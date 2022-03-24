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Новости Война в Украине
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Украинский суд лишил "Приватбанк" актива на 86 миллионов гривен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

приватбанк

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) в первый же день военного положения, несмотря на начало войны и угрозу жизни участников судебного процесса, принял решение, которым фактически лишил государственный "Приватбанк" права собственности на здание в Днепре стоимостью 86 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Как сообщил руководитель судебного направления "Приватбнка" адвокат Олег Лазовский, после объявления в Украине военного положения украинские суды и Центральный апелляционный хозсуд в частности в основном откладывают рассмотрение всех судебных дел и переносят судебные заседания. Однако это не касается только одного дела, связанного с бывшим топ-менеджментом "Приватбанка". В судебном заседании 24 февраля рассматривалась апелляция госбанка на решение хозсуда Днепропетровской области по делу № 904/5314/20, которым суд признал недействительным договор купли-продажи зданий в Днепре, заключенный еще в 2014 году. О принятии постановления апелляционного суда, по словам юриста, банк сообщил только 12 марта электронной почтой. До этого момента в суде не предоставляли банку никакой информации о состоянии рассмотрения этого дела. И это несмотря на то, что после введения военного положения доступ к Единому государственному реестру судебных решений временно ограничен.

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Отмечается, что в отмене незаконного решения суда первой инстанции отказала коллегия судей в составе Кузнецова В.А., Коваль Л.А. и Чередко А.Е. По словам юриста, это было сделано, несмотря на ходатайство банка об отложении судебного заседания из-за введения в Украине военного положения и реальной угрозы жизни участников процесса.

"При этом, по меньшей мере, странным выглядит обоснование судей при отклонении ходатайства госбанка: в Днепре, мол, войны нет… Как оказалось, в Днепре отсутствует и правосудие", - говорится в сообщении.

"Приватбанк" не согласен с дерзким лишением права собственности на имущество.

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"Мы обжалуем это незаконное судебное решение в Верховном Суде и, уверен, справедливость восторжествует! – отметил Олег Лазовский. - Такая ситуация абсолютно не нормальная и неприемлема в военное время, когда государственный "Приватбанк" делает все возможное для обеспечения непрерывной работы для финансовой стабильности Украины и финансовой безопасности каждого украинца".
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Топ комментарии
+46
Варто з'ясувати, яке відношення до цього мародерства має бабломойський.
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24.03.2022 15:36
+43
війна війною а Коломойский робить свою чорну справу,а ****...
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24.03.2022 15:38
+34
"Судді" Кузєцов, Коваль,Чередка повинні просто счезнути безвісти. Зараз часи тяжкі.
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24.03.2022 15:36
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Походу їм закон не писаний, така у нас феміда,
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24.03.2022 15:36 Ответить
беня рішає)) і пофіг військовий стан ))
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24.03.2022 15:41 Ответить
Виходячи з дати рішення суду, хтось у Дніпрі чекав "асвабадітелей", тому був впевнений в безкарності, виносячи злочинне рішення на замовлення, ймовірно, гарновідомої бородатОй бабушка.
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24.03.2022 16:19 Ответить
Варто з'ясувати, яке відношення до цього мародерства має бабломойський.
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24.03.2022 15:36 Ответить
рішення на його користь - шо тут щ з'ясовувати ?
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24.03.2022 19:17 Ответить
"Судді" Кузєцов, Коваль,Чередка повинні просто счезнути безвісти. Зараз часи тяжкі.
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24.03.2022 15:36 Ответить
війна війною а Коломойский робить свою чорну справу,а ****...
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24.03.2022 15:38 Ответить
Кузнецова В.О., Коваль Л.А. та Чередка А.Є. ---получили от Бени котлетку и НАСРАЛИ на ЗАКОН
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24.03.2022 15:38 Ответить
война войною
а Бєня курва..
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24.03.2022 15:39 Ответить
суки!
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24.03.2022 15:39 Ответить
А при чем тут Зеленский ? Ага .
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24.03.2022 15:40 Ответить
..Шифер з 95 Кварталу
доляху отримав
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24.03.2022 15:41 Ответить
можно спрогнозувати хто так піклуеться щоб ограбити державу,хто обкрадав приватбанк
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24.03.2022 15:41 Ответить
Бє і Зє обслуга. Енергіййне розграбовування Країни.
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24.03.2022 15:42 Ответить
Бенi потрiбнi грошi!!!!
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24.03.2022 15:44 Ответить
Война войной, а Бене нужны деньги.
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24.03.2022 15:45 Ответить
Ну от, а ми тут думу думали а шо ж там баба беня робить. А баба свої ділішки крутить
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24.03.2022 15:45 Ответить
ЗЕцуцики запам'ятайте, барига пАрашенка!!!
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24.03.2022 15:46 Ответить
Цих судів розпустити в них нічого св'ятого і зарплати під час війни треба врізати за що цим паразитам платити по 150- 300 тисяч гривень ,а тим більше під час війни коли мільйони біженців. Ну а Беню давно пора відправити туди де йому місце а це тюремні нари.
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24.03.2022 15:46 Ответить
Краще до кобздона.
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24.03.2022 16:53 Ответить
Це якраз і є одна з причин чому ми не в НАТО.Скиньте цю новину Зе мародеру,може хоч зараз стане соромно і припинить дурня вмикати
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24.03.2022 15:47 Ответить
Судьи не на фронте... продолжают делать свою работу ..
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24.03.2022 15:54 Ответить
Розстріляти пітухів та й годі за законами воєнного стану та перешкоджанні державним установам
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24.03.2022 15:57 Ответить
При зарплате 300 тыщ, это сколько метров окопов в день должны накопать?
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24.03.2022 15:58 Ответить
Суды, прокуроры, антикоррупционеры, топменеджмент и члены наблюдательных советов гос. предприятий - это наше ВСЕ! Спасибо им за то, что они есть.
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24.03.2022 16:05 Ответить
не на часі, кажете?
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24.03.2022 16:06 Ответить
Якщо побачиш одночасно українського суддю та кацапського окупанта, але залишився всього один патрон - ти знаєш кого знищити...
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24.03.2022 16:17 Ответить
Цікаво...рейдери вже мародерить за сприяння суддів і влади, очевидно.
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24.03.2022 16:22 Ответить
Ето мєрзость!!!
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24.03.2022 16:33 Ответить
То ви кажете, влада з війною змінилась?!
Судді знають!
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24.03.2022 16:44 Ответить
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
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24.03.2022 16:52 Ответить
Отправте наконец то Беню на концерт Кобздона. Сколько эта погань будет страну обкрадать. Корбана можно тоже вместе с ним.
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24.03.2022 16:53 Ответить
Якщо Зеленський поставить ще раз питання, чому досі тримають зачиненими двері в НАТО, то відповідь лежить на поверхні: ніхто не забув про відсутність кримінальних справ на покидьків, виявлених американською фемідою, серед яких покровитель Зеленського Беня.
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24.03.2022 17:15 Ответить
Цей приват не виплатив мені перекази по вестерну, та 2 перекази по свіфту... Гроші зайшли у банк а вот куди поділись потім ніхто не знає...
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24.03.2022 17:26 Ответить
кому война а бене как всегда....
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24.03.2022 18:00 Ответить
ОПГ Коломойского - враг Украины.
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24.03.2022 18:40 Ответить
 
 