Росія відповість за свої звірства проти України, - США в ООН
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Російська федерація на чолі з Путіним нестиме відповідальність за вбивства та інші звірства, які вчиняють її військові в Україні.
Про це заявила на засіданні Радбезу ООН постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.
"Росія відповідатиме за свої звірства, і є лише один спосіб покінчити з цим божевіллям. Президенте путін, припиніть убивства! Виведіть свої сили! Залиште Україну раз і назавжди!" - закликала глава американської місії при ООН.
Вона підкреслила, що напередодні Міжнародний суд ООН зобов’язав російську федерацію припинити вторгнення в Україну. Росія, однак, продовжує відкрито порушувати міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України.
"Жорстока тактика росії вбиває мирних жителів, медиків і деяких журналістів, які показували нам правду про цю війну. Росія атакувала так багато з того, що ми вважаємо священним, і все, за що виступає Організація Об’єднаних Націй. Дії рф мають бути безперечно засуджені", - наголосила постпред США.
Вона повторила заяву президента Байдена, що Україна ніколи не стане перемогою для путіна.
"Яких би успіхів він не досяг, скільки б він не вбив і які б міста не зруйнував, Україна ніколи не стане для нього перемогою. Сполучені Штати стоять разом з Україною та українським народом, і ми зробимо все, що в наших силах, аби припинити цю трагічну й непотрібну війну",- наголосила Лінда Томас-Грінфілд.
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Розслабтеся, Пiндосня, Путлер на *** крутив i вас, i Гаагу. Щоб примусити до вiдповiдi, треба мати важелi примусу. А все що США та НАТО можуть - надувати щоки та кукарiкати. Йенсик чiтко сказав, що навiть якщо росiйськi ракети прилетять до краiни НАТО, то спочатку буде розслiдування случайностi, а не вiдповiдь.
Тому забий ********* Лiндуся, якщо не можеш нiчого вдiяти ЗАРАЗ, та спостерiгай як найкраща армiя планети ******* паРашу. Вам до нас ще далеко.
https://twitter.com/AseyevStanislav/status/1504480861848162324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504480861848162324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2Fodne-video-provodami-zagiblogo-biytsya-demonstruye-shho-putina_n1910066