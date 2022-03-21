В Мариуполе количество жертв среди мирного населения превысило 3000, – полк "Азов"

В Мариуполе количество жертв среди мирного населения ежедневно растет и на 21 марта составляет более 3-х тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко в комментарии CNN о ситуации в Мариуполе, сообщает в телеграме полк "Азов".

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"Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, сейчас составляет более трех тысяч - но никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похоронены живьем", - рассказал он.

По словам Прокопенко, украинская армия пытается помогать мирным жителям водой и продовольствием, но этого недостаточно. В Мариуполе для людей нет безопасных мест, ракеты врага бьют по домам, убивая людей прямо в кроватях.

"Люди готовят еду на улице, рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами артиллерии и под авиабомбами. Температура на улице - -5 градусов по Цельсию", - добавил командир полка "Азов".

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