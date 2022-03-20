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Потік переселенців до Львова зменшився, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів,переселенці

Потік переселенців у Львові дещо спав із 60 тисяч осіб до 10 тисяч осіб на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Українську правду, про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий у загальнонаціональному ефірі. 

"Ми приймали всіх, хто потребував допомоги. На сьогодні це вже понад 200 тисяч. Якщо буде трагедія, ми будемо ще, звичайно, приймати. Ми перелаштували всі наші школи, спортивні зали, театри – вони всі зараз приймають тимчасово переміщених осіб. Є львів'яни, які приймають вдома безоплатно. Всі хостели, готелі, апартаменти – зайнято все. Це проживання тимчасове. Ми маємо хорошу координацію з містами по Львівській області, по Західній Україні – фактично перетоки трохи пішли туди.

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Якщо перші два тижні через вокзал проходили орієнтовно 60 тисяч українців, зараз – орієнтовно 10 тисяч. Трошки процес стабілізувалася. Велика частина лишається, але ще більша їде за кордон", зауважив Садовий.

Він також зазначив, що навантаження на Львів зараз велике, але в Харкові та Маріуполі набагато важче.

Мер повідомив, що Львів минулого року брав участь у проєкті "Resilience resident" (стійкий резидент), завдяки якому мали готувати міста до екстраординарних ситуацій, планували подачу води без електроенергії, зробили запас ліків.

Тож "запас міцності певний був", ще є запас ліків у Львові, а от продукти безоплатно надавати складно.

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Державна прикордонна служба України, зі свого боку, повідомляє, що станом на 20 березня та кілька днів напередодні на кордонах із країнами ЄС суттєво зменшилась кількість черг на виїзд із України.
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Це було досягнуто завдяки мудрому рішенню - 5'ятикратному підвищенню цін на житло! Слава Львову! Слава Україні! Все буде Садовий!
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20.03.2022 14:50 Відповісти
Квартира що коштувала 300 баксів на місяц зараз 1500 під час війни і горя,молодці!!! справжні "патріоти" і розуміете людей
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20.03.2022 15:03 Відповісти
Да и в теробороне Львова спокойней чем в Харькове.
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20.03.2022 16:33 Відповісти
Вот я проезжала через Львов из Харькова:
- ни один житель Львова не предложил хоть на матрасе в прихожей переночевать (в Польше - десятки предлагали, кормили);
- львовяне откровенно злобны и неприветливы: в магазине "Фокстрот" просто не дали зайти на 5 минут походить по залу, предложили назвать товар, что куплб или выйти. Откровенно в лицо говорят, что "не треба сюда їхати, треба вам Україну захищати" ;
- во Львове по неясным причинам закрыты "секонд-хенд", беженцы ищут купить что-то теплое пододеть, а вот закрыли;
- цена для беженца будет выше на всё (в Польше дают бесплатно нужное).
Это вот мой опыт, 3 дня была во Львове.
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20.03.2022 15:52 Відповісти
И еще: стоматологи Львова дружно отказывались помочь (я готова была платить, даже выше тарифов обычных) с пломбировкой зуба мне. ВСЕ.
Как только слышали, что я из Харькова. За 3 суток я не смогла закрыть временные пломбы, обзванивала клиники и ходила. В итоге в Польше с зубами с временными пломбами харьковскими и приехала.
Противно, я считала Львов иным.
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20.03.2022 15:56 Відповісти
А українську мову Ви не спромоглися за цей час вивчити?
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20.03.2022 16:25 Відповісти
А не пошёл бы ты за российским кораблем с мощными питаннями? Ты,мразь,из окопа пишешь?
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20.03.2022 16:34 Відповісти
Нє,не піду.Доречі типовий стиль руснявої тролятини-одне щось там патякає,ти йому відповідаєш-і тут же підключається інше в цю ж тему.Костя,ти тут скільки на Цензорі? З 14 березня?А ота Агнешка з 16.А я тут давно пасуся,старий акаунт з 2010 року,а цей з 2017-думаєш я тут мало всілякої тролятини бачив?Гуляй коридором,зайвохромосомне.
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20.03.2022 16:41 Відповісти
Не пойдешь,а побежишь.мы в Умани к берегам относимся как людям,а не так как вы,суки тыловые. Есть предметный разговор,приезжай.я тебе все популярно объясню,рагуль украиномовный
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20.03.2022 17:09 Відповісти
такого не может быть - стоматологам все равно с кого деньги драть - хоть с путлера
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20.03.2022 18:24 Відповісти
 
 