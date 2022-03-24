Український суд позбавив "ПриватБанк" активу на 86 мільйонів гривень

Центральний апеляційний господарський суд (м.Дніпро) у перший же день воєнного стану, незважаючи на початок війни та загрозу життю учасників судового процесу, ухвалив рішення, яким фактично позбавив державний "ПриватБанк" права власності на будівлю у Дніпрі вартістю 86 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Як повідомив керівник судового напряму ПриватБанку адвокат Олег Лазовський, після оголошення в Україні воєнного стану українські суди, і Центральний апеляційний госпсуд зокрема, здебільшого відкладають розгляд усіх судових справ та переносять судові засідання. Однак, це не стосується лише однієї справи, що пов'язана із колишнім топ-менеджментом ПриватБанку. Так, у судовому засіданні 24 лютого розглядалась апеляція держбанку на рішення госпсуду Дніпропетровської області у справі № 904/5314/20, яким суд визнав недійсним договір купівлі-продажу будівель у Дніпрі, укладений ще у 2014 році. Про ухвалення постанови апеляційного суду, за словами юриста, банк повідомили лише 12 березня електронною поштою. До цього моменту в суді не надавали банку жодної інформації про стан розгляду цієї справи - і це незважаючи на те, що після введення воєнного стану доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово обмежений.

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Зазначається, що у скасуванні незаконного рішення суду першої інстанції відмовила колегія суддів у складі Кузнецова В.О., Коваль Л.А. та Чередка А.Є. За словами юриста, це було зроблено попри клопотання банку про відкладення судового засідання через введення в Україні воєнного стану та реальну загрозу життю учасників процесу.

"При цьому, щонайменше дивним виглядає обгрунтування суддів при відхиленні клопотання держбанку: у Дніпрі, мовляв, війни немає… Як виявилося, у Дніпрі відсутнє й правосуддя", - йдеться у повідомленні.

"ПриватБанк" не погоджується із зухвалим позбавленням права власності на майно.

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"Ми оскаржуємо це незаконне судове рішення у Верховному Суді і, впевнений, справедливість переможе! - відзначив Олег Лазовський. - Така ситуація є абсолютно не нормальною та неприйнятна у воєнний час, коли державний ПриватБанк робить все можливе для забезпечення безперервної роботи задля фінансової стабільності України та фінансової безпеки кожного українця".