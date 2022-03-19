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РФ использует переговоры для перегруппировки войск, - глава МИД Великобритании Трасс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трасс,ліз

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности для перегруппировки своих сил.

Трасс сказала, что переговоры являются "дымовым занавесом", и он "скептически" относится к целям Кремля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс

"Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" - подчеркнула министр.

По словам Трасс, "россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес".

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Топ комментарии
+29
Та про це кричать всі свідомі українці. Лиш наші переговорники не чують.
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19.03.2022 08:42
+21
Да це вже всім зрозуміло, включаючи аборигенів Австралії та туарегів Північної Африки. Тільки два генія - Арестович і Подоляк цього не підозрюють...
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19.03.2022 08:43
+7
тут тільки одне слово переставити.
"Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
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19.03.2022 08:55
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Та про це кричать всі свідомі українці. Лиш наші переговорники не чують.
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19.03.2022 08:42 Ответить
А як почують, то що?
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19.03.2022 08:51 Ответить
Так було завжди.
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19.03.2022 08:42 Ответить
Да це вже всім зрозуміло, включаючи аборигенів Австралії та туарегів Північної Африки. Тільки два генія - Арестович і Подоляк цього не підозрюють...
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19.03.2022 08:43 Ответить
е ще 3й наігенальніший - але не мона.
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19.03.2022 08:48 Ответить
Та да. Не можна... , ***...
.
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19.03.2022 11:56 Ответить
та *** би з нею руснею - Україна чому там?
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19.03.2022 08:44 Ответить
Объясните это Зеленскому и дегенерату с его офиса Абдрестовичу
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19.03.2022 08:50 Ответить
тут тільки одне слово переставити.
"Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
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19.03.2022 08:55 Ответить
Там не понятно кому объяснять. Думаю, что Ермаку. Но тому объяснять бесполезно, только если методами Аль Капоне.
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19.03.2022 09:54 Ответить
Вот это новость!
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19.03.2022 08:53 Ответить
"Здається, я розумію, чому зараз так активно запустили всі подоляківські й рашистські ботоферми з дискредитацією Петра Порошенка та всіх, хто його підтримує. Зеленського поки не критикую, нехай поки будемо вважати, що він не в курсі, а Єрмак його знову занурив у теплу ванну.
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
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19.03.2022 08:54 Ответить
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19.03.2022 09:07 Ответить
Ми унікальна, геніальна, безстрашна нація.
В нас сильні гени !На відміну від самі знаєте.
Ми ж то вистоїм по любому!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава нам усім!❤️
Відео кліп - https://youtu.be/ijhDcA8bAE0
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19.03.2022 08:57 Ответить
Это точно, переговоры - фуфло. Отвлечение внимания и растягивание времени. А тем временем бомбят города и убивают гражданское население и инфраструктуру Украины.
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19.03.2022 08:59 Ответить
Переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, - Подоляк | Українські Новини (ukranews.com) - переговори з пуйлом мають тривати не довше автоматної черги!
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19.03.2022 09:09 Ответить
Для завершения войны кацапы должны сдохнуть. И не только ***** а все кацапы. И не верьте в сказки что во всем виновато только *****. Большинство козломордых топит за уничтожение украинцев. *каются* только те что попали в плен и только потому что попали в плен
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19.03.2022 09:16 Ответить
Росіяни - найбрехливіші людці у світі. Причому весь народ, вся країна!
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19.03.2022 10:27 Ответить
А какая связь между переговорами и передислокацией, пополнением частей живой силой и техникой эта " специалистка" может сказать?
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19.03.2022 14:05 Ответить
С самого начала было ясно, что им просто нужна передышка.
Об этом говорит состав московитских "переговорщиков.
С украинской стороны надо было выставить пациентов Павловской -
отобрать кандидатов наук с умными лицами и одеть в костюмы подороже.
Они управляют вселенной, а армия для них раз вообще плюнуть.
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19.03.2022 15:58 Ответить
 
 