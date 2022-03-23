Білорусь закриває українське консульство у Бресті та виганяє дипломатів

Ухвалено рішення про закриття генконсульства України в Бресті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на телеграм-канал ВОЙНА - Россия Украина Донбасс.

У Білорусі залишиться лише п'ять співробітників української дипмісії, решта мають залишити країну найближчим часом.

Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1+4, тобто посол та чотири співробітники, додали в МЗС Білорусі.

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