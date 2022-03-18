Росія змінює поведінку й позиції на перемовинах, - Подоляк

Якщо спочатку Росія категорично відмовлялася будь-що обговорювати, то зараз слухає аргументи і йде на певні компроміси.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Запитові позиції, з якими Росія заходила в ці переговори, були взагалі ультимативні і недоречні для України. Сьогодні ми маємо трохи іншу картину: ці переговори йдуть більш-менш конструктивно. Ну, як конструктивно: представники Росії досі перебувають в ілюзіях, що вони – впливова країна і десь перемагає та має диктувати нові правила глобальної поведінки. Однак потроху вони цих ілюзій позбавляються і починають реалістичніше дивитися на оточуючий світ", – сказав Подоляк.

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Він відзначив деякі позитивні моменти у преговорах з РФ.

"Оптимізм виходить з того, що ми бачимо, як вони реагують на наші пропозиції: як ми бачимо припинення вогню, відвід російських військ, врегулювання в цілому. Якщо перші пару тижнів вони відмовлялись категорично будь-що обговорювати, то зараз вони слухають аргументи, з чимось погоджуються, з чимось ні, висувають зустрічні аргументи, й певні компромісні позиції ми знаходимо. Я не думаю, що вони (Росія – ред.) можуть витягнути війну місяць, два, три – ресурсів нема", – додав представник ОПУ.

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На запитання, чи обговорюється позаблоковий статус у цих переговорах, Подоляк зазначив: "Обговорюється ключове для нас – гарантії безпеки. Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один", – відповів він.