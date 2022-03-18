Росія змінює поведінку й позиції на перемовинах, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо спочатку Росія категорично відмовлялася будь-що обговорювати, то зараз слухає аргументи і йде на певні компроміси.
Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Запитові позиції, з якими Росія заходила в ці переговори, були взагалі ультимативні і недоречні для України. Сьогодні ми маємо трохи іншу картину: ці переговори йдуть більш-менш конструктивно. Ну, як конструктивно: представники Росії досі перебувають в ілюзіях, що вони – впливова країна і десь перемагає та має диктувати нові правила глобальної поведінки. Однак потроху вони цих ілюзій позбавляються і починають реалістичніше дивитися на оточуючий світ", – сказав Подоляк.
Він відзначив деякі позитивні моменти у преговорах з РФ.
"Оптимізм виходить з того, що ми бачимо, як вони реагують на наші пропозиції: як ми бачимо припинення вогню, відвід російських військ, врегулювання в цілому. Якщо перші пару тижнів вони відмовлялись категорично будь-що обговорювати, то зараз вони слухають аргументи, з чимось погоджуються, з чимось ні, висувають зустрічні аргументи, й певні компромісні позиції ми знаходимо. Я не думаю, що вони (Росія – ред.) можуть витягнути війну місяць, два, три – ресурсів нема", – додав представник ОПУ.
На запитання, чи обговорюється позаблоковий статус у цих переговорах, Подоляк зазначив: "Обговорюється ключове для нас – гарантії безпеки. Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один", – відповів він.
Будь ласка, зачекайте...
кому вы эту хрень парите?
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
Санкции войну не остановят , на потери , путину и самим росиянам плевать .
Нужно проводить больше контр наступлений украинской армии , особенно в районе Пологи и Гуляй Поле . Там сложилась очень опасная обстановка .
@leusenko1
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50 мин
На радіо придворні експерДи нав'язують: умовимо рф відвести війська до кордонів 24 лютого - це перемога!
ЩО?
Крим, ОРДЛо хочуть подарувати вбивцям наших дітей, Про репарації ані слова!
Україна розбомблена, загинули тисячі, міста зруйновані, а рф жируватиме "Дякую, дуже дякую" (с)
Слава Націі.
Вести переговоры с агрессорами, оккупантами и военными преступниками не только контрпродуктивно, но и опасно (репутационно), но и потуму что, обманут!
Отказ от НАТО и есть основное требование **************. Кроме того, он требует демилитаризации до уровня армии образца 2013 года, чтобы максимально ослабить Украину и через пару лет, найдя очередной повод, оккупировать страну полностью.
Обороноспособность Украины вообще не должна быть предметом торга, так как это самая главная гарантия государственности.
И НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ИБО ОНИ НЕ СТОЯТ ТОЙ БУМАГИ, НА КОТОРОЙ НАПИСАНЬІ.
Насправді Україна виконує вимоги хутіна!!!!
1. Україна активно знищує зброю, набої, військову техніку, ракети, літаки та вертольоти на території України. Отже демілітирізація йде повним ходом.
2. Україна активно знащує націоналістів по всій території України, де вони є.
3. Питання прийняття статуту дАмбасу та Криму буде після виконання перших двох пунктів.
Є тільки одна проблема - зброю і нацистів у величезній кількості постачає сама рососія.
И подписание любого договора с рашенфашистом - поражение Украины.
Только убивать и убивать оккупанта.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
Котяра пише, що він вимушений брати інфу від західних джерел... то бери від людей, які уповноважені говорити від України. Воно слухає пуйла...
Якісь наративи, що армію скоротять, якісь питання за дужками. Про репарації... як можна озвучувати суму, якщо порахувати зараз нема можливості та й самі руйнування продовжуються. Нема в делегації дипломата... а Кулеба не дипломат? Чи арахамію хтось уповноважував щось підписувати? Вони говорящі голови і нічого, крім гумкоридорів не вирішують. І президент не вирішує визнання територій за дужками, лиш Верховна Рада і то 300 голосів... але, як показує практика, що і це не остаточна інстанція. Януковоч вже пробував розвернути державу на схід... не думаю, що Зеленський хоче в Ростов.
Але мої аргументи лиш для тих, у кого є мозок, хто вміє ним користуватися...
А більшість коментаторів діють типу, сусід купив автомобіль, альо, поліція, він хоче мене збити...
Дибіли проплачені.