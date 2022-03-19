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Росія (47144) санкції (6834) Багами (2)

На Багамах виявили 3 млрд доларів російських активів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

валюта

У фінансових установах на Багамах розміщені активи на суму близько 3 млрд доларів, власники яких пов'язані з Росією. Дані розкрив центральний банк країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Багами 12 березня розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, на які західними країнами були накладені санкції.

Центральний банк виявив депозити на суму 420 млн доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" в Багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів.

Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і Трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися в Багамських банках, які обслуговують місцеве населення, заявив центральний банк.

У ньому не говориться, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями.

Багамські острови голосно засудили вторгнення Росії в Україну, але, схоже, залишається в протиріччі з тим, наскільки агресивно вона може брати участь у санкційних зусиллях, не завдаючи шкоди своїй відносно невеликій економіці.

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Топ коментарі
+18
Конгрес США заснував спеціальну "Програму винагород за повернення активів клептократії", щоб боротися з корупцією в іноземних урядах і надати допомогу Сполучених Штатів із виявлення та повернення вкрадених активів, конфіскації доходів від корупції та повернення цих активів країні, що зазнала збитків внаслідок корупційних дій. Одним із головних корупціонерів-грабіжників, які шляхом погроз, підкупу та махінацій привласнюють собі активи інших держав, було визнано росію. 😳

Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.

Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
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19.03.2022 18:22
+11
***** роздягали дуже наполегливо...
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19.03.2022 18:22
+10
Хорошая помощь для восстановления городов и экономики
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19.03.2022 18:24
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***** роздягали дуже наполегливо...
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19.03.2022 18:22 Відповісти
такий сексавальний ботекс пуйло що весь світ збігся з нього останні штані здерти)
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19.03.2022 18:26 Відповісти
Конгрес США заснував спеціальну "Програму винагород за повернення активів клептократії", щоб боротися з корупцією в іноземних урядах і надати допомогу Сполучених Штатів із виявлення та повернення вкрадених активів, конфіскації доходів від корупції та повернення цих активів країні, що зазнала збитків внаслідок корупційних дій. Одним із головних корупціонерів-грабіжників, які шляхом погроз, підкупу та махінацій привласнюють собі активи інших держав, було визнано росію. 😳

Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.

Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
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19.03.2022 18:22 Відповісти
Bravissimo.
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19.03.2022 18:33 Відповісти
Хорошая помощь для восстановления городов и экономики
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19.03.2022 18:24 Відповісти
Касапы багамы купили??
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19.03.2022 18:25 Відповісти
в основном они скупили ключевых политиков Германии.
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19.03.2022 18:27 Відповісти
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: "США рассматривают вопрос отключения России от GPS".
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19.03.2022 18:25 Відповісти
Багатые.
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19.03.2022 18:30 Відповісти
ще хай наших клептократів розшукають там теж мільярди вкрадені в народу України
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19.03.2022 18:29 Відповісти
Уже нашли одного, его буба от американского правосудия прячет.
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19.03.2022 18:38 Відповісти
Предложение как-то не завершено. Ну выявили и... ?
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19.03.2022 18:29 Відповісти
Ваш коментар нагадав мені анекдот:

"Якщо трахати мовчки, завжди залишається якась недосказаність."
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19.03.2022 19:02 Відповісти
Багамские острова это дружественное США государство, входит в Британское Содружество, глава островного государства формально Королева Великобритании, все будет хорошо...
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19.03.2022 18:46 Відповісти
Там Сейшелы нужно трусить, там миллиардов 30 срусских можно натрусить точно.
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19.03.2022 19:03 Відповісти
Вдруг патруль, облава
Заштормило море...
Досвиданья Клава
Не вернусь я вскоре.

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19.03.2022 19:13 Відповісти
Передати на ЗСУ.
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19.03.2022 19:42 Відповісти
Багама Багама мама, деньги цапские вернет, Багама мама.
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19.03.2022 20:53 Відповісти
 
 