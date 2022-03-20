Поток переселенцев во Львов уменьшился, - Садовый

Поток переселенцев во Львов снизился с 60 тысяч человек до 10 тысяч человек в сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сказал городской голова Львова Андрей Садовый в общенациональном эфире.

"Мы принимали всех, кто нуждался в помощи. На сегодняшний день это уже более 200 тысяч. Если будет трагедия, мы будем еще, конечно, принимать. Мы перестроили все наши школы, спортивные залы, театры – они все сейчас принимают временно перемещенных лиц.

Это проживание временное. У нас хорошая координация с городами по Львовской области, по Западной Украине – фактически перетоки немного пошли туда.

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Если в первые две недели через вокзал проходили ориентировочно 60 тысяч украинцев, сейчас ориентировочно 10 тысяч. Несколько процесс стабилизировался. Большая часть остается, но еще больше уезжает за границу", заметил Садовый.

Он также отметил, что нагрузка на Львов сейчас большая, но в Харькове и Мариуполе намного тяжелее.

Мэр сообщил, что Львов в прошлом году участвовал в проекте "Resilience resident" ("Устойчивый резидент"), благодаря которому города должны были готовиться к экстраординарным ситуациям, запланировали подачу воды без электроэнергии, сделали запас лекарств.

Поэтому "запас прочности определенный был", есть еще запас лекарств во Львове, а вот продукты безвозмездно предоставлять сложно.

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