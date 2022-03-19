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Россия (91213) санкции (10612) Багамы (2)

На Багамах обнаружили 3 млрд долларов российских активов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

валюта

В финансовых учреждениях на Багамах находятся активы на сумму около 3 млрд долларов, собственники которых связаны с Россией. Данные раскрыл центральный банк страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призывает швейцарские банки заморозить активы россиян, ответственных за войну против Украины

Багамы 12 марта распорядились прекратить все операции с российскими организациями, на которые западными странами были наложены санкции.

Центральный банк выявил депозиты на сумму 420 млн долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 млрд долларов "с конечными бенефициарными собственниками из России или связанными с ней" в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов.

Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы, которые могут храниться в багамских банках, обслуживающих местное население, заявил центральный банк.

В нем не говорится, какая часть этих активов принадлежит находящимся под санкциями россиянам.

Багамские острова осудили вторжение России в Украину. Но, похоже, остается противоречие относительно того, насколько эффективно государство может участвовать в санкционных усилиях, не причиняя вреда своей относительно небольшой экономике.

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Топ комментарии
+18
Конгрес США заснував спеціальну "Програму винагород за повернення активів клептократії", щоб боротися з корупцією в іноземних урядах і надати допомогу Сполучених Штатів із виявлення та повернення вкрадених активів, конфіскації доходів від корупції та повернення цих активів країні, що зазнала збитків внаслідок корупційних дій. Одним із головних корупціонерів-грабіжників, які шляхом погроз, підкупу та махінацій привласнюють собі активи інших держав, було визнано росію. 😳

Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.

Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
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19.03.2022 18:22
+11
***** роздягали дуже наполегливо...
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19.03.2022 18:22
+10
Хорошая помощь для восстановления городов и экономики
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19.03.2022 18:24
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***** роздягали дуже наполегливо...
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19.03.2022 18:22 Ответить
такий сексавальний ботекс пуйло що весь світ збігся з нього останні штані здерти)
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19.03.2022 18:26 Ответить
Конгрес США заснував спеціальну "Програму винагород за повернення активів клептократії", щоб боротися з корупцією в іноземних урядах і надати допомогу Сполучених Штатів із виявлення та повернення вкрадених активів, конфіскації доходів від корупції та повернення цих активів країні, що зазнала збитків внаслідок корупційних дій. Одним із головних корупціонерів-грабіжників, які шляхом погроз, підкупу та махінацій привласнюють собі активи інших держав, було визнано росію. 😳

Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.

Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
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19.03.2022 18:22 Ответить
Bravissimo.
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19.03.2022 18:33 Ответить
Хорошая помощь для восстановления городов и экономики
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19.03.2022 18:24 Ответить
Касапы багамы купили??
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19.03.2022 18:25 Ответить
в основном они скупили ключевых политиков Германии.
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19.03.2022 18:27 Ответить
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: "США рассматривают вопрос отключения России от GPS".
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19.03.2022 18:25 Ответить
Багатые.
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19.03.2022 18:30 Ответить
ще хай наших клептократів розшукають там теж мільярди вкрадені в народу України
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19.03.2022 18:29 Ответить
Уже нашли одного, его буба от американского правосудия прячет.
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19.03.2022 18:38 Ответить
Предложение как-то не завершено. Ну выявили и... ?
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19.03.2022 18:29 Ответить
Ваш коментар нагадав мені анекдот:

"Якщо трахати мовчки, завжди залишається якась недосказаність."
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19.03.2022 19:02 Ответить
Багамские острова это дружественное США государство, входит в Британское Содружество, глава островного государства формально Королева Великобритании, все будет хорошо...
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19.03.2022 18:46 Ответить
Там Сейшелы нужно трусить, там миллиардов 30 срусских можно натрусить точно.
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19.03.2022 19:03 Ответить
Вдруг патруль, облава
Заштормило море...
Досвиданья Клава
Не вернусь я вскоре.

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19.03.2022 19:13 Ответить
Передати на ЗСУ.
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19.03.2022 19:42 Ответить
Багама Багама мама, деньги цапские вернет, Багама мама.
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19.03.2022 20:53 Ответить
 
 