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Мариуполь (5562) смерть (9034) Азов (697)

В Мариуполе количество жертв среди мирного населения превысило 3000, – полк "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В Мариуполе количество жертв среди мирного населения ежедневно растет и на 21 марта составляет более 3-х тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко в комментарии CNN о ситуации в Мариуполе, сообщает в телеграме полк "Азов".

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"Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, сейчас составляет более трех тысяч - но никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похоронены живьем", - рассказал он.

По словам Прокопенко, украинская армия пытается помогать мирным жителям водой и продовольствием, но этого недостаточно. В Мариуполе для людей нет безопасных мест, ракеты врага бьют по домам, убивая людей прямо  в кроватях.

"Люди готовят еду на улице, рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами артиллерии и под авиабомбами. Температура на улице - -5 градусов по Цельсию", - добавил командир полка "Азов".

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орки и их кинолог - людоед кабаев беснуются..
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21.03.2022 16:40 Ответить
"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!"
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21.03.2022 16:42 Ответить
Сколько раз увидел россиянина- столько раз и убей.
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21.03.2022 16:43 Ответить
Правду говоришь
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21.03.2022 16:44 Ответить
Это Эренбург...1942. Отечественная каждые 80 лет.
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21.03.2022 16:46 Ответить
#Харьков: российские фашисты в собственной квартире убили бывшего узника нацистских концлагерей 96летнего Бориса Романченко, который пережил Бухенвальд, Пенемюнде, Дору-Миттельбау и Берген-Бельзен
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21.03.2022 16:54 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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21.03.2022 16:44 Ответить
На закрытом в мордоре ресурсе хаггын.аз сегодня появилась интересная инфа про полк Азов, неудивительно, что у орков рвёт зады от таких статей. И вообще, вся правда в статьях об Украине не для орочьих голов. https://haqqin.az/news/239076
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21.03.2022 17:00 Ответить
 
 