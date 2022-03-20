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Вероятность нападения из Беларуси на Волынском направлении высока, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Угроза наступления войск из республики Беларусь на Волынском направлении высока, однако украинские защитники готовы дать отпор.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Угроза наступления из республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору", - заявили в Генштабе.

Как сообщалось, ранее в МВД проинформировали, что российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы с определенными силами попытаться проникнуть на территорию Украины.

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Топ комментарии
+38
Там їх чекають, і вже давно, всі злі, будуть мочити без роздумів.
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20.03.2022 11:42
+29
замінуйте дороги, переправи, мости, залізничні переходи досить вже нам гарячого Півдня
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20.03.2022 11:42
+26
так перерийте там дороги, щоб колона не могла пройти.
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20.03.2022 11:40
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Страница 2 из 2
Серёженька, Вы вот именно ради этого провокационного послания о том, что Украина обязательно должна превентивно, на опережения обстрелять Беларусь, СЕГОДНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ЦЕНЗОРЕ??
И находятся же идиоты, которые всё это лайкают...
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21.03.2022 02:03 Ответить
Белорусы,куда вы найух лезете,дэбилы. Если вы даже лукана не можете свергнуть. Овцы тряпочные.Офицеры ваще очкошники ипаные.
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20.03.2022 15:33 Ответить
Чувак, такие предъявы кидаешь, типа казахи смогли тетерева свергнуть. Ах да, кинь ещё бердянцам, которых сегодня уложили лицами в асфальт. Точь-в-точь картина как в Беларуси.
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20.03.2022 15:55 Ответить
Чувак,мы по крайней мере в чужие страны не лезем и свои территории и аэродромы,топливо для вторжения не предоставляем,чувак
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20.03.2022 16:03 Ответить
Чувак, знаю воюющих за Украину, а не против неё, так шо не гони пургу. Граничили бы с Украиной, было бы тоже самое, чувак.
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20.03.2022 17:43 Ответить
как только зайдут нашим развяжут руки и наши смогут херачить по аеродромам на белоруской стороне
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20.03.2022 17:54 Ответить
Это был бы тысячелетний позор, если орки смогли замарать кровью отношения между белорусами и украинцами, которые были вместе дольше, чем под москово-ордынским игом.
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20.03.2022 15:42 Ответить
А ракеты не с беларуской губернии летят и убивают Украинцев?
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20.03.2022 23:18 Ответить
Не быть достаточно сильным, чтобы противостоять оркам, и влится в ряды орков - разные вещи.
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20.03.2022 23:39 Ответить
На час війни заборонили використовувати відеореєстратори.

З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!
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20.03.2022 15:45 Ответить
Заминировать все и взрывать все, что едет!
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20.03.2022 16:34 Ответить
... Дав стрельнуть с пушки Авроре...
----------------
Серёженька, дорогой, если снаряд находился В пушке, то "стрельнуть" он мог только ИЗ пушки. "Стрельнуть" С пушки он мог только в том случае, если кто-то забыл его лежащим НА пушке сверху. Ну, не знаю, на солнце, может, перегрелся или по нему кто-то йо*нул нечаянно - ХЗ.

Посыл, основная мысль, я бы даже сказала - месседж Вашего произведения, конечно, очень хорош, но вот над текстом стоит ещё поработать, бо глаза вытекают....

В-ИЗ НА-С
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21.03.2022 01:27 Ответить
пойти на Украину войной и сдохнуть - могут, а пойти и освободить Беларусь от бульбафюрера нет. в чем фишка.
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20.03.2022 16:47 Ответить
просто отвлекающий маневр. Не полезут кацы, через Волынь. Север Волыни изрезан озерами (Шацкие со знаменитым Свитязем), реками и речушками плюс болота. Там через сутки утонет вся рашисткая техника, дороги неширокие, одна поломка и многокилометровая пробка, пару ракетно-бомбовых ударов и гуд бай рашисты. У кацапов только один шанс, это брать Ковель десантом, крупнейший узел ж/д и шоссейных дорог на Волыни, этот город еще и по центру Волыни почти находится. Возьмут - считай весь Северо-Запад Украины будет парализован. Но у нас за 8 лет войны научились воевать и думать в Генштабе. Так что, там кацапам, вообще, них.. не светит. Кроме того, если учесть, что волынские леса, это еще и бывшая родина УПА....Короче, welcome to the Volyn, katsapi! Vam tut momentalne *********!!
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20.03.2022 17:25 Ответить
Ти би ще підказав, як взяти Ковель. Дятел
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20.03.2022 17:59 Ответить
Населенню Білорусі треба розтолкувати, що у випадку вторгнення їх військ, Україна буде змушена відповідати та обстрілювати міста Білорусі, де базується російська авіація та ракетні війська. Прийдеться білорусам взнати що таке бомбосховища.
А офіцерам і солдатам Білорусі слід втовкти в голову, що не варто здихати за ідеї психопата із кремлівського бункера. Навіть населення мордору уникає мобілізації, тоді на х... це білорусам.
Чим їм завинили українці? Тим, що приймали їхніх біженців після аварії на ЧАЕС у 1986 році.
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20.03.2022 18:07 Ответить
УкраинцьІ не будут первьІми **...ть по Белоруси. МьІ же не дикуньІ, нам чужого не надо.
Но если бульбофюрер таки введет войска в Украину, тогда будет не до толеранности.
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20.03.2022 21:10 Ответить
Вы в своём уме???
Надеюсь, что это просто подростковая глупость, а не попытка провокации...
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20.03.2022 22:01 Ответить
Если булбофюреры попрут,это фуево,могут взять под контроль границу с поляндией и тогда поставки зброи нам будут под вопросом
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20.03.2022 19:18 Ответить
Не дивлячись на важке нинішнє становище України, відкритий виступ Лукашенка стане катастрофою для нього самого. Тому що білоруська армія може негайно повернути і проти Бульбофюрера, і проти Путлера. Тим самим прискориться падіння Московської імперії. Численні базіки, що нехтують історією, не знають, що білоруський воїн - дуже сильний воїн, і два московити з одним - не справляться.
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20.03.2022 19:56 Ответить
Сильные воины ,собственный народ забивали.....
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20.03.2022 23:25 Ответить
Скоро білоруські мамки будуть таке писати вконтактє!


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20.03.2022 20:50 Ответить
Они все там больные на параше,да и в беларуской губернии тоже наверное,таких надо только уничтожать,не зависимо от пола и возраста.
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20.03.2022 23:27 Ответить
Путин хочет оставить Беларусь без войск.
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20.03.2022 20:51 Ответить
Торба бульбашам.
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20.03.2022 22:26 Ответить
дайте мені зброю, я теж хочу дати відсіч
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20.03.2022 23:10 Ответить
Много тупого хэйта, в стиле кацапов.
Лучше процитирую саму сводку ГШ:

Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.
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21.03.2022 00:38 Ответить
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