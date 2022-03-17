Сім урядових літаків Росії вилітали на схід країни та поверталися до Москви

Сім російських урядових літаків у четвер уранці вилетіли зі столиці на схід – місце призначення в усіх рейсів було різним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба BBC, з посиланням на онлайн-сервісу Flightradar24.

Серед них – літак-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516. Такий літак забезпечує урядовий зв'язок. О пів на десяту ранку він вилетів з Внуково в Омськ. Приземлившись в Омську, він одразу ж вилетів у Москву.

Ту-214ПУ номер RA-64532 так само о дев'ятій ранку вилетів у Новосибірськ і повернувся назад. Цей літак зазвичай використовується для перельотів керівників держави – на ньому встановлені системи контролю та управління різними державними службами.

Іл-96-300 номер RA-96017 із спеціального льотного загону "Росія" без чверті опівдні вилетів із Внуково і, описавши широку дугу над північними регіонами, попрямував у бік Москви. Його транспондер, сигнали якого дозволяють відслідковувати літак у польоті, було відключено в районі Сургута.

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Ан-148-100ЕА номер RA-61716 зі Спеціального льотного загону "Росія" о 13:32 вилетів до Уфи, а потім, за кілька хвилин після посадки, вирушив назад до Москви.

Airbus A-319 о 10 ранку вилетів до Новосибірська і відразу ж повернувся назад. За даними Flightradar, він не приземлився в Новосибірську, але лише знизився до висоти кілька десятків метрів, після чого набрав висоту і вирушив до Москви.

Сухий "Суперджет" RA-89039 о 10-й ранку вилетів у Тюмень, а Ту-204 RA-64058 приблизно в цей же час – кудись у Сибір. Його транспондер вимкнувся у районі Когалима.

Всі ці літаки належать СЛЗ "Росія". Спеціальний льотний загін "Росія" займається перевезенням керівників держави, чиновників та посадових осіб високого рангу. Він входить до складу та підпорядковується Управлінню справами президента Російської Федерації.

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