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В Китае существенный сдвиг по войне в Украине, - нардеп Чернев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернєв

В Китае фиксируют изменение информационной политики и готовность слышать украинскую сторону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев написал в Facebook.

"Из последних наблюдений за Китаем. Во-первых, СМИ Поднебесной начали спрашивать интервью. День так на двадцатый, но начали. Это указывает на изменение внутренней информационной политики. Они готовы слышать украинскую сторону. И, понимая, что в Китае все СМИ подконтрольные, это означает и изменение внешней политики в отношении войны в Украине", – написал нардеп.

Также он отметил, что хотя китайские СМИ пока смещают акценты на гуманитарную составляющую, они уже "перестают оправдывать Россию и начинают называть войну войной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай будет сохранять независимую позицию по отношению к Украине и не будет принимать давление извне, - глава МИД Ван И

Кроме того, по наблюдениям Чернева, Китай все чаще говорит о важности территориальной целостности Украины и недопустимости урегулирования проблем военным способом.

Нардеп отметил, что от китайских журналистов еще звучат вопросы о "нацистах", фото которых в Украине они якобы видели. Но он объясняет им, что такие маргинальные течения, как неонацизм, не имеют поддержки в украинском обществе, они не представлены в парламенте, а единичных зигирующих подростков можно найти в любой стране мира.

"Итак, если не учитывать некоторые особенности взглядов Китая на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, там есть существенный сдвиг по отношению к войне в Украине. Не скажу пока, что Китай – наш, но мы работаем над этим", – написал Чернев.

Читайте: Китай предложил США два пути разрешения "украинского кризиса", - глава МИД КНР Ван И
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Топ комментарии
+37
Украина будет воевать до победы! Пути назад нет! Это война за выживание!
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20.03.2022 17:22
+14
Китай потихеньку дозріває до обговорення україно-китайського кордону)
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20.03.2022 17:22
+13
ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙЦІ ЛИШЕ НАМАГАЮТЬСЯ МАНЕВРУВАТИ-ЯК ТА МАВПА ЯКА БІГАЛА ТА ОБИРАЛА МІЖ РОЗУМНИМИ ТА КРАСИВИМ...
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20.03.2022 17:22
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Украина будет воевать до победы! Пути назад нет! Это война за выживание!
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20.03.2022 17:22 Ответить
ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙЦІ ЛИШЕ НАМАГАЮТЬСЯ МАНЕВРУВАТИ-ЯК ТА МАВПА ЯКА БІГАЛА ТА ОБИРАЛА МІЖ РОЗУМНИМИ ТА КРАСИВИМ...
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20.03.2022 17:22 Ответить
такова политика . Другого человечество ещё не придумало .
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20.03.2022 17:28 Ответить
вони не лицемірні
вони одні проти всього світу
більше дебілів комуняків немає ніде
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20.03.2022 17:58 Ответить
Китай потихеньку дозріває до обговорення україно-китайського кордону)
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20.03.2022 17:22 Ответить
Навіть не знаю чи варто цьому радіти
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20.03.2022 17:53 Ответить
......Большой Джо таки нагнал жути жёлтым.....
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20.03.2022 17:23 Ответить
в США теж на ДЖО гонять..на Ройтерсі читав..мол весь час )(уйлу підігравав умиротворенням
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20.03.2022 17:26 Ответить
......политики как шахматисты.... ...а Джо - хороший политик.....
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20.03.2022 17:30 Ответить
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20.03.2022 17:23 Ответить
Согнуло немного Туда и дорога...
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20.03.2022 17:24 Ответить
кого согнуло, кого укоротило, а многих поджарило до румяной корочки
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20.03.2022 17:29 Ответить
mama radi menja obratno
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20.03.2022 17:25 Ответить
Их бы теперь в мамок взад засунуть...и вынуть. Несколько раз.
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20.03.2022 17:28 Ответить
Нє згібаємиє, зато прекрасно палаючі. В пекло суки,в пекло.
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20.03.2022 17:26 Ответить
плакали всей биолабораторией НАТО
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20.03.2022 17:32 Ответить
якшо )(уйло звичайно Сибір не подарує Китаю
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20.03.2022 17:24 Ответить
він після поразки мордору сам без проблем візьме.
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20.03.2022 17:30 Ответить
Какие бы варианты кто не предлагал, Украина имеет свой вариант решающий - это победа Украины, и позорное поражение Путина!
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20.03.2022 17:25 Ответить
тут три війни...перша-війна безпосередньо..друга дипломатична---Ураїна і підтримка в світі..третя--це глобальний розподіл, між великими державами США-Китай-Европа
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20.03.2022 17:29 Ответить
китайцы - это лицимерные ************* ************ поедатели всякого дерьма. Хер утконоса им, а не Украинской пшеницы и кукурузы
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20.03.2022 17:27 Ответить
Вам бы, батенька, книжки писать!
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20.03.2022 17:31 Ответить
Я не прихильник "міцних словечок", але коли мова про Китай, а точніше про китайську політику, то про них саме так і варто говорити. Саме тому мені подобаються японці, які у свій час
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20.03.2022 18:49 Ответить
дали їм ***дюлєй. Не вірте данайцям і не вірте китайцям
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20.03.2022 18:51 Ответить
Китайцы не осудили агрессию Путина. А западные разведки сообщают, что Китай не определился по оказанию помощи х*йлу.
Расчитывать на Китай бессмысленно. Он Украине не сюзник и никогда не станет. Все, что может Украина, ждать, что запад сам разберётся с этими узкоглазыми обезьянами.
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20.03.2022 17:28 Ответить
Китай союзник своим деньгам. Для них нет украинцев, американцев или русских. Они сделают так как им выгодно. А выгодно сейчас дождаться полного уничтожения армии РФ (обещая бункерному поддержку) и далее при развале РФ вернуть свои дольневосточные территории (как вариант).

