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Сім урядових літаків Росії вилітали на схід країни та поверталися до Москви

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,ил

Сім російських урядових літаків у четвер уранці вилетіли зі столиці на схід – місце призначення в усіх рейсів було різним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба BBC, з посиланням на онлайн-сервісу Flightradar24.

Серед них – літак-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516. Такий літак забезпечує урядовий зв'язок. О пів на десяту ранку він вилетів з Внуково в Омськ. Приземлившись в Омську, він одразу ж вилетів у Москву.

Ту-214ПУ номер RA-64532 так само о дев'ятій ранку вилетів у Новосибірськ і повернувся назад. Цей літак зазвичай використовується для перельотів керівників держави – на ньому встановлені системи контролю та управління різними державними службами.

Іл-96-300 номер RA-96017 із спеціального льотного загону "Росія" без чверті опівдні вилетів із Внуково і, описавши широку дугу над північними регіонами, попрямував у бік Москви. Його транспондер, сигнали якого дозволяють відслідковувати літак у польоті, було відключено в районі Сургута.

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Ан-148-100ЕА номер RA-61716 зі Спеціального льотного загону "Росія" о 13:32 вилетів до Уфи, а потім, за кілька хвилин після посадки, вирушив назад до Москви.

Airbus A-319 о 10 ранку вилетів до Новосибірська і відразу ж повернувся назад. За даними Flightradar, він не приземлився в Новосибірську, але лише знизився до висоти кілька десятків метрів, після чого набрав висоту і вирушив до Москви.

Сухий "Суперджет" RA-89039 о 10-й ранку вилетів у Тюмень, а Ту-204 RA-64058 приблизно в цей же час – кудись у Сибір. Його транспондер вимкнувся у районі Когалима.

Всі ці літаки належать СЛЗ "Росія". Спеціальний льотний загін "Росія" займається перевезенням керівників держави, чиновників та посадових осіб високого рангу. Він входить до складу та підпорядковується Управлінню справами президента Російської Федерації.

Також читайте: Україна перемагає РФ у інформаційній війні, - Washington Post

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
***** перепрятывает пармезан и хамон на случай если Мацкву захватят.
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17.03.2022 23:31
+38
Лавров летел в Пекин, но внезапно развернул борт в Москву. Китай отказался принимать министра иностранных дел РФ?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".
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17.03.2022 23:34
+33
Макрон призвал Европу готовится к большой войне
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17.03.2022 23:32
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Але це може бути й просто безглузда метушня, як коли курка без голови бігає по двору.

В цій біганині теж можна шукати якийсь сенс але ж причина одна - відсутність голови та скора смерть.
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18.03.2022 00:58 Відповісти
Ну таки цікаво сказано ( написано) хрен кто возразит . А пованговать, почувствовать себя провидцем?
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18.03.2022 00:25 Відповісти
Да и еще какая то непонятная переброска части вертолетов из белоруси в россию около 22 часов.
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18.03.2022 00:23 Відповісти
Всё на бундт!
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18.03.2022 00:27 Відповісти
Откуда информэйшн?
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18.03.2022 00:37 Відповісти
Это не информация , это мечта
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18.03.2022 00:54 Відповісти
Чекаємо " Лебединое озеро"
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18.03.2022 00:26 Відповісти
Ан-148-100ЕА номер RA-61716 зі Спеціального льотного загону "Росія" о 13:32 вилетів до Уфи, а потім, за кілька хвилин після посадки, вирушив назад до Москви

понятно, ближайший аеропорт до бункера ***** - гора Ямантау

Гео магнитные спутники нашли 4 бункера Путина. Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка
54.2488, 58.1324

косьвинский камень бункер
Самарский бункер
Бункер у метро Новогиреево
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18.03.2022 00:28 Відповісти
Яманта́у (башк. Яман тау - «плохая (злая) гора»)
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18.03.2022 04:00 Відповісти
або "дурна (пошкоджена) голова", тобто вар'ят...
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18.03.2022 10:14 Відповісти
Подготовка ядерного удара по Украине (малой мощности), с дальнейшим ожиданием в бункерах ответной реакции запада, возможна. НО!! Зачем самолёты назад отправлять? Сели бы там подле бункера, транспондер выключили и усё. А над Новосибом так вообще даже не сел, а развернулся и назад в Мск...Хм.......
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18.03.2022 00:30 Відповісти
А связь между бункерами флажным семафором обеспечивать в условиях удара ЯО?

