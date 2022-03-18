Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о готовности Греции построить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава греческого правительства сообщил в Твиттере.
"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал он.
Напомним, российские войска 9 марта разбомбили роддом в Мариуполе. 16 марта – сбросили бомбу на драматический театр, в бомбоубежище которого скрывалось около тысячи человек.
Министр культуры Дарио Франческини 17 марта заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими захватчиками драмтеатр в Мариуполе.
Топ комментарии
+16 Dust
показать весь комментарий18.03.2022 17:36
+4 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий18.03.2022 17:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -
азовських греків Донбасу
є і не скурвіться перед грошима та погрозами ***** !
А в майбутньому приїжджали би люди з тих країн в Україну і їм би було приємно і це би зблизило дружні відносини між різними народами.