У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення перевищила 3000 ,– полк "Азов"

У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення щоденно зростає і станом на 21 березня становить більше 3-х тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко у коментарі CNN про ситуацію в Маріуполі, повідомляє у Телеграмі полк "Азов".

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"Кількість жертв серед мирного населення зростає щоденно, наразі становить більш ніж три тисячі - але ніхто не може сказати точну кількість загиблих, бо людей хоронять у братських могилах, без імен. Багато тіл лишаються на вулицях без поховання. Деякі люди залишаються під завалами, похоронені заживо", - розповів він.

За словами Прокопенка, українська армія намагається допомагати мирним мешканцям водою та харчами, але цього недостатньо. У Маріуполі для людей немає безпечних місць, ракети ворога б'ють по будинках, "вбиваючи людей у своїх ліжках".

"Люди готують їжу на вулиці, ризикуючи своїм життям, під постійними обстрілами артилерії та під авіабомбами. Температура на вулиці -5 градусів за Цельсієм", - додав командир полку "Азов".

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