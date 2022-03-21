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Маріуполь (2820) смерть (6550) Азов (678)

У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення перевищила 3000 ,– полк "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення щоденно зростає і станом на 21 березня становить більше 3-х тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко у коментарі CNN про ситуацію в Маріуполі, повідомляє у Телеграмі полк "Азов".

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"Кількість жертв серед мирного населення зростає щоденно, наразі становить більш ніж три тисячі - але ніхто не може сказати точну кількість загиблих, бо людей хоронять у братських могилах, без імен. Багато тіл лишаються на вулицях без поховання. Деякі люди залишаються під завалами, похоронені заживо", - розповів він.

За словами Прокопенка, українська армія намагається допомагати мирним мешканцям водою та харчами, але цього недостатньо. У Маріуполі для людей немає безпечних місць, ракети ворога б'ють по будинках, "вбиваючи людей у своїх ліжках".

"Люди готують їжу на вулиці, ризикуючи своїм життям, під постійними обстрілами артилерії та під авіабомбами. Температура на вулиці -5 градусів за Цельсієм", - додав командир полку "Азов".

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орки и их кинолог - людоед кабаев беснуются..
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21.03.2022 16:40 Відповісти
"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!"
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21.03.2022 16:42 Відповісти
Сколько раз увидел россиянина- столько раз и убей.
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21.03.2022 16:43 Відповісти
Правду говоришь
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21.03.2022 16:44 Відповісти
Это Эренбург...1942. Отечественная каждые 80 лет.
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21.03.2022 16:46 Відповісти
#Харьков: российские фашисты в собственной квартире убили бывшего узника нацистских концлагерей 96летнего Бориса Романченко, который пережил Бухенвальд, Пенемюнде, Дору-Миттельбау и Берген-Бельзен
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21.03.2022 16:54 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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21.03.2022 16:44 Відповісти
На закрытом в мордоре ресурсе хаггын.аз сегодня появилась интересная инфа про полк Азов, неудивительно, что у орков рвёт зады от таких статей. И вообще, вся правда в статьях об Украине не для орочьих голов. https://haqqin.az/news/239076
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21.03.2022 17:00 Відповісти
 
 