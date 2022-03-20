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У Китаю суттєве зрушення щодо війни в Україні, - нардеп Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернєв

У Китаї фіксують зміну інформаційної політики та готовність чути українську сторону,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв написав у Facebook.

"З останніх спостережень за Китаєм. По-перше, ЗМІ Піднебесної почали запитувати інтерв’ю. День так на двадцятий, але почали. Це вказує на зміну внутрішньої інформаційної політики. Вони готові чути українську сторону. І, розуміючи, що в Китаї всі ЗМІ підконтрольні, це означає і зміну зовнішньої політики щодо війни в Україні", – написав нардеп.

Також він зазначив, що хоча китайські ЗМІ поки що зміщують акценти на гуманітарний складник, вони вже "перестають виправдовувати Росію і починають називати війну війною".

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Крім того, за спостереженнями Чернєва, Китай все частіше говорить про важливість територіальної цілісності України та неприпустимість врегулювання проблем у військовий спосіб.

Нардеп зазначив, що від китайських журналістів ще звучать запитання про "нацистів", фото яких в Україні вони нібито бачили. Але він пояснює їм, що такі маргінальні течії, як неонацизм, не мають підтримки в українському суспільстві, вони не представлені в парламенті, "а поодиноких зігуючих підлітків можна знайти в будь-якій країні світу".

"Тож, якщо не зважати на деякі особливості поглядів Китаю на сьогоднішню геополітичну ситуацію, там є суттєвий зсув стосовно війни в Україні. Не скажу поки, що Китай – наш, але ми працюємо над цим", – написав Чернєв.

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Топ коментарі
+37
Украина будет воевать до победы! Пути назад нет! Это война за выживание!
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20.03.2022 17:22
+14
Китай потихеньку дозріває до обговорення україно-китайського кордону)
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20.03.2022 17:22
+13
ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙЦІ ЛИШЕ НАМАГАЮТЬСЯ МАНЕВРУВАТИ-ЯК ТА МАВПА ЯКА БІГАЛА ТА ОБИРАЛА МІЖ РОЗУМНИМИ ТА КРАСИВИМ...
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20.03.2022 17:22
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Украина будет воевать до победы! Пути назад нет! Это война за выживание!
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20.03.2022 17:22 Відповісти
ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙЦІ ЛИШЕ НАМАГАЮТЬСЯ МАНЕВРУВАТИ-ЯК ТА МАВПА ЯКА БІГАЛА ТА ОБИРАЛА МІЖ РОЗУМНИМИ ТА КРАСИВИМ...
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20.03.2022 17:22 Відповісти
такова политика . Другого человечество ещё не придумало .
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20.03.2022 17:28 Відповісти
вони не лицемірні
вони одні проти всього світу
більше дебілів комуняків немає ніде
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20.03.2022 17:58 Відповісти
Китай потихеньку дозріває до обговорення україно-китайського кордону)
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20.03.2022 17:22 Відповісти
Навіть не знаю чи варто цьому радіти
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20.03.2022 17:53 Відповісти
......Большой Джо таки нагнал жути жёлтым.....
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20.03.2022 17:23 Відповісти
в США теж на ДЖО гонять..на Ройтерсі читав..мол весь час )(уйлу підігравав умиротворенням
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20.03.2022 17:26 Відповісти
......политики как шахматисты.... ...а Джо - хороший политик.....
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20.03.2022 17:30 Відповісти
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20.03.2022 17:23 Відповісти
Согнуло немного Туда и дорога...
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20.03.2022 17:24 Відповісти
кого согнуло, кого укоротило, а многих поджарило до румяной корочки
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20.03.2022 17:29 Відповісти
mama radi menja obratno
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20.03.2022 17:25 Відповісти
Их бы теперь в мамок взад засунуть...и вынуть. Несколько раз.
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20.03.2022 17:28 Відповісти
Нє згібаємиє, зато прекрасно палаючі. В пекло суки,в пекло.
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20.03.2022 17:26 Відповісти
плакали всей биолабораторией НАТО
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20.03.2022 17:32 Відповісти
якшо )(уйло звичайно Сибір не подарує Китаю
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20.03.2022 17:24 Відповісти
він після поразки мордору сам без проблем візьме.
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20.03.2022 17:30 Відповісти
Какие бы варианты кто не предлагал, Украина имеет свой вариант решающий - это победа Украины, и позорное поражение Путина!
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20.03.2022 17:25 Відповісти
тут три війни...перша-війна безпосередньо..друга дипломатична---Ураїна і підтримка в світі..третя--це глобальний розподіл, між великими державами США-Китай-Европа
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20.03.2022 17:29 Відповісти
китайцы - это лицимерные ************* ************ поедатели всякого дерьма. Хер утконоса им, а не Украинской пшеницы и кукурузы
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20.03.2022 17:27 Відповісти
Вам бы, батенька, книжки писать!
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20.03.2022 17:31 Відповісти
Я не прихильник "міцних словечок", але коли мова про Китай, а точніше про китайську політику, то про них саме так і варто говорити. Саме тому мені подобаються японці, які у свій час
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20.03.2022 18:49 Відповісти
дали їм ***дюлєй. Не вірте данайцям і не вірте китайцям
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20.03.2022 18:51 Відповісти
Китайцы не осудили агрессию Путина. А западные разведки сообщают, что Китай не определился по оказанию помощи х*йлу.
Расчитывать на Китай бессмысленно. Он Украине не сюзник и никогда не станет. Все, что может Украина, ждать, что запад сам разберётся с этими узкоглазыми обезьянами.
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20.03.2022 17:28 Відповісти
Китай союзник своим деньгам. Для них нет украинцев, американцев или русских. Они сделают так как им выгодно. А выгодно сейчас дождаться полного уничтожения армии РФ (обещая бункерному поддержку) и далее при развале РФ вернуть свои дольневосточные территории (как вариант).

