У Китаю суттєве зрушення щодо війни в Україні, - нардеп Чернєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Китаї фіксують зміну інформаційної політики та готовність чути українську сторону,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв написав у Facebook.
"З останніх спостережень за Китаєм. По-перше, ЗМІ Піднебесної почали запитувати інтерв’ю. День так на двадцятий, але почали. Це вказує на зміну внутрішньої інформаційної політики. Вони готові чути українську сторону. І, розуміючи, що в Китаї всі ЗМІ підконтрольні, це означає і зміну зовнішньої політики щодо війни в Україні", – написав нардеп.
Також він зазначив, що хоча китайські ЗМІ поки що зміщують акценти на гуманітарний складник, вони вже "перестають виправдовувати Росію і починають називати війну війною".
Крім того, за спостереженнями Чернєва, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.
Нардеп зазначив, що від китайських журналістів ще звучать запитання про "нацистів", фото яких в Україні вони нібито бачили. Але він пояснює їм, що такі маргінальні течії, як неонацизм, не мають підтримки в українському суспільстві, вони не представлені в парламенті, "а поодиноких зігуючих підлітків можна знайти в будь-якій країні світу".
"Тож, якщо не зважати на деякі особливості поглядів Китаю на сьогоднішню геополітичну ситуацію, там є суттєвий зсув стосовно війни в Україні. Не скажу поки, що Китай – наш, але ми працюємо над цим", – написав Чернєв.
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вони одні проти всього світу
більше дебілів комуняків немає ніде
Расчитывать на Китай бессмысленно. Он Украине не сюзник и никогда не станет. Все, что может Украина, ждать, что запад сам разберётся с этими узкоглазыми обезьянами.
В любом случае США и ЕС для Китая покупатели, а РФ недоразумение на карте.
Прогнозировать на 100%, что Китай и дальше останется всемирной кузницей-я бы не брался. Любое тоталитарное государство, рано или поздно начинает войну. Надеюсь, что это не тот повод для них сейчас и они останутся приверженцами "мягкой силы". Т.е экономической оккупации