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Шведская косметическая компания Oriflame все-таки уходит из России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

oriflame

Шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении компании.

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"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде", - заявили в Oriflame.

Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в РФ.

Ранее гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем назвал российское вторжение в Украину "ужасающей катастрофой", но бренд останется в РФ.

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Oriflame имеет завод в России с 1000 сотрудников и около 1 млн консультантов-реселеров, осуществляющих прямые продажи. В 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании, составлявших чуть больше 1 млрд евро.
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Топ комментарии
+23
"когда закончились
тампоны
гандоны, мыло и
шампунь
оксане как-то
расхотелось
чтоб снова был эсэсэсэр" (С) )
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22.03.2022 14:14
+8
А Рено? Жабоеды конченные.
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22.03.2022 14:10
+6
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22.03.2022 14:30
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А Рено? Жабоеды конченные.
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22.03.2022 14:10 Ответить
То гроші таки пахнуть? Кров'ю?
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22.03.2022 14:11 Ответить
Бураком можно румяниться,гашеную известь вместо тонального крема,все скрепное да исконное.
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22.03.2022 14:12 Ответить
Боже, які ж тварини ці бізнесмани. Нічого немає святого, крім $$$$.
Аби можна було б проводити транзакції, то ніхто нікуди б не йшов, так? Плювати на смерті і руйнацію, чого б з фашистом і не поторгувать? Скотиняки.
Хоча, що можна говорити про оріфлейм, якщо наш власний Фармак продовжує радісно продавать фашистам ліки...
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22.03.2022 14:12 Ответить
краще пізно ніж ніколи....
головне що б потім не відловлювали фури з їх товаром десь в польщі
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22.03.2022 14:13 Ответить
Просто реальность такова что ихняя косметика и так с заоблачными ценами после падения рубля вообще стала не продаваемой , иначе сидели бы до распада раши
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22.03.2022 14:17 Ответить
А помню время когда королева Швеции благодарила Украину за самые большие пожертвования в ихний благотворительный фонд ( Орифлейма)
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22.03.2022 14:21 Ответить
Все эти фонды существуют для отмывание денег, и ухода от налогов в основном.
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22.03.2022 14:33 Ответить
Правильно сделали, вовремя, скоро на рабсее Oriflame на хлеб не намажешь.
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22.03.2022 14:13 Ответить
"когда закончились
тампоны
гандоны, мыло и
шампунь
оксане как-то
расхотелось
чтоб снова был эсэсэсэр" (С) )
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22.03.2022 14:14 Ответить
В СССР всего этого не было. Так... буквально пару наименований мыла - Детское и хозяйственное.
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22.03.2022 14:19 Ответить
і шампунь в таких маленьких скляних пляшечках. тьфу, тьфу, тьфу зараза..як згадаю совок, аж блювати тягне
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22.03.2022 14:25 Ответить
Зеленый вроде, забыл как назывался... И жидкий как вода.
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22.03.2022 14:29 Ответить
В СССР куда все лучше было

Чем то куда катится россия

россия стремиться к уровню какой-то там Либерии
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22.03.2022 14:36 Ответить
І айфони у них є і процессори поставляють, обходними шляхами.
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22.03.2022 14:18 Ответить
Да, процесс отлажен будет скоро. Как Лукашенко помогал Чавесу обходить ограничения на сервера. Ну и наверно на многое другое, я просто знаю точно только про серваки HP
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22.03.2022 14:32 Ответить
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22.03.2022 14:30 Ответить
Скоро кацапури перестануть крутити носами - грязная работа, не престижная. Будуть хапати любу за пиріжок з лівером
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22.03.2022 14:31 Ответить
за відсутністю кліентів...
бо оленів косметувати-тампонувати як би і ні до чого..
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22.03.2022 14:31 Ответить
Не виглядає, що вони зовсім пішли. Пишуть, що не будуть продавати напряму. А в них там ніби до міліона агентів, які купляють продукцію, і перепродають. Це міліон росіян, яким би ху..ло мало би платити допомогу по безробіттю з нафтодоларів, замість того, щоб витрачати їх на війну.
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22.03.2022 14:41 Ответить
не буде продажів онлайн.

АЛЕ ПОСТАВКИ РІТЕЙЛЕРАМ ЗАЛИШАТЬСЯ.

тобто це ОБМАН з боку оріфлейм..
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22.03.2022 16:10 Ответить
перепрошую... продавцям(Реселлерам) з їх взагалі-то "мережевого" маркетингу...
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22.03.2022 16:11 Ответить
Одеколон ШИПР ? Не.не знаю
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22.03.2022 15:42 Ответить
Насправді, нажаль, дещо обмежують діяльність. Продаж товарів через мережу консультантів залишають. А це основний обсяг продажу.

"Партнеры Бренда могут продолжать вести деятельность с учетом изменений, объявленных ранее."

https://www.oriflame.ru/press/press-releases/22-04-pr-oriflame-in-russia
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22.03.2022 17:28 Ответить
Цензор, заголовок новости противоречит смыслу новости. Орифлэйм прикинулась, что уходит из России. На самом деле они просто перестанут продавать продукцию незарегистрированным консультантам. Все, кто зарегистрирован, могут и дальше покупать. Все, что Орифлэйм сделала, это отменила корпоративы
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23.03.2022 22:29 Ответить
 
 