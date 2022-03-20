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Поток переселенцев во Львов уменьшился, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів,переселенці

Поток переселенцев во Львов снизился с 60 тысяч человек до 10 тысяч человек в сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сказал городской голова Львова Андрей Садовый в общенациональном эфире.

"Мы принимали всех, кто нуждался в помощи. На сегодняшний день это уже более 200 тысяч. Если будет трагедия, мы будем еще, конечно, принимать. Мы перестроили все наши школы, спортивные залы, театры – они все сейчас принимают временно перемещенных лиц.

Это проживание временное. У нас хорошая координация с городами по Львовской области, по Западной Украине – фактически перетоки немного пошли туда.

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Если в первые две недели через вокзал проходили ориентировочно 60 тысяч украинцев, сейчас ориентировочно 10 тысяч. Несколько процесс стабилизировался. Большая часть остается, но еще больше уезжает за границу", заметил Садовый.

Он также отметил, что нагрузка на Львов сейчас большая, но в Харькове и Мариуполе намного тяжелее.

Мэр сообщил, что Львов в прошлом году участвовал в проекте "Resilience resident" ("Устойчивый резидент"), благодаря которому города должны были готовиться к экстраординарным ситуациям, запланировали подачу воды без электроэнергии, сделали запас лекарств.

Поэтому "запас прочности определенный был", есть еще запас лекарств во Львове, а вот продукты безвозмездно предоставлять сложно.

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Це було досягнуто завдяки мудрому рішенню - 5'ятикратному підвищенню цін на житло! Слава Львову! Слава Україні! Все буде Садовий!
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20.03.2022 14:50 Ответить
Квартира що коштувала 300 баксів на місяц зараз 1500 під час війни і горя,молодці!!! справжні "патріоти" і розуміете людей
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20.03.2022 15:03 Ответить
Да и в теробороне Львова спокойней чем в Харькове.
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20.03.2022 16:33 Ответить
Вот я проезжала через Львов из Харькова:
- ни один житель Львова не предложил хоть на матрасе в прихожей переночевать (в Польше - десятки предлагали, кормили);
- львовяне откровенно злобны и неприветливы: в магазине "Фокстрот" просто не дали зайти на 5 минут походить по залу, предложили назвать товар, что куплб или выйти. Откровенно в лицо говорят, что "не треба сюда їхати, треба вам Україну захищати" ;
- во Львове по неясным причинам закрыты "секонд-хенд", беженцы ищут купить что-то теплое пододеть, а вот закрыли;
- цена для беженца будет выше на всё (в Польше дают бесплатно нужное).
Это вот мой опыт, 3 дня была во Львове.
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20.03.2022 15:52 Ответить
И еще: стоматологи Львова дружно отказывались помочь (я готова была платить, даже выше тарифов обычных) с пломбировкой зуба мне. ВСЕ.
Как только слышали, что я из Харькова. За 3 суток я не смогла закрыть временные пломбы, обзванивала клиники и ходила. В итоге в Польше с зубами с временными пломбами харьковскими и приехала.
Противно, я считала Львов иным.
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20.03.2022 15:56 Ответить
А українську мову Ви не спромоглися за цей час вивчити?
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20.03.2022 16:25 Ответить
А не пошёл бы ты за российским кораблем с мощными питаннями? Ты,мразь,из окопа пишешь?
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20.03.2022 16:34 Ответить
Нє,не піду.Доречі типовий стиль руснявої тролятини-одне щось там патякає,ти йому відповідаєш-і тут же підключається інше в цю ж тему.Костя,ти тут скільки на Цензорі? З 14 березня?А ота Агнешка з 16.А я тут давно пасуся,старий акаунт з 2010 року,а цей з 2017-думаєш я тут мало всілякої тролятини бачив?Гуляй коридором,зайвохромосомне.
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20.03.2022 16:41 Ответить
Не пойдешь,а побежишь.мы в Умани к берегам относимся как людям,а не так как вы,суки тыловые. Есть предметный разговор,приезжай.я тебе все популярно объясню,рагуль украиномовный
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20.03.2022 17:09 Ответить
такого не может быть - стоматологам все равно с кого деньги драть - хоть с путлера
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20.03.2022 18:24 Ответить
 
 