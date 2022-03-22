Шведська косметична компанія Oriflame таки йде з Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії.
"Війна, що триває, поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", - заявили в Oriflame.
Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажу кінцевим споживачам в РФ.
Раніше Гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем назвав російське вторгнення в Україну "жахливою катастрофою", але бренд залишиться в РФ.
Oriflame має завод у Росії з 1000 співробітників та близько 1 млн консультантів-реселерів, які здійснюють прямі продажі. 2021 року на Росію припадало 16% продажів компанії, які становили трохи більше 1 млрд євро.
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Аби можна було б проводити транзакції, то ніхто нікуди б не йшов, так? Плювати на смерті і руйнацію, чого б з фашистом і не поторгувать? Скотиняки.
Хоча, що можна говорити про оріфлейм, якщо наш власний Фармак продовжує радісно продавать фашистам ліки...
головне що б потім не відловлювали фури з їх товаром десь в польщі
тампоны
гандоны, мыло и
шампунь
оксане как-то
расхотелось
чтоб снова был эсэсэсэр" (С) )
Чем то куда катится россия
россия стремиться к уровню какой-то там Либерии
бо оленів косметувати-тампонувати як би і ні до чого..
АЛЕ ПОСТАВКИ РІТЕЙЛЕРАМ ЗАЛИШАТЬСЯ.
тобто це ОБМАН з боку оріфлейм..
"Партнеры Бренда могут продолжать вести деятельность с учетом изменений, объявленных ранее."
https://www.oriflame.ru/press/press-releases/22-04-pr-oriflame-in-russia