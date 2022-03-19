РФ использует переговоры для перегруппировки войск, - глава МИД Великобритании Трасс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности для перегруппировки своих сил.
Трасс сказала, что переговоры являются "дымовым занавесом", и он "скептически" относится к целям Кремля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян", - заявила она.
"Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" - подчеркнула министр.
По словам Трасс, "россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес".
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"Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
В нас сильні гени !На відміну від самі знаєте.
Ми ж то вистоїм по любому!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава нам усім!❤️
Відео кліп - https://youtu.be/ijhDcA8bAE0
Об этом говорит состав московитских "переговорщиков.
С украинской стороны надо было выставить пациентов Павловской -
отобрать кандидатов наук с умными лицами и одеть в костюмы подороже.
Они управляют вселенной, а армия для них раз вообще плюнуть.