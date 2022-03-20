Вероятность нападения из Беларуси на Волынском направлении высока, - Генштаб ВСУ
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Угроза наступления войск из республики Беларусь на Волынском направлении высока, однако украинские защитники готовы дать отпор.
Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Угроза наступления из республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору", - заявили в Генштабе.
Как сообщалось, ранее в МВД проинформировали, что российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы с определенными силами попытаться проникнуть на территорию Украины.
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И находятся же идиоты, которые всё это лайкают...
З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!
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Серёженька, дорогой, если снаряд находился В пушке, то "стрельнуть" он мог только ИЗ пушки. "Стрельнуть" С пушки он мог только в том случае, если кто-то забыл его лежащим НА пушке сверху. Ну, не знаю, на солнце, может, перегрелся или по нему кто-то йо*нул нечаянно - ХЗ.
Посыл, основная мысль, я бы даже сказала - месседж Вашего произведения, конечно, очень хорош, но вот над текстом стоит ещё поработать, бо глаза вытекают....
В-ИЗ НА-С
А офіцерам і солдатам Білорусі слід втовкти в голову, що не варто здихати за ідеї психопата із кремлівського бункера. Навіть населення мордору уникає мобілізації, тоді на х... це білорусам.
Чим їм завинили українці? Тим, що приймали їхніх біженців після аварії на ЧАЕС у 1986 році.
Но если бульбофюрер таки введет войска в Украину, тогда будет не до толеранности.
Надеюсь, что это просто подростковая глупость, а не попытка провокации...
Лучше процитирую саму сводку ГШ:
Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.