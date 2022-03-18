Россия меняет поведение и позиции на переговорах, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если сначала Россия категорически отказывалась что-либо обсуждать, то сейчас слушает аргументы и идет на определенные компромиссы.
Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Запросные позиции, с которыми Россия заходила в эти переговоры, были вообще ультимативны и неуместны для Украины. Сегодня мы имеем несколько иную картину: эти переговоры идут более или менее конструктивно. Ну, как конструктивно: представители России до сих пор находятся в иллюзиях, что они – влиятельная страна и где-то побеждает и должна диктовать новые правила глобального поведения. Однако понемногу они этих иллюзий лишаются и начинают реалистичнее смотреть на окружающий мир", - сказал Подоляк.
Он отметил некие положительные моменты в переговорах с РФ.
"Оптимизм исходит из того, что мы видим, как они реагируют на наши предложения: как мы видим прекращение огня, отвод российских войск, урегулирование в целом. Если первые пару недель они отказывались категорически во что бы то ни стало обсуждать, то сейчас они слушают аргументы, с чем-то соглашаются, с чем-то нет, выдвигают встречные аргументы, и определенные компромиссные позиции мы находим. Я не думаю, что они (Россия – ред.) могут вытянуть войну месяц, два, три – ресурсов нет", – добавил представитель ОПУ.
На вопрос, обсуждается ли внеблоковый статус в этих переговорах, Подоляк отметил: "Обсуждается ключевое для нас – гарантии безопасности. Это может быть любая конструкция, где будут конкретные гарантии безопасности. Чтобы мы не оставались один на один, и первые недели вообще не получали финансовую и консультативную помощь, а чтобы, если у нас война, рядом стояли страны, которые безусловно будут оказывать нам военную помощь. Это может быть любой блок, в котором участвовали бы мощные армии, чтобы Украина не была один на один" , – ответил он.
Пожалуйста, подождите...
кому вы эту хрень парите?
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
Санкции войну не остановят , на потери , путину и самим росиянам плевать .
Нужно проводить больше контр наступлений украинской армии , особенно в районе Пологи и Гуляй Поле . Там сложилась очень опасная обстановка .
@leusenko1
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50 мин
На радіо придворні експерДи нав'язують: умовимо рф відвести війська до кордонів 24 лютого - це перемога!
ЩО?
Крим, ОРДЛо хочуть подарувати вбивцям наших дітей, Про репарації ані слова!
Україна розбомблена, загинули тисячі, міста зруйновані, а рф жируватиме "Дякую, дуже дякую" (с)
Слава Націі.
Вести переговоры с агрессорами, оккупантами и военными преступниками не только контрпродуктивно, но и опасно (репутационно), но и потуму что, обманут!
Отказ от НАТО и есть основное требование **************. Кроме того, он требует демилитаризации до уровня армии образца 2013 года, чтобы максимально ослабить Украину и через пару лет, найдя очередной повод, оккупировать страну полностью.
Обороноспособность Украины вообще не должна быть предметом торга, так как это самая главная гарантия государственности.
И НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ИБО ОНИ НЕ СТОЯТ ТОЙ БУМАГИ, НА КОТОРОЙ НАПИСАНЬІ.
Насправді Україна виконує вимоги хутіна!!!!
1. Україна активно знищує зброю, набої, військову техніку, ракети, літаки та вертольоти на території України. Отже демілітирізація йде повним ходом.
2. Україна активно знащує націоналістів по всій території України, де вони є.
3. Питання прийняття статуту дАмбасу та Криму буде після виконання перших двох пунктів.
Є тільки одна проблема - зброю і нацистів у величезній кількості постачає сама рососія.
И подписание любого договора с рашенфашистом - поражение Украины.
Только убивать и убивать оккупанта.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
Котяра пише, що він вимушений брати інфу від західних джерел... то бери від людей, які уповноважені говорити від України. Воно слухає пуйла...
Якісь наративи, що армію скоротять, якісь питання за дужками. Про репарації... як можна озвучувати суму, якщо порахувати зараз нема можливості та й самі руйнування продовжуються. Нема в делегації дипломата... а Кулеба не дипломат? Чи арахамію хтось уповноважував щось підписувати? Вони говорящі голови і нічого, крім гумкоридорів не вирішують. І президент не вирішує визнання територій за дужками, лиш Верховна Рада і то 300 голосів... але, як показує практика, що і це не остаточна інстанція. Януковоч вже пробував розвернути державу на схід... не думаю, що Зеленський хоче в Ростов.
Але мої аргументи лиш для тих, у кого є мозок, хто вміє ним користуватися...
А більшість коментаторів діють типу, сусід купив автомобіль, альо, поліція, він хоче мене збити...
Дибіли проплачені.