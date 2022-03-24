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Український суд позбавив "ПриватБанк" активу на 86 мільйонів гривень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

приватбанк

Центральний апеляційний господарський суд (м.Дніпро) у перший же день воєнного стану, незважаючи на початок війни та загрозу життю учасників судового процесу, ухвалив рішення, яким фактично позбавив державний "ПриватБанк" права власності на будівлю у Дніпрі вартістю 86 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Як повідомив керівник судового напряму ПриватБанку адвокат Олег Лазовський, після оголошення в Україні воєнного стану українські суди, і Центральний апеляційний госпсуд зокрема, здебільшого відкладають розгляд усіх судових справ та переносять судові засідання. Однак, це не стосується лише однієї справи, що пов'язана із колишнім топ-менеджментом ПриватБанку. Так, у судовому засіданні 24 лютого розглядалась апеляція держбанку на рішення госпсуду Дніпропетровської області у справі № 904/5314/20, яким суд визнав недійсним договір купівлі-продажу будівель у Дніпрі, укладений ще у 2014 році. Про ухвалення постанови апеляційного суду, за словами юриста, банк повідомили лише 12 березня електронною поштою. До цього моменту в суді не надавали банку жодної інформації про стан розгляду цієї справи - і це незважаючи на те, що після введення воєнного стану доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово обмежений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці за кордоном можуть користуватися картками "Приватбанку" без обмежень

Зазначається, що у скасуванні незаконного рішення суду першої інстанції відмовила колегія суддів у складі Кузнецова В.О., Коваль Л.А. та Чередка А.Є. За словами юриста, це було зроблено попри клопотання банку про відкладення судового засідання через введення в Україні воєнного стану та реальну загрозу життю учасників процесу.

"При цьому, щонайменше дивним виглядає обгрунтування суддів при відхиленні клопотання держбанку: у Дніпрі, мовляв, війни немає… Як виявилося, у Дніпрі відсутнє й правосуддя", - йдеться у повідомленні.

"ПриватБанк" не погоджується із зухвалим позбавленням права власності на майно.

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"Ми оскаржуємо це незаконне судове рішення у Верховному Суді і, впевнений, справедливість переможе! - відзначив Олег Лазовський. - Така ситуація є абсолютно не нормальною та неприйнятна у воєнний час, коли державний ПриватБанк робить все можливе для забезпечення безперервної роботи задля фінансової стабільності України та фінансової безпеки кожного українця".
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Топ коментарі
+46
Варто з'ясувати, яке відношення до цього мародерства має бабломойський.
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24.03.2022 15:36
+43
війна війною а Коломойский робить свою чорну справу,а ****...
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24.03.2022 15:38
+34
"Судді" Кузєцов, Коваль,Чередка повинні просто счезнути безвісти. Зараз часи тяжкі.
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24.03.2022 15:36
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Походу їм закон не писаний, така у нас феміда,
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24.03.2022 15:36 Відповісти
беня рішає)) і пофіг військовий стан ))
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24.03.2022 15:41 Відповісти
Виходячи з дати рішення суду, хтось у Дніпрі чекав "асвабадітелей", тому був впевнений в безкарності, виносячи злочинне рішення на замовлення, ймовірно, гарновідомої бородатОй бабушка.
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24.03.2022 16:19 Відповісти
Варто з'ясувати, яке відношення до цього мародерства має бабломойський.
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24.03.2022 15:36 Відповісти
рішення на його користь - шо тут щ з'ясовувати ?
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24.03.2022 19:17 Відповісти
"Судді" Кузєцов, Коваль,Чередка повинні просто счезнути безвісти. Зараз часи тяжкі.
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24.03.2022 15:36 Відповісти
війна війною а Коломойский робить свою чорну справу,а ****...
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24.03.2022 15:38 Відповісти
Кузнецова В.О., Коваль Л.А. та Чередка А.Є. ---получили от Бени котлетку и НАСРАЛИ на ЗАКОН
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24.03.2022 15:38 Відповісти
война войною
а Бєня курва..
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24.03.2022 15:39 Відповісти
суки!
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24.03.2022 15:39 Відповісти
А при чем тут Зеленский ? Ага .
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24.03.2022 15:40 Відповісти
..Шифер з 95 Кварталу
доляху отримав
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24.03.2022 15:41 Відповісти
можно спрогнозувати хто так піклуеться щоб ограбити державу,хто обкрадав приватбанк
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24.03.2022 15:41 Відповісти
Бє і Зє обслуга. Енергіййне розграбовування Країни.
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24.03.2022 15:42 Відповісти
Бенi потрiбнi грошi!!!!
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24.03.2022 15:44 Відповісти
Война войной, а Бене нужны деньги.
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24.03.2022 15:45 Відповісти
Ну от, а ми тут думу думали а шо ж там баба беня робить. А баба свої ділішки крутить
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24.03.2022 15:45 Відповісти
ЗЕцуцики запам'ятайте, барига пАрашенка!!!
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24.03.2022 15:46 Відповісти
Цих судів розпустити в них нічого св'ятого і зарплати під час війни треба врізати за що цим паразитам платити по 150- 300 тисяч гривень ,а тим більше під час війни коли мільйони біженців. Ну а Беню давно пора відправити туди де йому місце а це тюремні нари.
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24.03.2022 15:46 Відповісти
Краще до кобздона.
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24.03.2022 16:53 Відповісти
Це якраз і є одна з причин чому ми не в НАТО.Скиньте цю новину Зе мародеру,може хоч зараз стане соромно і припинить дурня вмикати
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24.03.2022 15:47 Відповісти
Судьи не на фронте... продолжают делать свою работу ..
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24.03.2022 15:54 Відповісти
Розстріляти пітухів та й годі за законами воєнного стану та перешкоджанні державним установам
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24.03.2022 15:57 Відповісти
При зарплате 300 тыщ, это сколько метров окопов в день должны накопать?
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24.03.2022 15:58 Відповісти
Суды, прокуроры, антикоррупционеры, топменеджмент и члены наблюдательных советов гос. предприятий - это наше ВСЕ! Спасибо им за то, что они есть.
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24.03.2022 16:05 Відповісти
не на часі, кажете?
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24.03.2022 16:06 Відповісти
Якщо побачиш одночасно українського суддю та кацапського окупанта, але залишився всього один патрон - ти знаєш кого знищити...
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24.03.2022 16:17 Відповісти
Цікаво...рейдери вже мародерить за сприяння суддів і влади, очевидно.
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24.03.2022 16:22 Відповісти
Ето мєрзость!!!
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24.03.2022 16:33 Відповісти
То ви кажете, влада з війною змінилась?!
Судді знають!
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24.03.2022 16:44 Відповісти
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
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24.03.2022 16:52 Відповісти
Отправте наконец то Беню на концерт Кобздона. Сколько эта погань будет страну обкрадать. Корбана можно тоже вместе с ним.
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24.03.2022 16:53 Відповісти
Якщо Зеленський поставить ще раз питання, чому досі тримають зачиненими двері в НАТО, то відповідь лежить на поверхні: ніхто не забув про відсутність кримінальних справ на покидьків, виявлених американською фемідою, серед яких покровитель Зеленського Беня.
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24.03.2022 17:15 Відповісти
Цей приват не виплатив мені перекази по вестерну, та 2 перекази по свіфту... Гроші зайшли у банк а вот куди поділись потім ніхто не знає...
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24.03.2022 17:26 Відповісти
кому война а бене как всегда....
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24.03.2022 18:00 Відповісти
ОПГ Коломойского - враг Украины.
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24.03.2022 18:40 Відповісти
 
 