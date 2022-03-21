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Новини За кордоном
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Велика Британія (3663) чиновник, урядовець (709) фейк (649) Воллес (212)

Лондон звинуватив Росію у фейкових дзвінках британським міністрам від імені України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

воллес

Уряд Великої Британії публічно звинуватив Росію у фейкових дзвінках британським міністрам щодо конфлікту в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням ВВС.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що минулого тижня з ним зв'язалися самозванці. Пан Воллес назвав "російською дезінформацією, спотворенням та підступними прийомами" телефонний дзвінок, під час якого невідомий намагався видати себе за прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомляє видання, пана Воллеса підключили до відеодзвінка Microsoft Teams, який тривав близько 10 хвилин.

Відеодзвінок було організовано після того, як електронний лист, нібито від помічника посольства України в Лондоні, був надісланий до урядового відомства, а потім перенаправлений до Міністерства оборони.

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Вочевидь, пана Воллеса запитали про те, чи відправить Велика Британія військові кораблі до Чорного моря і чи має Україна отримати ядерну зброю. Міністра оборони також, очевидно, запитали про перспективу відмови України від своїх амбіцій вступити в НАТО і стати "нейтральною" державою.

Невдовзі міністр внутрішніх справ Пріті Патель повідомила, що вона теж отримала подібний дзвінок на початку тижня.

На Даунінг-стріт також повідомили про невдалу спробу зв'язатися з міністром культури Надін Дорріс.

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У понеділок речник прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив журналістам, що "російська держава несе відповідальність за фейкові телефонні дзвінки, зроблені міністрам Великої Британії минулого тижня".

Речник не вказав більше подробиць, але додав, що це стандартна практика для російських інформаційних операцій.

"Ми бачимо низку відволікаючих історій і відверту брехню з боку Кремля, що відображає розпач Путіна, який прагне приховати масштаби конфлікту та невдачі Росії на полі бою", - сказав він.
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Топ коментарі
+18
Які ж кацапи жалюгідні ничтожні, бридка брудна істота.
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21.03.2022 21:37
+14
Казали, що ми тирили їхній газ(с), а самі крадуть нашу пшеницю і все що бачать.
До речі, вони видобувають в Азові газ із наших скважин.
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21.03.2022 21:40
+4
Санкції на весь мобільний зв'язок в параші.
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21.03.2022 21:38
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+7 вообще без палева 😁👍
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21.03.2022 21:34 Відповісти
А хіба були інші варіанти?)
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21.03.2022 21:36 Відповісти
Які ж кацапи жалюгідні ничтожні, бридка брудна істота.
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21.03.2022 21:37 Відповісти
Казали, що ми тирили їхній газ(с), а самі крадуть нашу пшеницю і все що бачать.
До речі, вони видобувають в Азові газ із наших скважин.
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21.03.2022 21:40 Відповісти
Значить треба торпеди. Такі собі, берегові.
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21.03.2022 21:41 Відповісти
До речі, такої ж думки. І тижні зо два дивуюсь, чому їх в нас немає, не така вже надскладна штука порівняно з ракетами. Або чому ми не просимо їх надати від партнерів.
Орківські судна перетинають 12 мильну зону, тому у нас є всі підстави пустити парочку корит на дно. У тому числі на Зміїному мали обладнати позиції такою зброєю.
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21.03.2022 22:11 Відповісти
Мой дельтаплан.
Валерий Леонтьев - Дельтаплан 2008 - YouTube
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21.03.2022 22:13 Відповісти
... жалюгідні, ниці, бридкі, брудні істоти. 👍
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21.03.2022 21:49 Відповісти
Та це телефонний набір зазвичай псує.
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21.03.2022 22:03 Відповісти
Санкції на весь мобільний зв'язок в параші.
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21.03.2022 21:38 Відповісти
крацне озабочен и обеспокоен
кацапи звонят лордам и ***** посылают
отвечать нельзя. а вдруг нападут!
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21.03.2022 21:43 Відповісти
Тю так треба було дезу їм злити, мов ми ж вам ще прошлого тижня яо передали, нехай цапи понервують
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21.03.2022 22:01 Відповісти
Информация из первых уст
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21.03.2022 22:25 Відповісти
 
 