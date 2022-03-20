В Китае существенный сдвиг по войне в Украине, - нардеп Чернев

В Китае фиксируют изменение информационной политики и готовность слышать украинскую сторону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев написал в Facebook.

"Из последних наблюдений за Китаем. Во-первых, СМИ Поднебесной начали спрашивать интервью. День так на двадцатый, но начали. Это указывает на изменение внутренней информационной политики. Они готовы слышать украинскую сторону. И, понимая, что в Китае все СМИ подконтрольные, это означает и изменение внешней политики в отношении войны в Украине", – написал нардеп.



Также он отметил, что хотя китайские СМИ пока смещают акценты на гуманитарную составляющую, они уже "перестают оправдывать Россию и начинают называть войну войной".

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Кроме того, по наблюдениям Чернева, Китай все чаще говорит о важности территориальной целостности Украины и недопустимости урегулирования проблем военным способом.



Нардеп отметил, что от китайских журналистов еще звучат вопросы о "нацистах", фото которых в Украине они якобы видели. Но он объясняет им, что такие маргинальные течения, как неонацизм, не имеют поддержки в украинском обществе, они не представлены в парламенте, а единичных зигирующих подростков можно найти в любой стране мира.



"Итак, если не учитывать некоторые особенности взглядов Китая на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, там есть существенный сдвиг по отношению к войне в Украине. Не скажу пока, что Китай – наш, но мы работаем над этим", – написал Чернев.

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