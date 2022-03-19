На Багамах обнаружили 3 млрд долларов российских активов

В финансовых учреждениях на Багамах находятся активы на сумму около 3 млрд долларов, собственники которых связаны с Россией. Данные раскрыл центральный банк страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Багамы 12 марта распорядились прекратить все операции с российскими организациями, на которые западными странами были наложены санкции.

Центральный банк выявил депозиты на сумму 420 млн долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 млрд долларов "с конечными бенефициарными собственниками из России или связанными с ней" в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов.

Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы, которые могут храниться в багамских банках, обслуживающих местное население, заявил центральный банк.

В нем не говорится, какая часть этих активов принадлежит находящимся под санкциями россиянам.

Багамские острова осудили вторжение России в Украину. Но, похоже, остается противоречие относительно того, насколько эффективно государство может участвовать в санкционных усилиях, не причиняя вреда своей относительно небольшой экономике.

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