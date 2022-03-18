УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6073 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 888 10
агресія (1183) ООН (2756)

Росія відповість за свої звірства проти України, - США в ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,зеленский

Російська федерація на чолі з Путіним нестиме відповідальність за вбивства та інші звірства, які вчиняють її військові в Україні.

Про це заявила на засіданні Радбезу ООН постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Росія відповідатиме за свої звірства, і є лише один спосіб покінчити з цим божевіллям. Президенте путін, припиніть убивства! Виведіть свої сили! Залиште Україну раз і назавжди!" - закликала глава американської місії при ООН.

Вона підкреслила, що напередодні Міжнародний суд ООН зобов’язав російську федерацію припинити вторгнення в Україну. Росія, однак, продовжує відкрито порушувати міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення війни в Україні

"Жорстока тактика росії вбиває мирних жителів, медиків і деяких журналістів, які показували нам правду про цю війну. Росія атакувала так багато з того, що ми вважаємо священним, і все, за що виступає Організація Об’єднаних Націй. Дії рф мають бути безперечно засуджені", - наголосила постпред США.

Вона повторила заяву президента Байдена, що Україна ніколи не стане перемогою для путіна.

"Яких би успіхів він не досяг, скільки б він не вбив і які б міста не зруйнував, Україна ніколи не стане для нього перемогою. Сполучені Штати стоять разом з Україною та українським народом, і ми зробимо все, що в наших силах, аби припинити цю трагічну й непотрібну війну",- наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на відміну від русомразот США слів на вітер не кидає
показати весь коментар
18.03.2022 02:22 Відповісти
I як, цiкаво, ви примусите русомразоту вiдповiсти, коли ви сците навiть ППО та лiтаки продати, бо Путлер пообiцяв дати в ****** ? Знову виразите занепокоiнicть ?

Розслабтеся, Пiндосня, Путлер на *** крутив i вас, i Гаагу. Щоб примусити до вiдповiдi, треба мати важелi примусу. А все що США та НАТО можуть - надувати щоки та кукарiкати. Йенсик чiтко сказав, що навiть якщо росiйськi ракети прилетять до краiни НАТО, то спочатку буде розслiдування случайностi, а не вiдповiдь.

Тому забий ********* Лiндуся, якщо не можеш нiчого вдiяти ЗАРАЗ, та спостерiгай як найкраща армiя планети ******* паРашу. Вам до нас ще далеко.
показати весь коментар
18.03.2022 02:31 Відповісти
папірцем проти машингвера...
показати весь коментар
18.03.2022 02:36 Відповісти
А как призвать рашкоманьяка к ответу?
показати весь коментар
18.03.2022 02:56 Відповісти
Пусть крысы жрут друг друга
показати весь коментар
18.03.2022 04:02 Відповісти
Одне відео з проводами загиблого бійця демонструє, що Путіна в Україні ніхто не чекає.
https://twitter.com/AseyevStanislav/status/1504480861848162324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504480861848162324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2Fodne-video-provodami-zagiblogo-biytsya-demonstruye-shho-putina_n1910066
показати весь коментар
18.03.2022 02:58 Відповісти
Канцлер Шольц пише, що у кривавій різанині в Україні винуватий лише Путін, а не всі росіяни. Так, а чого тоді німці досі вибачаються за нацизм? Сказали б, що це все Гітлер, а вони взагалі були не в курсі ситуації і ні в чому участь не брали

показати весь коментар
18.03.2022 04:41 Відповісти
Суд и в Гааге и Верховный с Боженькой на посту ждут ваши никчемные души для горения в АДУ ....
показати весь коментар
18.03.2022 08:51 Відповісти
американское бла-бла-бла в ООН .
показати весь коментар
18.03.2022 09:14 Відповісти
Есть только один способ покончить с этим безумием - УНИЧТОЖИТЬ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА-ГОПНИКА (любыми средствами и способами) и судить в международном трибунале его окружение вместе с пропагандомами!
показати весь коментар
18.03.2022 09:58 Відповісти
 
 