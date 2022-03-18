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Греція відновить пологовий будинок у Маріуполі, знищений російською армією, - прем'єр Міцотакіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава грецького уряду повідомив у Твіттері.

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"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни", - написав він.

Нагадаємо, російські війська 9 березня розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. 16 березня - скинули бомбу на драматичний театр, у бомбосховищі якого ховалося близько тисячі людей.

Міністр культури Даріо Франческіні 17 березня заявив, що Італія готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.

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Топ коментарі
+16
дякуємо наперед !

але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -

азовських греків Донбасу
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18.03.2022 17:36
+4
Когда с Украины погонят рашку, то в страну пойдут такие вливания бабла, что и без всяких придурков всё будет отстроено в лучшем виде. Бабла будет настолько много, что Зеля будет делать дороги из кокса совковой лопатой. Можете даже не сомневаться. Но сейчас на повестке дня немного другие вопросы.
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18.03.2022 17:37
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дякуємо наперед !

але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -

азовських греків Донбасу
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18.03.2022 17:36 Відповісти
Я бы сказал греков Приазовья, которое совсем не донбасс
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18.03.2022 17:37 Відповісти
в Марику та в Приазовьї повно греків - у мене декілька гарних знайомих азовські греки
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18.03.2022 17:39 Відповісти
Я сам родился и 30 лет прожил в Марике
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18.03.2022 17:41 Відповісти
Было б неплохо, но фиг немцы разрешат. Вы же их знаете.
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18.03.2022 17:38 Відповісти
Греки, згадайте що ви Елліни !

є і не скурвіться перед грошима та погрозами ***** !
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18.03.2022 17:38 Відповісти
Когда с Украины погонят рашку, то в страну пойдут такие вливания бабла, что и без всяких придурков всё будет отстроено в лучшем виде. Бабла будет настолько много, что Зеля будет делать дороги из кокса совковой лопатой. Можете даже не сомневаться. Но сейчас на повестке дня немного другие вопросы.
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18.03.2022 17:37 Відповісти
Вы правы.
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18.03.2022 18:40 Відповісти
В мариуполе традиционно очень много этнических греков
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18.03.2022 17:50 Відповісти
Хто читає уважно - прем'єр ані слова не сказав про московію. Варварство війни. Хто, шо, без уточнення. Може москалі, а може українці "самі себе підірвали". Про російські війська в промові нема, це редактори Цензора дописали.
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18.03.2022 17:58 Відповісти
Весь світ з Україною.
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18.03.2022 18:08 Відповісти
Можливо зробити перформанс, типу щоб кожна країна взялась за відбудову хот би по одному об'єкту.

А в майбутньому приїжджали би люди з тих країн в Україну і їм би було приємно і це би зблизило дружні відносини між різними народами.
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18.03.2022 18:14 Відповісти
Можно сделать перформанс и раздать каждой стране по клочку шкуры неубитого медведя. Если вы понимаете о чём я
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18.03.2022 18:43 Відповісти
Великий шлях починається з маленьких кроків.
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18.03.2022 18:18 Відповісти
А людей и родных и близких вы тоже вернёте????
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18.03.2022 18:38 Відповісти
 
 