Россия ответит за свои зверства против Украины, - США в ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация во главе с Путиным будет нести ответственность за убийства и другие зверства, совершаемые ее военными в Украине.
Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия будет отвечать за свои зверства, и есть только один способ покончить с этим безумием. Президент Путин, прекратите убийства! Выведите свои силы! Оставьте Украину раз и навсегда!" – призвала глава американской миссии при ООН.
Она подчеркнула, что накануне Международный суд ООН обязал Российскую федерацию прекратить вторжение в Украину. Россия, однако, продолжает открыто нарушать международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Жестокая тактика России убивает мирных жителей, медиков и некоторых журналистов, которые показывали нам правду об этой войне. Россия атаковала так много из того, что мы считаем священным, и все, за что выступает Организация Объединенных Наций. Действия России должны быть бесспорно осуждены", - подчеркнула постпред США.
Она повторила заявление президента Байдена, что Украина никогда не станет победой для Путина.
"Каких бы успехов он ни добился, сколько бы он ни убил и какие бы города ни разрушил, Украина никогда не станет для него победой. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и украинским народом, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прекратить эту трагическую и ненужную войну",- подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.
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Розслабтеся, Пiндосня, Путлер на *** крутив i вас, i Гаагу. Щоб примусити до вiдповiдi, треба мати важелi примусу. А все що США та НАТО можуть - надувати щоки та кукарiкати. Йенсик чiтко сказав, що навiть якщо росiйськi ракети прилетять до краiни НАТО, то спочатку буде розслiдування случайностi, а не вiдповiдь.
Тому забий ********* Лiндуся, якщо не можеш нiчого вдiяти ЗАРАЗ, та спостерiгай як найкраща армiя планети ******* паРашу. Вам до нас ще далеко.
https://twitter.com/AseyevStanislav/status/1504480861848162324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504480861848162324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2Fodne-video-provodami-zagiblogo-biytsya-demonstruye-shho-putina_n1910066