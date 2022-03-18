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Россия ответит за свои зверства против Украины, - США в ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,зеленский

Российская Федерация во главе с Путиным будет нести ответственность за убийства и другие зверства, совершаемые ее военными в Украине.

Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия будет отвечать за свои зверства, и есть только один способ покончить с этим безумием. Президент Путин, прекратите убийства! Выведите свои силы! Оставьте Украину раз и навсегда!" – призвала глава американской миссии при ООН.

Она подчеркнула, что накануне Международный суд ООН обязал Российскую федерацию прекратить вторжение в Украину. Россия, однако, продолжает открыто нарушать международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Жестокая тактика России убивает мирных жителей, медиков и некоторых журналистов, которые показывали нам правду об этой войне. Россия атаковала так много из того, что мы считаем священным, и все, за что выступает Организация Объединенных Наций. Действия России должны быть бесспорно осуждены", - подчеркнула постпред США.

Она повторила заявление президента Байдена, что Украина никогда не станет победой для Путина.

"Каких бы успехов он ни добился, сколько бы он ни убил и какие бы города ни разрушил, Украина никогда не станет для него победой. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной и украинским народом, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы прекратить эту трагическую и ненужную войну",- подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

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на відміну від русомразот США слів на вітер не кидає
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18.03.2022 02:22 Ответить
I як, цiкаво, ви примусите русомразоту вiдповiсти, коли ви сците навiть ППО та лiтаки продати, бо Путлер пообiцяв дати в ****** ? Знову виразите занепокоiнicть ?

Розслабтеся, Пiндосня, Путлер на *** крутив i вас, i Гаагу. Щоб примусити до вiдповiдi, треба мати важелi примусу. А все що США та НАТО можуть - надувати щоки та кукарiкати. Йенсик чiтко сказав, що навiть якщо росiйськi ракети прилетять до краiни НАТО, то спочатку буде розслiдування случайностi, а не вiдповiдь.

Тому забий ********* Лiндуся, якщо не можеш нiчого вдiяти ЗАРАЗ, та спостерiгай як найкраща армiя планети ******* паРашу. Вам до нас ще далеко.
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18.03.2022 02:31 Ответить
папірцем проти машингвера...
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18.03.2022 02:36 Ответить
А как призвать рашкоманьяка к ответу?
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18.03.2022 02:56 Ответить
Пусть крысы жрут друг друга
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18.03.2022 04:02 Ответить
Одне відео з проводами загиблого бійця демонструє, що Путіна в Україні ніхто не чекає.
https://twitter.com/AseyevStanislav/status/1504480861848162324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504480861848162324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2Fodne-video-provodami-zagiblogo-biytsya-demonstruye-shho-putina_n1910066
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18.03.2022 02:58 Ответить
Канцлер Шольц пише, що у кривавій різанині в Україні винуватий лише Путін, а не всі росіяни. Так, а чого тоді німці досі вибачаються за нацизм? Сказали б, що це все Гітлер, а вони взагалі були не в курсі ситуації і ні в чому участь не брали

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18.03.2022 04:41 Ответить
Суд и в Гааге и Верховный с Боженькой на посту ждут ваши никчемные души для горения в АДУ ....
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18.03.2022 08:51 Ответить
американское бла-бла-бла в ООН .
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18.03.2022 09:14 Ответить
Есть только один способ покончить с этим безумием - УНИЧТОЖИТЬ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА-ГОПНИКА (любыми средствами и способами) и судить в международном трибунале его окружение вместе с пропагандомами!
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18.03.2022 09:58 Ответить
 
 