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Новости Война в Украине
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Россия меняет поведение и позиции на переговорах, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Если сначала Россия категорически отказывалась что-либо обсуждать, то сейчас слушает аргументы и идет на определенные компромиссы.

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Запросные позиции, с которыми Россия заходила в эти переговоры, были вообще ультимативны и неуместны для Украины. Сегодня мы имеем несколько иную картину: эти переговоры идут более или менее конструктивно. Ну, как конструктивно: представители России до сих пор находятся в иллюзиях, что они – влиятельная страна и где-то побеждает и должна диктовать новые правила глобального поведения. Однако понемногу они этих иллюзий лишаются и начинают реалистичнее смотреть на окружающий мир", - сказал Подоляк.

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Он отметил некие положительные моменты в переговорах с РФ.

"Оптимизм исходит из того, что мы видим, как они реагируют на наши предложения: как мы видим прекращение огня, отвод российских войск, урегулирование в целом. Если первые пару недель они отказывались категорически во что бы то ни стало обсуждать, то сейчас они слушают аргументы, с чем-то соглашаются, с чем-то нет, выдвигают встречные аргументы, и определенные компромиссные позиции мы находим. Я не думаю, что они (Россия – ред.) могут вытянуть войну месяц, два, три – ресурсов нет", – добавил представитель ОПУ.

На вопрос, обсуждается ли внеблоковый статус в этих переговорах, Подоляк отметил: "Обсуждается ключевое для нас – гарантии безопасности. Это может быть любая конструкция, где будут конкретные гарантии безопасности. Чтобы мы не оставались один на один, и первые недели вообще не получали финансовую и консультативную помощь, а чтобы, если у нас война, рядом стояли страны, которые безусловно будут оказывать нам военную помощь. Это может быть любой блок, в котором участвовали бы мощные армии, чтобы Украина не была один на один" , – ответил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
О каких переговорах можно говорить, если росийские мрази убивают каждый день мирных жителей своими бомбами, ракетами, снарядами?
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18.03.2022 10:32
+68
Ну то , что Рашка на переговорах ведёт себя по другому совсем не значит что она с чем-то согласна ..Нельзя верить пацакам никогда и ни в чём .Это доказано уже не раз .
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18.03.2022 10:32
+53
приберите эту подоляку, оно только воздух портит.
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18.03.2022 10:32
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Страница 2 из 2
Это какие-то переговоры ради переговоров. Они уже сколько идут? Недели две? Точно одно - переговоры о какой-то капитуляции так долго не длятся. Так что меньше зрады, браття.
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18.03.2022 10:53 Ответить
це може бути будь-який блок? так может "одкб" подойдет?

кому вы эту хрень парите?
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18.03.2022 10:58 Ответить
Чтоб юристам не морочиться долго, война идет, а время очень ценно, надо взять Будапештский меморандум как основу
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
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18.03.2022 11:00 Ответить
Нет ни каких причин думать , что росия отказывается от своих требований . Переговоры они могут использовать как попытку внушения Украине , что можно договариваться. Тем временем они выигрывают время для себя . Наращивают в тылах резервы , боеприпасы , топливо . И будут продолжать наступление . Это видно и из заявлений их же официальных лиц и по настроению самих росиян.
Санкции войну не остановят , на потери , путину и самим росиянам плевать .
Нужно проводить больше контр наступлений украинской армии , особенно в районе Пологи и Гуляй Поле . Там сложилась очень опасная обстановка .
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18.03.2022 11:03 Ответить
Олег Леусенко


@leusenko1

·
50 мин



На радіо придворні експерДи нав'язують: умовимо рф відвести війська до кордонів 24 лютого - це перемога!
ЩО?
Крим, ОРДЛо хочуть подарувати вбивцям наших дітей, Про репарації ані слова!

