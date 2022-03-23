Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте и выгоняет дипломатов

Принято решение о закрытии генконсульства Украины в Бресте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВОЙНА - Россия Украина Донбасс.

В Беларуси останется только пять сотрудников украинской дипмиссии, остальные должны покинуть страну в ближайшее время.

Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника, добавили в МИД Беларуси.

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