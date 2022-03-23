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Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте и выгоняет дипломатов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

консульство

Принято решение о закрытии генконсульства Украины в Бресте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВОЙНА - Россия Украина Донбасс.

В Беларуси останется только пять сотрудников украинской дипмиссии, остальные должны покинуть страну в ближайшее время.

Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника, добавили в МИД Беларуси.

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Топ комментарии
+40
Украина так не может что бы все взяли и уехали сами,надо обязательно что бы выгнали.Какие могут быть дипотношения со страной агрессором каким является Белорусь.
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23.03.2022 15:13
+21
Нахрєна там взагалі наше посольство? Що знову будуть п#здіти як про кацапію що там також мільйони українців які залишаться без підтримки? Навіть візовий режим з кацапами не ввели із-за бєдних гастарбайтерів, бабушек-дєдушек і кровних связєй, і за це отримали десятки тисяч дгр по всій Україні. Не бачу всі ті мільйони українців на мітингах в козлостані. А чого не бачу, бо нема там ніяких українців, а є тільки непотріб який за рублі продав свою батьківщину.
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23.03.2022 15:21
+17
Какого хрена они там делали? Может хватит уже унижений? Черти.
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23.03.2022 15:20
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Украина так не может что бы все взяли и уехали сами,надо обязательно что бы выгнали.Какие могут быть дипотношения со страной агрессором каким является Белорусь.
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23.03.2022 15:13 Ответить
такой менталитет к сожалению -ждут когда за шкирку возьмут и вышвырнут.
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23.03.2022 16:30 Ответить
В Беларуси есть Украинские граждане которые нуждаются в консульской поддержке. Именно для них существует консульство, а не для дип отношений с московским холуем лукащенко.
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23.03.2022 20:41 Ответить
Ніхрена вони не допомогли мені за рік....все вирішувала самостійно
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24.03.2022 09:35 Ответить
Все просто. Посольства це хлібні місця. І на таку посаду кого попало не садять. Я не здивуюсь що в рашці теж консул наш є.
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23.03.2022 22:11 Ответить
Дожало ***** таргана - треба зустрічати бульбашів на Волині під-ранок...
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23.03.2022 15:16 Ответить
Та 100% ! Они ищут причины для нападения.
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23.03.2022 16:17 Ответить
Попалося мені на очи інтерв'ю білокацапського лукашеску якомусь,
мені здається,японьському журналісту. Слухайте люди! Я не думав що
цей колгоспний кабанюра такий брехливий.Ну в народі кажуть що з
****** поведешся сам брехливим станеш! Так старанно вилизував
плешивому карлану задницю що у того напевно аж дупа димілася!
Цей тупий колгоспник не може зрозуміти що кремлівський виродок
хоче пов'язати його кров'ю білоруського воїна, як типовий гопник!
Тоді ***** буде легко прибрати свого васала і поставити на його місце
свою маріонетку.Бо армії як такої в нього вже не буде! Армія кацапів
вже на території,ментівня фактично теж наполовину кацапська.
З білорусами розправляться миттево. Думай народе,думай!
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23.03.2022 19:16 Ответить
Я не в ПОЛЬЩІ ! Система захисту AVAST відключила сервери в Київі,
з метою захисту від бойових дій. VPN не буде працювати належним
чином до тих пір поки не нормалізуеться життя в Україні. Армії СЛАВА!
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23.03.2022 19:32 Ответить
Давайте братушки подключайтесь.Станьте наконец нормальным словянским государством в ЕС.Вы увидите как отношение ЕС к вам изменится.Вы уйдете из влияния московии и увидите как ваша жизнь измненилась.А нам с вами нечего делить.
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23.03.2022 19:48 Ответить
Какое нападение? Там армия готова перейти на сторону ВСУ и московиты сцуцца и не знают что делать. Оттягивают , чистят командование , заменяют на своих росийскиих вылупней. А срочники сказали юх , не пойдем воевать. Вот и застопорилось лукашенковское вторжение.
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23.03.2022 20:44 Ответить
Какое нападение? Там армия готова перейти на сторону ВСУ и московиты сцуцца и не знают что делать. Оттягивают , чистят командование , заменяют на своих росийскиих вылупней. А срочники сказали юх , не пойдем воевать. Вот и застопорилось лукашенковское вторжение.
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23.03.2022 20:45 Ответить
Какого хрена они там делали? Может хватит уже унижений? Черти.
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23.03.2022 15:20 Ответить
Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд.
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23.03.2022 15:21 Ответить
Пардорьте, так уже ж вся рулевая масса - фальшивка. ДЕРЕВО.
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23.03.2022 15:27 Ответить
Эти рубли на самой территории РФ будут как фантики.
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23.03.2022 15:40 Ответить
Нахрєна там взагалі наше посольство? Що знову будуть п#здіти як про кацапію що там також мільйони українців які залишаться без підтримки? Навіть візовий режим з кацапами не ввели із-за бєдних гастарбайтерів, бабушек-дєдушек і кровних связєй, і за це отримали десятки тисяч дгр по всій Україні. Не бачу всі ті мільйони українців на мітингах в козлостані. А чого не бачу, бо нема там ніяких українців, а є тільки непотріб який за рублі продав свою батьківщину.
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23.03.2022 15:21 Ответить
Українське консульство в українському Бересті (1017), тимчасово окупованому білокацапськими посіпаками. Війна з помосковщеними ассімілянтами стане чудовою нагодою для повернення споконвічних українських земель: Берестя, Пінська, Турова, Скригаліва, Мозира, Гомеля тощо, протизаконно переданих до складу БССР московським урядом.
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23.03.2022 15:28 Ответить
Почему до сих пор не отозван посол?
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23.03.2022 15:28 Ответить
В смысле? **** консула пару дней назад нах выставили в РБ. И еще 30 сребренников передали.
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23.03.2022 16:05 Ответить
Никто его не выставлял. Он сам уехал.
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23.03.2022 16:44 Ответить
ну по сути да. ******* наша надулась и уехала. Это все не подготовка к чему то а обычныая провокация. Кстати может денег на его содержание - нет
Мне понравилось, как ваш Военный в эту свинью - 30 сребренников швырнул.
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23.03.2022 22:28 Ответить
да как раз потому, что формально войны с белорусией у нас нет, а откровенный уход из страны - это сигнал к противостоянию, т.е. к войне. Украина не хочет и не должна первой инициировать такой шаг. вот потому посол там
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23.03.2022 20:54 Ответить
Есть дипломатический ход - посол вызывается для консультаций. А обострять уже дальше некуда. Там открыт плацдарм для орков. Оттуда идут войска и обстрелы, вылетают самолеты.
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23.03.2022 21:04 Ответить
ок, можно вызвать посла, а что делать с теми 4-мя?
вот если беларусь наконец-то сама вторгнется не найдя даже повода, вот тогда и заберут всех
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24.03.2022 01:56 Ответить
Це ж такий реал політік по українськи. Поки в морду не плюнуть не дійде! Слимаки ганебні.......
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23.03.2022 15:29 Ответить
Ащо ви хотіли від *********.
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23.03.2022 15:46 Ответить
белорашка является страной-агрессором. Шо там до сих пор делает Украинское посольство?
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23.03.2022 15:47 Ответить
Самим надо вовремя уходить
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23.03.2022 15:50 Ответить
Скоро пойдет жаренная бульбашатина!
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23.03.2022 15:50 Ответить
не пойдет. срочники - это ребта которых в 2020 месли менты. максимум это сдача в плен. но думаю - даже это не произойдет. зассыт лукашенко. фактически это ВСУ подмогу в виде техники и добровольцев прислать.
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23.03.2022 16:04 Ответить
Ракети, які скидають на Рівненщину, летять з території Білорусі, - голова ОВА

