови бігає по двору.

В цій біганині теж можна шукати якийсь сенс але ж причина одна - відсутність голови та скора смерть.
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18.03.2022 00:58 Ответить
Ну таки цікаво сказано ( написано) хрен кто возразит . А пованговать, почувствовать себя провидцем?
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18.03.2022 00:25 Ответить
Да и еще какая то непонятная переброска части вертолетов из белоруси в россию около 22 часов.
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18.03.2022 00:23 Ответить
Всё на бундт!
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18.03.2022 00:27 Ответить
Откуда информэйшн?
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18.03.2022 00:37 Ответить
Это не информация , это мечта
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18.03.2022 00:54 Ответить
Чекаємо " Лебединое озеро"
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18.03.2022 00:26 Ответить
Ан-148-100ЕА номер RA-61716 зі Спеціального льотного загону "Росія" о 13:32 вилетів до Уфи, а потім, за кілька хвилин після посадки, вирушив назад до Москви

понятно, ближайший аеропорт до бункера ***** - гора Ямантау

Гео магнитные спутники нашли 4 бункера Путина. Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка
54.2488, 58.1324

косьвинский камень бункер
Самарский бункер
Бункер у метро Новогиреево
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18.03.2022 00:28 Ответить
Яманта́у (башк. Яман тау - «плохая (злая) гора»)
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18.03.2022 04:00 Ответить
або "дурна (пошкоджена) голова", тобто вар'ят...
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18.03.2022 10:14 Ответить
Подготовка ядерного удара по Украине (малой мощности), с дальнейшим ожиданием в бункерах ответной реакции запада, возможна. НО!! Зачем самолёты назад отправлять? Сели бы там подле бункера, транспондер выключили и усё. А над Новосибом так вообще даже не сел, а развернулся и назад в Мск...Хм.......
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18.03.2022 00:30 Ответить
А связь между бункерами флажным семафором обеспечивать в условиях удара ЯО?

Правительство в любой ядерной державе ныкают в один автономный бункер.
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18.03.2022 00:51 Ответить
Так может 6 летели по ложным координатам, а седьмой чётко всех привёз куда надо? Обманочка, скажем так
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18.03.2022 00:57 Ответить
в любом случае если эти крысы сваливают, значит планируют гле-то нагадить
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18.03.2022 03:46 Ответить
Генеральная репетиция, как вариант
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18.03.2022 10:11 Ответить
***** окончательно с ума сошёл. Боится летать. Семь самолётов для перекрытия)))
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18.03.2022 00:33 Ответить
***** не розуміє, що люди які виживуть після ядерної війни все одно найдут бункер и він однозначно здохне раніше чим він думає
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18.03.2022 00:34 Ответить
ядерную войну стоит пережить хотя бы для того чтобы продолжать убивать выжившую русню
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18.03.2022 02:42 Ответить
Кацапи знову шантажують весь світ своїми безглуздими польотами або готуються до якоїсь оперраціі проти нашої краіни 😡
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18.03.2022 00:39 Ответить
саме що для знищення бункерів давно використовують ядерні боеголовки. Простіше використати баріческі заряди с газом які попадають в вентиляцию и потім підривають. А також хімічну зброю.
Без повітря не зможе працювати генератори и для дихання тоже потрібно. Хімічного кисню на довго не хватить
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18.03.2022 00:42 Ответить
У меня в моем ( на службе) бункере была система фильтрации, увлажнения, охлаждения, подогрева и ещё хрен знает чего , как вы думаете какая у ху# ла
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18.03.2022 00:51 Ответить
Фильтрация - это хорошо, когда фильтруется воздух, а не углекислый газ, например.
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18.03.2022 00:53 Ответить
Углекислый газ тоже фильтруется , насколько помню обычная известь , и будет вам кислород , регенерационные патроны существуют уже ну очень давно
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18.03.2022 00:59 Ответить
газ с баріческого заряду зайде в шахту и підірветься -знищить фізично шахти.
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18.03.2022 01:54 Ответить
Я думаю, що там є регенератори повітря. Так що це не допоможе.
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18.03.2022 01:12 Ответить
Боюсь, що це може бути ядерна війна, тікають далеко від радіації.
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18.03.2022 00:53 Ответить
Проспись
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18.03.2022 01:43 Ответить
А кпкие варианты у москвы?
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18.03.2022 04:13 Ответить
Це ти проспись!!! Вже приіпали оборону держави разом з "найвеличнішим лідером світу - президентом миру", бо думали про шашлики, Буковель і є-бабуль!!!!
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18.03.2022 07:10 Ответить
Сама правдива інфа тут>>> Airbus A-319 знизився до 9 метрів над землею і путін випригнув на ходу з нього.Там його підібрав уазік і він спокійно поїхав в бункер.Переігравши всіх.
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18.03.2022 01:09 Ответить
Да, только вот при падении, он свернул шею...
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18.03.2022 01:27 Ответить
Дурні фантазії на тему ядерної війни від десятка дебілів
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18.03.2022 01:44 Ответить
***** уже давно в одному с бункерів

Гео магнитные спутнніки нашли 4 бункера *****

бункер Алтайское Подворье вміщує 100 тис
50.785498, 86.485133

Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка 300 тис
54.2488, 58.1324

Косьвинский камень бункер

Бункер у метро Новогиреево (метро2)
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18.03.2022 01:56 Ответить
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18.03.2022 03:25 Ответить
Похоже планируют атаку против НАТО и США.
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18.03.2022 03:43 Ответить
там може бути важливе засідання. Отримали від кетайців важливу новину і поспішили радитись, тому і Коняру завернули. Або всі зговорились і поїхали увещевать. думаю перше, або лікарі.
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18.03.2022 04:13 Ответить
Это демонстрация силы
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18.03.2022 04:14 Ответить
Думаю в одном из них была кремлёвская шайка, остальные - ложные, для запутывания.
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18.03.2022 06:35 Ответить
Кіпіш з цими літаками, масове "велике переселення" з Криму(в основному фсб-шниуів і високопосадовців)....совпадени, не думаю. Світу пора готуватись до нової "многоходовочки", лиш би не було запізно... не паніка-реалії
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18.03.2022 07:11 Ответить
Там лебединое озеро не крутят?
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18.03.2022 07:34 Ответить
Яка ***** ядерна війна пока? ********** змилась в бункер,щоб голодаючі тупі рашковани не зажарили їх на шашлик,бо скоро конфіскують вклади і вони будуть жерти одне одного!!!
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18.03.2022 08:00 Ответить
спецоперация от слов - трусливые ******
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18.03.2022 09:13 Ответить
Путіна олігархи взяли в заручники?Й допитують ...Яхта-нога,яхта-рука.....
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18.03.2022 09:15 Ответить
Думаю, что в Новосибирске еще с советких времен строили бункерную систему для резервной столицы, метро там не посто так построили, вдали от Европы и ближе к Китаю. Кремлевкий Упырь готовиться применить сначало тактическое ядерное оружие, а затем и стратегическое, поэтому перевозят приблеженных по бункерам урала и сибири!
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18.03.2022 09:36 Ответить
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