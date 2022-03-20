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Окупанти створюють гуманітарну кризу, щоб примусити людей співпрацювати, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Російська армія свідомо створює умови для гуманітарної кризи на тимчасово окупованих територіях з метою примусу місцевого населення до колабораціонізму, насаджується жорсткий адміністративно-поліцейський режим. Втрати на фронті окупанти намагаються заповнити у так званій "ДНР", де оголошено повторну мобілізацію.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою", - сказано в повідомленні.

Українські військові наголосили, що окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой.

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"Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу", – зазначили у Генштабі.

Ворог зазнає суттєвих втрат, унаслідок чого збільшується кількість відмовників воювати в Україні.

"Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі. На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ", – сказано в повідомленні.

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Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.

"Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами", – додали у Генштабі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 07:23
+3
цукор на раші вже з великими перебоями
тобто не перебоями а мордобоями

ще троха постворюють в Україні гуманітарну катастрофу і на раші почнуться мордобої з хлібрм
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20.03.2022 07:25
+2
ви як учора народилися
а самогон вони з табуретки гнатимуть чи шо?
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20.03.2022 07:43
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Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 07:23 Відповісти
цукор на раші вже з великими перебоями
тобто не перебоями а мордобоями

ще троха постворюють в Україні гуманітарну катастрофу і на раші почнуться мордобої з хлібрм
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20.03.2022 07:25 Відповісти
Нащо їм того цукру стільки. Гребуть його так, наче це єдиний їх продукт харчування. Якісь хворі
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20.03.2022 07:38 Відповісти
ви як учора народилися
а самогон вони з табуретки гнатимуть чи шо?
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20.03.2022 07:43 Відповісти
Там употребляется на стадии браги.Для самогона нужна выдержка и руки сделать самогонный аппарат
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20.03.2022 10:38 Відповісти
я с кацапами сталкивался,нихуя у них не растит на огороде и самогонку постоянно покупали у наших
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20.03.2022 10:45 Відповісти
Донецк - город вдов!!!👍👍👍 А вдов после войны депортировать в рашу!
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20.03.2022 07:43 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!
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20.03.2022 08:03 Відповісти
Странная "логика" однако у них....
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20.03.2022 08:53 Відповісти
Почему странная? Если бункерному нужна земля, то для местных украинцев или сотрудничество или переселение или смерть.
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20.03.2022 13:23 Відповісти
Посмотрите видео где он объявляет войну. Всё поймёте. Он гребет под РФ области переданные Украине Лениным. А если проживающий там народ против, то он будет уничтожен, или переселён. Логика как у Гитлера 100%.
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20.03.2022 13:26 Відповісти
 
 