Віталій Коваль сподівається, що здоровий глузд переможе і вторгнення з боку Білорусі не буде.
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23.03.2022 15:50 Ответить
Особисто для мене сябри ті, хто зі зброєю в руках боронить Україну. Решта, це ті, що пишуть на заборах таракан - пітарас, такі ж ********, як і лука картофельний.
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23.03.2022 15:51 Ответить
"Беларусь не начнет войну против Украины, потому что она уже участвует в ней", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Лол, хоч щось внятне від Столтенберга за три тижні
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23.03.2022 16:28 Ответить
А шо там колишні посли в білоруські обл язики в сраку засунули.
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23.03.2022 16:36 Ответить
А они разве там вообще нужны, для чего им там находиться у этого диктатора, который грязью обливает Украину???
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23.03.2022 17:38 Ответить
Консульство, посольство пофигу да народ? Главное показать какой ты вумный и гневно осудить! ))))
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23.03.2022 18:46 Ответить
Підлиз лукашенко ліліпутіну зараховано
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23.03.2022 18:55 Ответить
Почему Украинские войска не наносят упредительный удар? Это стратегия Суворова: не числом , а умением. А на БАНКОВОЙ одни воры и трусы!
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23.03.2022 20:39 Ответить
не звони понапрасну! в отличие от рашки Украина ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хочет воевать и не имеет намерений на кого-либо нападать. Украина - только лишь защищает себя и свою землю. И это нормально в нормальном обществе.
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23.03.2022 20:58 Ответить
не звони понапрасну! Украина в отличие от рашки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хочет воевать и не собирается ни на кого нападать. Украина только лишь защищает себя и свою землю. И это нормально в нормальном обществе.
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23.03.2022 21:01 Ответить
Якщо бульбаші наважаться зі своєю мізерною армією переступити український кордон зі зброєю... Українці вб"ють всіх білоруських вояк, а потім українці захоплять Білорусь!
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23.03.2022 21:27 Ответить
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
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23.03.2022 22:34 Ответить
Я працювала в університетах Білорусі. Кожну пару студентів підіймала, проводили хвилину мовчання й розповідала скільки й де загинуло українців від рук рашистів. Але там були інформатори...Мене викликали до проректора з інформбезпеки, це бивші мусора, які бачили протести. Я зателефонувала в консульство в Бресті, а той дипломат порадив мені звернутися.....до міліції.... Так що толку з них 0. Проректор зробив зауваження, що я підіймаю студентів до революції....але в мене закінчувався контракт через 2 дні й я відповіла, що звільняюсь. Інформаційна пропаганда дуже сильна, викладачі роблять вид, що нічого не відбувається....Я рахую, що мій інтелектуальний потенціал потрібен Україні й вчора я повернулася! Я ментально тримаю небеса Брестської області та Волині, ворог не пройде!!! Україна змінює Всесвіт!!! Але нам треба прапор зробити жовто-блакитним!!! Бо сине, то вода, яка кожні 7-8 років накриває Україну: революції, війни. Коло сонячного світла дарує Небесам України мир та злагоду!
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24.03.2022 08:57 Ответить
 
 