В любом случае США и ЕС для Китая покупатели, а РФ недоразумение на карте.
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Звучит логично. Только Китай тоталитарное государство. И они полностью поддерживают идею пуйла о "многополярном" мире.
Прогнозировать на 100%, что Китай и дальше останется всемирной кузницей-я бы не брался. Любое тоталитарное государство, рано или поздно начинает войну. Надеюсь, что это не тот повод для них сейчас и они останутся приверженцами "мягкой силы". Т.е экономической оккупации
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20.03.2022 18:36 Відповісти
На всей планете наверное нет нации, похожей на них. При всей их тоталитарности, деньги для них на первом месте.
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20.03.2022 20:30 Відповісти
китайці нічим не кращі....такі ж загарбники
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20.03.2022 17:33 Відповісти
а фото нацистів, які вони бачили в Україні, так у нас крім русских нацистів що ото приперлися на нашу землю, інших немає.
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20.03.2022 17:36 Відповісти
Нацисти у Китаї (геноцид уйгурів), а не в Україні.
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20.03.2022 18:29 Відповісти
На цьому фоні в Китаї новий спалах ковіду, будуть пхати своїх громадян по хаттах і "годувати з ложечки" лайном с зомбоящиків.
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20.03.2022 18:29 Відповісти
Всего лишь надо было, чтобы США с ними переговорили, и вот - риторика китайцев, надеюсь, сместится в сторону правды и уйдёт от погони за выгодой любой ценой.
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20.03.2022 18:53 Відповісти
Китай против росии не пойдет. Потому что россия прикрывает его с севера от возможных атак. Максимум на что можно рассчитывать, это нейтралитет. Но и заметно поддерживать россию китай также не будет, так как сильно зависит от торговли с западом. А руководство китая не настолько безумное, чтобы менять весь мир на россию, т.е. получить аналогичные антироссийским санкции.
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20.03.2022 19:11 Відповісти
Це що за слуганароду, не той що їздив у Китай, а потім васхіщался дастіжєніямі команістічєскай партіі?
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20.03.2022 19:15 Відповісти
Китай шукає свої зиски! І якщо правда що Китай підштовхнув росію до війни, то зиски ці великі! Хоча уже ясно і їм, що путлер програв!!!
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20.03.2022 20:24 Відповісти
 
 