Україна розбомблена, загинули тисячі, міста зруйновані, а рф жируватиме "Дякую, дуже дякую" (с)
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18.03.2022 11:03 Ответить
Наратив про гарантії безпеки є від Росії. І розмови з кремлем про гарантії безпеки для України є в даний час завуальованою державною зрадою. З росіянами не можна вести переговори, а тільки давати збройну відсіч, включаючи наступ, де це можливо. Гарантії безпеки для України могли бути тільки як для члена НАТО. Для вступу до НАТО Україна втратила час через небажання самоідентифікуватися та відсторонитися від російськомовного простору, який для українців є токсичним. В даний час для вступу в НАТО Україні в коаліції з Заходом необхідно знищити Росію, так як просто відбитися не вдасться.
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18.03.2022 11:05 Ответить
Намагання Зеленского подивитися в очі путіна ні до чого не преведуть
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18.03.2022 11:10 Ответить
На жаль, значно підриває наступ й відтерміновує перемогу.

Слава Націі.
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18.03.2022 11:36 Ответить
все понятно
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18.03.2022 11:13 Ответить
Війна і переговори. Ультиматум змінюють на компроміси. Це їхній початок поразки. Потрібно нарощувати наступальний потенціал українського війська і бити ворога до повної капітуляції. Росіяни мають підписати акт про капітуляцію. А не давати нам якісь "гарантії безпеки". Україна понад усе! Смерть ворогам!
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18.03.2022 11:14 Ответить
Подоляк рекламирует капитуляцию Украины под соусом ,,компромисов". А не пошёл бы Подляк вместе с Арахамом вслед за русским военным кораблём *****! С террористом не может быть ни каких переговоров. Если ЗЕшобла подпишет документ о сокращении ЗСУ, сдаче Донбасса и Крыма, внеблоковости с НАТО, не потребует репарации - это надо рассматривать как сдачу госинтересов и безопасности Украины, а ЗЕшоблу - как дэржзрадныкив. И не дай Боже ЗЕчмо эту писульку подпишет! Тогда его ничто не спасёт
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18.03.2022 11:15 Ответить
Не занимайтесь САМООБМАНОМ, выдавая желаемое за действительное, никакие БУМАЖКИ не смогут гарантировать Украине долгий и стабильный мир. Только силой оружия и желанием защитить свою свободу и независимость можно гарантировать (что-либо)!
Вести переговоры с агрессорами, оккупантами и военными преступниками не только контрпродуктивно, но и опасно (репутационно), но и потуму что, обманут!
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18.03.2022 11:15 Ответить
Отказ от вступления в НАТО это компромисс как раз с украинской стороны, а не с рашистской.
Отказ от НАТО и есть основное требование **************. Кроме того, он требует демилитаризации до уровня армии образца 2013 года, чтобы максимально ослабить Украину и через пару лет, найдя очередной повод, оккупировать страну полностью.
Обороноспособность Украины вообще не должна быть предметом торга, так как это самая главная гарантия государственности.
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18.03.2022 11:17 Ответить
подоляк врет, ни на какие компромиссы они не идут. их требования остались на прежнем уровне. из крыма и донбасса они войска не выведут. южный путь на крым они себе пробили, и там захотят остаться. ермак и подоляк просто откровенно сливают украинские позиции.
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18.03.2022 11:20 Ответить
БЕЙТЕ КОЗЛОМОРДЬІХ НА КАЖДОМ ШАГУ, ДНЕМ И НОЧЬЮ.
И НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ИБО ОНИ НЕ СТОЯТ ТОЙ БУМАГИ, НА КОТОРОЙ НАПИСАНЬІ.
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18.03.2022 11:40 Ответить
Переговори мають відбуватися хоча б для того, щоб ніхто не казав що з Україною не можливо домовитися. Бойові дії проти россії ніхто не припиняє на час переговорів, собака леает- караван идет.. Не треба надувати паніку, все буде зрозуміло лише з тексту документу підписаного.
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18.03.2022 11:44 Ответить
Все вірно. З цих перемовин нічого не вийде. Там є патові пункти для пуйла.
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18.03.2022 12:38 Ответить
Бляха. Його радує що москалі поміняли риторику. А що заважає нашим поміняти риторику ? Чого бракує, розуму чи сміливості ? Така потужна міжнародна блокада москалів і підтримка України, а також збільшення кількості і якості поставок озброєння, дозволяє поміняти риторику, взагалі відкинувши претензії на позаблоковий статус, пропонувати рашистам безпечно драпанути в найкоротші терміни, залишивши все озброєння, в тому числі і з Донбасу, і Криму теж без озброєння. А також звільнення всіх наших заручників без всяких обмінів. Їхні злочинці мусять бути покарані. І до сраки, як вони будуть рятувати імідж свого фюрера перед федерастами, най їм обісрані орки пояснюють, чому мало унітазів на3,14здили
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18.03.2022 11:46 Ответить
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18.03.2022 11:50 Ответить
Тези для перемовин