В любом случае США и ЕС для Китая покупатели, а РФ недоразумение на карте.
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20.03.2022 17:43 Ответить
Звучит логично. Только Китай тоталитарное государство. И они полностью поддерживают идею пуйла о "многополярном" мире.
Прогнозировать на 100%, что Китай и дальше останется всемирной кузницей-я бы не брался. Любое тоталитарное государство, рано или поздно начинает войну. Надеюсь, что это не тот повод для них сейчас и они останутся приверженцами "мягкой силы". Т.е экономической оккупации
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20.03.2022 18:36 Ответить
На всей планете наверное нет нации, похожей на них. При всей их тоталитарности, деньги для них на первом месте.
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20.03.2022 20:30 Ответить
китайці нічим не кращі....такі ж загарбники
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20.03.2022 17:33 Ответить
а фото нацистів, які вони бачили в Україні, так у нас крім русских нацистів що ото приперлися на нашу землю, інших немає.
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20.03.2022 17:36 Ответить
Нацисти у Китаї (геноцид уйгурів), а не в Україні.
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20.03.2022 18:29 Ответить
На цьому фоні в Китаї новий спалах ковіду, будуть пхати своїх громадян по хаттах і "годувати з ложечки" лайном с зомбоящиків.
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20.03.2022 18:29 Ответить
Всего лишь надо было, чтобы США с ними переговорили, и вот - риторика китайцев, надеюсь, сместится в сторону правды и уйдёт от погони за выгодой любой ценой.
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20.03.2022 18:53 Ответить
Китай против росии не пойдет. Потому что россия прикрывает его с севера от возможных атак. Максимум на что можно рассчитывать, это нейтралитет. Но и заметно поддерживать россию китай также не будет, так как сильно зависит от торговли с западом. А руководство китая не настолько безумное, чтобы менять весь мир на россию, т.е. получить аналогичные антироссийским санкции.
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20.03.2022 19:11 Ответить
Це що за слуганароду, не той що їздив у Китай, а потім васхіщался дастіжєніямі команістічєскай партіі?
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20.03.2022 19:15 Ответить
Китай шукає свої зиски! І якщо правда що Китай підштовхнув росію до війни, то зиски ці великі! Хоча уже ясно і їм, що путлер програв!!!
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20.03.2022 20:24 Ответить
 
 