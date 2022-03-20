РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15493 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
5 972 12
война (46661) Генштаб ВС (4266)

Оккупанты создают гуманитарный кризис, чтобы заставить людей сотрудничать, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

Российская армия сознательно создает условия для гуманитарного кризиса на временно оккупированных территориях с целью принуждения местного населения к коллаборационизму, насаждается жесткий административно-полицейский режим. Потери на фронте оккупанты пытаются восполнить в так называемой "ДНР", где объявлена повторная мобилизация.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, перебрасывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой", - сказано в уведомлении.

Украинские военные подчеркнули, что оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях. В частности, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты так не пропустили гуманитарный конвой.

Также читайте: В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб

"Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", - отметили в Генштабе.

Враг несет существенные потери, вследствие чего увеличивается количество отказников воевать в Украине.

"Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале. На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся меры по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос по их дальнейшей службе решает ФСБ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена ​​очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам. Подобное ожидает и временно оккупированные территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.

"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами", - добавили в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
показать весь комментарий
20.03.2022 07:23
+3
цукор на раші вже з великими перебоями
тобто не перебоями а мордобоями

ще троха постворюють в Україні гуманітарну катастрофу і на раші почнуться мордобої з хлібрм
показать весь комментарий
20.03.2022 07:25
+2
ви як учора народилися
а самогон вони з табуретки гнатимуть чи шо?
показать весь комментарий
20.03.2022 07:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
показать весь комментарий
20.03.2022 07:23 Ответить
цукор на раші вже з великими перебоями
тобто не перебоями а мордобоями

ще троха постворюють в Україні гуманітарну катастрофу і на раші почнуться мордобої з хлібрм
показать весь комментарий
20.03.2022 07:25 Ответить
Нащо їм того цукру стільки. Гребуть його так, наче це єдиний їх продукт харчування. Якісь хворі
показать весь комментарий
20.03.2022 07:38 Ответить
ви як учора народилися
а самогон вони з табуретки гнатимуть чи шо?
показать весь комментарий
20.03.2022 07:43 Ответить
Там употребляется на стадии браги.Для самогона нужна выдержка и руки сделать самогонный аппарат
показать весь комментарий
20.03.2022 10:38 Ответить
я с кацапами сталкивался,нихуя у них не растит на огороде и самогонку постоянно покупали у наших
показать весь комментарий
20.03.2022 10:45 Ответить
Донецк - город вдов!!!👍👍👍 А вдов после войны депортировать в рашу!
показать весь комментарий
20.03.2022 07:43 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
20.03.2022 08:03 Ответить
Странная "логика" однако у них....
показать весь комментарий
20.03.2022 08:53 Ответить
Почему странная? Если бункерному нужна земля, то для местных украинцев или сотрудничество или переселение или смерть.
показать весь комментарий
20.03.2022 13:23 Ответить
Посмотрите видео где он объявляет войну. Всё поймёте. Он гребет под РФ области переданные Украине Лениным. А если проживающий там народ против, то он будет уничтожен, или переселён. Логика как у Гитлера 100%.
показать весь комментарий
20.03.2022 13:26 Ответить
 
 