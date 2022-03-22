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Шведська косметична компанія Oriflame таки йде з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

oriflame

Шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Війна, що триває, поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", - заявили в Oriflame.

Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажу кінцевим споживачам в РФ.

Раніше Гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем назвав російське вторгнення в Україну "жахливою катастрофою", але бренд залишиться в РФ.

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Oriflame має завод у Росії з 1000 співробітників та близько 1 млн консультантів-реселерів, які здійснюють прямі продажі. 2021 року на Росію припадало 16% продажів компанії, які становили трохи більше 1 млрд євро.
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Топ коментарі
+23
"когда закончились
тампоны
гандоны, мыло и
шампунь
оксане как-то
расхотелось
чтоб снова был эсэсэсэр" (С) )
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22.03.2022 14:14
+8
А Рено? Жабоеды конченные.
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22.03.2022 14:10
+6
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22.03.2022 14:30
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А Рено? Жабоеды конченные.
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22.03.2022 14:10 Відповісти
То гроші таки пахнуть? Кров'ю?
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22.03.2022 14:11 Відповісти
Бураком можно румяниться,гашеную известь вместо тонального крема,все скрепное да исконное.
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22.03.2022 14:12 Відповісти
Боже, які ж тварини ці бізнесмани. Нічого немає святого, крім $$$$.
Аби можна було б проводити транзакції, то ніхто нікуди б не йшов, так? Плювати на смерті і руйнацію, чого б з фашистом і не поторгувать? Скотиняки.
Хоча, що можна говорити про оріфлейм, якщо наш власний Фармак продовжує радісно продавать фашистам ліки...
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22.03.2022 14:12 Відповісти
краще пізно ніж ніколи....
головне що б потім не відловлювали фури з їх товаром десь в польщі
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22.03.2022 14:13 Відповісти
Просто реальность такова что ихняя косметика и так с заоблачными ценами после падения рубля вообще стала не продаваемой , иначе сидели бы до распада раши
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22.03.2022 14:17 Відповісти
А помню время когда королева Швеции благодарила Украину за самые большие пожертвования в ихний благотворительный фонд ( Орифлейма)
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22.03.2022 14:21 Відповісти
Все эти фонды существуют для отмывание денег, и ухода от налогов в основном.
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22.03.2022 14:33 Відповісти
Правильно сделали, вовремя, скоро на рабсее Oriflame на хлеб не намажешь.
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22.03.2022 14:13 Відповісти
"когда закончились
тампоны
гандоны, мыло и
шампунь
оксане как-то
расхотелось
чтоб снова был эсэсэсэр" (С) )
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22.03.2022 14:14 Відповісти
В СССР всего этого не было. Так... буквально пару наименований мыла - Детское и хозяйственное.
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22.03.2022 14:19 Відповісти
і шампунь в таких маленьких скляних пляшечках. тьфу, тьфу, тьфу зараза..як згадаю совок, аж блювати тягне
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22.03.2022 14:25 Відповісти
Зеленый вроде, забыл как назывался... И жидкий как вода.
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22.03.2022 14:29 Відповісти
В СССР куда все лучше было

Чем то куда катится россия

россия стремиться к уровню какой-то там Либерии
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22.03.2022 14:36 Відповісти
І айфони у них є і процессори поставляють, обходними шляхами.
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22.03.2022 14:18 Відповісти
Да, процесс отлажен будет скоро. Как Лукашенко помогал Чавесу обходить ограничения на сервера. Ну и наверно на многое другое, я просто знаю точно только про серваки HP
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22.03.2022 14:32 Відповісти
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22.03.2022 14:30 Відповісти
Скоро кацапури перестануть крутити носами - грязная работа, не престижная. Будуть хапати любу за пиріжок з лівером
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22.03.2022 14:31 Відповісти
за відсутністю кліентів...
бо оленів косметувати-тампонувати як би і ні до чого..
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22.03.2022 14:31 Відповісти
Не виглядає, що вони зовсім пішли. Пишуть, що не будуть продавати напряму. А в них там ніби до міліона агентів, які купляють продукцію, і перепродають. Це міліон росіян, яким би ху..ло мало би платити допомогу по безробіттю з нафтодоларів, замість того, щоб витрачати їх на війну.
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22.03.2022 14:41 Відповісти
не буде продажів онлайн.

АЛЕ ПОСТАВКИ РІТЕЙЛЕРАМ ЗАЛИШАТЬСЯ.

тобто це ОБМАН з боку оріфлейм..
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22.03.2022 16:10 Відповісти
перепрошую... продавцям(Реселлерам) з їх взагалі-то "мережевого" маркетингу...
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22.03.2022 16:11 Відповісти
Одеколон ШИПР ? Не.не знаю
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22.03.2022 15:42 Відповісти
Насправді, нажаль, дещо обмежують діяльність. Продаж товарів через мережу консультантів залишають. А це основний обсяг продажу.

"Партнеры Бренда могут продолжать вести деятельность с учетом изменений, объявленных ранее."

https://www.oriflame.ru/press/press-releases/22-04-pr-oriflame-in-russia
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22.03.2022 17:28 Відповісти
Цензор, заголовок новости противоречит смыслу новости. Орифлэйм прикинулась, что уходит из России. На самом деле они просто перестанут продавать продукцию незарегистрированным консультантам. Все, кто зарегистрирован, могут и дальше покупать. Все, что Орифлэйм сделала, это отменила корпоративы
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23.03.2022 22:29 Відповісти
 
 