Правительство в любой ядерной державе ныкают в один автономный бункер.
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18.03.2022 00:51 Відповісти
Так может 6 летели по ложным координатам, а седьмой чётко всех привёз куда надо? Обманочка, скажем так
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18.03.2022 00:57 Відповісти
в любом случае если эти крысы сваливают, значит планируют гле-то нагадить
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18.03.2022 03:46 Відповісти
Генеральная репетиция, как вариант
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18.03.2022 10:11 Відповісти
***** окончательно с ума сошёл. Боится летать. Семь самолётов для перекрытия)))
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18.03.2022 00:33 Відповісти
***** не розуміє, що люди які виживуть після ядерної війни все одно найдут бункер и він однозначно здохне раніше чим він думає
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18.03.2022 00:34 Відповісти
ядерную войну стоит пережить хотя бы для того чтобы продолжать убивать выжившую русню
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18.03.2022 02:42 Відповісти
Кацапи знову шантажують весь світ своїми безглуздими польотами або готуються до якоїсь оперраціі проти нашої краіни 😡
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18.03.2022 00:39 Відповісти
саме що для знищення бункерів давно використовують ядерні боеголовки. Простіше використати баріческі заряди с газом які попадають в вентиляцию и потім підривають. А також хімічну зброю.
Без повітря не зможе працювати генератори и для дихання тоже потрібно. Хімічного кисню на довго не хватить
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18.03.2022 00:42 Відповісти
У меня в моем ( на службе) бункере была система фильтрации, увлажнения, охлаждения, подогрева и ещё хрен знает чего , как вы думаете какая у ху# ла
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18.03.2022 00:51 Відповісти
Фильтрация - это хорошо, когда фильтруется воздух, а не углекислый газ, например.
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18.03.2022 00:53 Відповісти
Углекислый газ тоже фильтруется , насколько помню обычная известь , и будет вам кислород , регенерационные патроны существуют уже ну очень давно
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18.03.2022 00:59 Відповісти
газ с баріческого заряду зайде в шахту и підірветься -знищить фізично шахти.
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18.03.2022 01:54 Відповісти
Я думаю, що там є регенератори повітря. Так що це не допоможе.
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18.03.2022 01:12 Відповісти
Боюсь, що це може бути ядерна війна, тікають далеко від радіації.
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18.03.2022 00:53 Відповісти
Проспись
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18.03.2022 01:43 Відповісти
А кпкие варианты у москвы?
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18.03.2022 04:13 Відповісти
Це ти проспись!!! Вже приіпали оборону держави разом з "найвеличнішим лідером світу - президентом миру", бо думали про шашлики, Буковель і є-бабуль!!!!
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18.03.2022 07:10 Відповісти
Сама правдива інфа тут>>> Airbus A-319 знизився до 9 метрів над землею і путін випригнув на ходу з нього.Там його підібрав уазік і він спокійно поїхав в бункер.Переігравши всіх.
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18.03.2022 01:09 Відповісти
Да, только вот при падении, он свернул шею...
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18.03.2022 01:27 Відповісти
Дурні фантазії на тему ядерної війни від десятка дебілів
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18.03.2022 01:44 Відповісти
***** уже давно в одному с бункерів

Гео магнитные спутнніки нашли 4 бункера *****

бункер Алтайское Подворье вміщує 100 тис
50.785498, 86.485133

Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка 300 тис
54.2488, 58.1324

Косьвинский камень бункер

Бункер у метро Новогиреево (метро2)
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18.03.2022 01:56 Відповісти
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18.03.2022 03:25 Відповісти
Похоже планируют атаку против НАТО и США.
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18.03.2022 03:43 Відповісти
там може бути важливе засідання. Отримали від кетайців важливу новину і поспішили радитись, тому і Коняру завернули. Або всі зговорились і поїхали увещевать. думаю перше, або лікарі.
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18.03.2022 04:13 Відповісти
Это демонстрация силы
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18.03.2022 04:14 Відповісти
Думаю в одном из них была кремлёвская шайка, остальные - ложные, для запутывания.
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18.03.2022 06:35 Відповісти
Кіпіш з цими літаками, масове "велике переселення" з Криму(в основному фсб-шниуів і високопосадовців)....совпадени, не думаю. Світу пора готуватись до нової "многоходовочки", лиш би не було запізно... не паніка-реалії
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18.03.2022 07:11 Відповісти
Там лебединое озеро не крутят?
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18.03.2022 07:34 Відповісти
Яка ***** ядерна війна пока? ********** змилась в бункер,щоб голодаючі тупі рашковани не зажарили їх на шашлик,бо скоро конфіскують вклади і вони будуть жерти одне одного!!!
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18.03.2022 08:00 Відповісти
спецоперация от слов - трусливые ******
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18.03.2022 09:13 Відповісти
Путіна олігархи взяли в заручники?Й допитують ...Яхта-нога,яхта-рука.....
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18.03.2022 09:15 Відповісти
Думаю, что в Новосибирске еще с советких времен строили бункерную систему для резервной столицы, метро там не посто так построили, вдали от Европы и ближе к Китаю. Кремлевкий Упырь готовиться применить сначало тактическое ядерное оружие, а затем и стратегическое, поэтому перевозят приблеженных по бункерам урала и сибири!
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18.03.2022 09:36 Відповісти
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