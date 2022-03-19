На Багамах виявили 3 млрд доларів російських активів
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У фінансових установах на Багамах розміщені активи на суму близько 3 млрд доларів, власники яких пов'язані з Росією. Дані розкрив центральний банк країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Багами 12 березня розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, на які західними країнами були накладені санкції.
Центральний банк виявив депозити на суму 420 млн доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" в Багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів.
Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і Трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися в Багамських банках, які обслуговують місцеве населення, заявив центральний банк.
У ньому не говориться, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями.
Багамські острови голосно засудили вторгнення Росії в Україну, але, схоже, залишається в протиріччі з тим, наскільки агресивно вона може брати участь у санкційних зусиллях, не завдаючи шкоди своїй відносно невеликій економіці.
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Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.
Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
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