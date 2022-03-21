Лондон обвинил Россию в фейковых звонках британским министрам от имени Украины

Правительство Великобритании публично обвинило Россию в фейковых звонках британским министрам по поводу конфликта в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что на прошлой неделе с ним связались самозванцы. Господин Воллес назвал "российской дезинформацией, искажением и коварными приемами" телефонный звонок, во время которого неизвестный пытался выдать себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщает издание, господина Уоллеса подключили к видеозвонку Microsoft Teams, который длился около 10 минут.

Видеозвонок был организован после того, как электронное письмо, якобы от помощника посольства Украины в Лондоне, было отправлено в правительственное ведомство, а затем перенаправлено в Министерство обороны.

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Судя по всему, господина Уоллеса спросили, отправит ли Великобритания военные корабли в Черное море и должна ли Украина получить ядерное оружие. Министр обороны также, очевидно, спросил о перспективе отказа Украины от своих амбиций вступить в НАТО и стать "нейтральным" государством.

Вскоре министр внутренних дел Прити Патель сообщила, что она тоже получила подобный звонок в начале недели.

На Даунинг-стрит также сообщили о неудачной попытке связаться с министром культуры Надином Доррисом.

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В понедельник спикер премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил журналистам, что "российское государство несет ответственность за фейковые телефонные звонки, сделанные министрам Великобритании на прошлой неделе".

Спикер не указал больше подробностей, но добавил, что это стандартная практика для российских информационных операций.

"Мы видим ряд отвлекающих историй и откровенную ложь со стороны Кремля, отражающую отчаяние Путина, стремящегося скрыть масштабы конфликта и неудачи России на поле боя", - сказал он.