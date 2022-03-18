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Греция (688) Мариуполь (5560)

Греция восстановит роддом в Мариуполе, уничтоженный российской армией, - премьер Мицотакис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о готовности Греции построить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава греческого правительства сообщил в Твиттере.

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"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал он.

Напомним, российские войска 9 марта разбомбили роддом в Мариуполе. 16 марта – сбросили бомбу на драматический театр, в бомбоубежище которого скрывалось около тысячи человек.

Министр культуры Дарио Франческини 17 марта заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими захватчиками драмтеатр в Мариуполе.

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Топ комментарии
+16
дякуємо наперед !

але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -

азовських греків Донбасу
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18.03.2022 17:36
+4
Когда с Украины погонят рашку, то в страну пойдут такие вливания бабла, что и без всяких придурков всё будет отстроено в лучшем виде. Бабла будет настолько много, что Зеля будет делать дороги из кокса совковой лопатой. Можете даже не сомневаться. Но сейчас на повестке дня немного другие вопросы.
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18.03.2022 17:37
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дякуємо наперед !

але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -

азовських греків Донбасу
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18.03.2022 17:36 Ответить
Я бы сказал греков Приазовья, которое совсем не донбасс
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18.03.2022 17:37 Ответить
в Марику та в Приазовьї повно греків - у мене декілька гарних знайомих азовські греки
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18.03.2022 17:39 Ответить
Я сам родился и 30 лет прожил в Марике
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18.03.2022 17:41 Ответить
Было б неплохо, но фиг немцы разрешат. Вы же их знаете.
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18.03.2022 17:38 Ответить
Греки, згадайте що ви Елліни !

є і не скурвіться перед грошима та погрозами ***** !
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18.03.2022 17:38 Ответить
Когда с Украины погонят рашку, то в страну пойдут такие вливания бабла, что и без всяких придурков всё будет отстроено в лучшем виде. Бабла будет настолько много, что Зеля будет делать дороги из кокса совковой лопатой. Можете даже не сомневаться. Но сейчас на повестке дня немного другие вопросы.
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18.03.2022 17:37 Ответить
Вы правы.
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18.03.2022 18:40 Ответить
В мариуполе традиционно очень много этнических греков
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18.03.2022 17:50 Ответить
Хто читає уважно - прем'єр ані слова не сказав про московію. Варварство війни. Хто, шо, без уточнення. Може москалі, а може українці "самі себе підірвали". Про російські війська в промові нема, це редактори Цензора дописали.
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18.03.2022 17:58 Ответить
Весь світ з Україною.
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18.03.2022 18:08 Ответить
Можливо зробити перформанс, типу щоб кожна країна взялась за відбудову хот би по одному об'єкту.

А в майбутньому приїжджали би люди з тих країн в Україну і їм би було приємно і це би зблизило дружні відносини між різними народами.
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18.03.2022 18:14 Ответить
Можно сделать перформанс и раздать каждой стране по клочку шкуры неубитого медведя. Если вы понимаете о чём я
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18.03.2022 18:43 Ответить
Великий шлях починається з маленьких кроків.
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18.03.2022 18:18 Ответить
А людей и родных и близких вы тоже вернёте????
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18.03.2022 18:38 Ответить
 
 