Насправді Україна виконує вимоги хутіна!!!!
1. Україна активно знищує зброю, набої, військову техніку, ракети, літаки та вертольоти на території України. Отже демілітирізація йде повним ходом.
2. Україна активно знащує націоналістів по всій території України, де вони є.
3. Питання прийняття статуту дАмбасу та Криму буде після виконання перших двох пунктів.
Є тільки одна проблема - зброю і нацистів у величезній кількості постачає сама рососія.
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18.03.2022 11:53 Ответить
От лаптей это все замыливание и пустое сотрясание воздуха .они будут продолжать делать что делают пока ***** не принесут на первом этапе Луганскую и Донецкую области. о чем эта крыса все время говорила.
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18.03.2022 11:54 Ответить
Убежден .эти лапти там все и лягут.!!!Точнее не надеюсь а знаю и уверен.Потому как.мы еще ниразу не проводили серьезного контр наступления.пока мы эту курицу общипываем.после разгром и зажарим к чертям!
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18.03.2022 12:00 Ответить
Ну прем'єр міністру Туреччини ***** озвучує всі ті самі брєдові вимоги. І США сьогодні, раніше написали, що не бачать наміру у ***** домовлятись. Та і обстріли стали більш жорстокими. Кацапи просто тягнуть час, що б назбирать нових одноразових. Навряд вони будуть виконувати якісь умови, якщо їх підтримує майже 80% їх міньйонів.
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18.03.2022 11:56 Ответить
З москалем-ніяких перемовин!
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18.03.2022 11:57 Ответить
Шо он несет, какие гарантии безопасности от оккупанта? Согласованных позиций там быть не может, то что предлагает агрессор не устраевает Украину, то что предлагает Украина не устраевает подлого агрессора. О каком договоре с кровавым агрессором может итти речь?
И подписание любого договора с рашенфашистом - поражение Украины.
Только убивать и убивать оккупанта.
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18.03.2022 12:21 Ответить
а то что падлы меняет поведение - это поиск щели, через которую можно надурить, такое себе коварное виляние.
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18.03.2022 12:35 Ответить
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
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18.03.2022 13:06 Ответить
Золоті слова, пане Юрій... майже всі коментатори видають хотєлки рашні за факт, який відбувся. Їх послухати, то вже все підписано і віддали не лише ордло і Крим, а й всі області аж до Збруча...
Котяра пише, що він вимушений брати інфу від західних джерел... то бери від людей, які уповноважені говорити від України. Воно слухає пуйла...
Якісь наративи, що армію скоротять, якісь питання за дужками. Про репарації... як можна озвучувати суму, якщо порахувати зараз нема можливості та й самі руйнування продовжуються. Нема в делегації дипломата... а Кулеба не дипломат? Чи арахамію хтось уповноважував щось підписувати? Вони говорящі голови і нічого, крім гумкоридорів не вирішують. І президент не вирішує визнання територій за дужками, лиш Верховна Рада і то 300 голосів... але, як показує практика, що і це не остаточна інстанція. Януковоч вже пробував розвернути державу на схід... не думаю, що Зеленський хоче в Ростов.
Але мої аргументи лиш для тих, у кого є мозок, хто вміє ним користуватися...
А більшість коментаторів діють типу, сусід купив автомобіль, альо, поліція, він хоче мене збити...
Дибіли проплачені.
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18.03.2022 14:03 Ответить
а какие вообще могут быть переговоры с этими выродками когда они убивают тысячами стариков,женщин и детей?!
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18.03.2022 14:00 Ответить
... прийняти їх капітуляцію.
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18.03.2022 14:04 Ответить
АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРЖЕН. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.03.2022 14:09 Ответить
Нічого вона не змінює. Це ви як флюгер бовтаєтесь. Навіщо починати переговори коли ми ще не вийшли на теріторію Московії ?
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18.03.2022 16:02 Ответить
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