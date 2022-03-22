Шведская косметическая компания Oriflame все-таки уходит из России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении компании.
"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде", - заявили в Oriflame.
Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в РФ.
Ранее гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем назвал российское вторжение в Украину "ужасающей катастрофой", но бренд останется в РФ.
Oriflame имеет завод в России с 1000 сотрудников и около 1 млн консультантов-реселеров, осуществляющих прямые продажи. В 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании, составлявших чуть больше 1 млрд евро.
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Аби можна було б проводити транзакції, то ніхто нікуди б не йшов, так? Плювати на смерті і руйнацію, чого б з фашистом і не поторгувать? Скотиняки.
Хоча, що можна говорити про оріфлейм, якщо наш власний Фармак продовжує радісно продавать фашистам ліки...
головне що б потім не відловлювали фури з їх товаром десь в польщі
тампоны
гандоны, мыло и
шампунь
оксане как-то
расхотелось
чтоб снова был эсэсэсэр" (С) )
Чем то куда катится россия
россия стремиться к уровню какой-то там Либерии
бо оленів косметувати-тампонувати як би і ні до чого..
АЛЕ ПОСТАВКИ РІТЕЙЛЕРАМ ЗАЛИШАТЬСЯ.
тобто це ОБМАН з боку оріфлейм..
"Партнеры Бренда могут продолжать вести деятельность с учетом изменений, объявленных ранее."
https://www.oriflame.ru/press/press-releases/22-04-pr-oriflame-in-russia