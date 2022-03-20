Оккупанты создают гуманитарный кризис, чтобы заставить людей сотрудничать, - Генштаб

Российская армия сознательно создает условия для гуманитарного кризиса на временно оккупированных территориях с целью принуждения местного населения к коллаборационизму, насаждается жесткий административно-полицейский режим. Потери на фронте оккупанты пытаются восполнить в так называемой "ДНР", где объявлена повторная мобилизация.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, перебрасывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой", - сказано в уведомлении.

Украинские военные подчеркнули, что оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях. В частности, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты так не пропустили гуманитарный конвой.

Также читайте: В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб

"Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", - отметили в Генштабе.

Враг несет существенные потери, вследствие чего увеличивается количество отказников воевать в Украине.

"Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале. На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся меры по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос по их дальнейшей службе решает ФСБ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена ​​очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам. Подобное ожидает и временно оккупированные территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.

"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами", - добавили в Генштабе.