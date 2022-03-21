На отдельных направлениях противник сосредотачивает силы и средства для наступления, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 21 марта

Идут двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Идет вооруженная агрессия Российской Федерации против нашей страны. Подавляющее большинство задач, которые ставились перед оккупационными войсками, их командованием остается невыполненными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 21.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, из-за активного сопротивления Сил обороны во взаимодействии с гражданским обществом российскому агрессору, Украина продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы.

Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников. Также, оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в армии российских захватчиков.

Сообщается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций по ведению позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.

"Враг продолжает коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам Украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники гражданское население.

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На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и средства для возобновления попытки совершения наступательных действий", - говорится в сводке.

В направлении Чернигова враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных Сил Украины и густонаселенные районы города.

Кроме того, как отмечается, при попытке осуществления наступления в направлении Бровары понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

"На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Имеющимеся силами пытается блокировать город Харьков, оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева", - отметили в пресс-центре.

Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.

Генштаб также сообщает, что на Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

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На Южнобугском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.