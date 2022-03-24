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уголовная ответственность (435) Гончаренко (516) ВСУ (5154)

Рада вводит уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Верховная Рада вводит уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ.

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Уголовный кодекс дополняется Статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения".

1. Распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения,  наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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2. Распространение информации о перемещении, движении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет".

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Ранее в ОП призвали украинцев не обнародовать фото и видео последствий бомбардировок, потому что "проблема уже вопиющая".
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Топ комментарии
+9
Десантов приняли...Элита орочья

https://twitter.com/i/status/1507010100988309513
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24.03.2022 17:32
+6
Раньше нужно было. Пока КБ Луч ещё не розбомбили. Тогда бы ДБР на самих себя вышли
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24.03.2022 17:32
+6
Кажется, наши взяли в плен сотрудников Росатома. По крайней мере, следком россии официально возбудил дело "в связи с невозможностью сотрудников Росатома вернуться с Украины в рф". Ибо нехрен лезть на нашу землю и наши станции...















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24.03.2022 17:35
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Десантов приняли...Элита орочья

https://twitter.com/i/status/1507010100988309513
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24.03.2022 17:32 Ответить
Дикие люди...оленевода не видели
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24.03.2022 17:33 Ответить
Кажется, наши взяли в плен сотрудников Росатома. По крайней мере, следком россии официально возбудил дело "в связи с невозможностью сотрудников Росатома вернуться с Украины в рф". Ибо нехрен лезть на нашу землю и наши станции...















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24.03.2022 17:35 Ответить
то калмык сын степей сиську от жабы уже получил
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24.03.2022 17:36 Ответить
Не думаю що їх там будуть кормити пиріжками
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24.03.2022 17:40 Ответить
Бомжари якісь
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24.03.2022 17:56 Ответить
Така стінка хороша, так і проситься...
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24.03.2022 18:10 Ответить
Раньше нужно было. Пока КБ Луч ещё не розбомбили. Тогда бы ДБР на самих себя вышли
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24.03.2022 17:32 Ответить
Давно треба було це зробити 👍
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24.03.2022 17:34 Ответить
Нарешті, сподобилися
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24.03.2022 17:34 Ответить
ни слова об ответственности за саму фото- и видеосъемку. Журналисты, может вам в штат стоит юриста взять, чтоб он вам квалифицированно мог давать разъяснения по поводу правильного прочтения законов?
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24.03.2022 17:35 Ответить
Ну так орки кажуть що ще місяць тому його захопили і парадами ходять)))
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24.03.2022 17:44 Ответить
ну назвать осажденным киев-не совсем правильно-скорее всего отрезанным с севера ,северозапада,частично северовостока-на запад ,восток и юг все свободно
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24.03.2022 18:12 Ответить
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24.03.2022 17:45 Ответить
Це потрібно було зробити до війни. А так це дуже добре, довбаних тікторерів стане менше.
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24.03.2022 17:46 Ответить
Сподіваюсь падаляк і агрохімія уже на нарах.
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24.03.2022 17:57 Ответить
ЧОМУ НЕ РОЗСТРІЛ??? ЩО ЦЕ ЗА ВІЙНА,ДЕ ШПИГУНІВ В ЗРАДНИКІВ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ ПОКАЗОВО??? ЯК ЇЇ МОЖНА ВЕСТИ У ПОДІБНИХ УМОВАХ? ЯК ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА???
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24.03.2022 18:04 Ответить
Давно пора.
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24.03.2022 18:19 Ответить
пипец, теперь у любого бери телефон и смотри фото и половину можно пересажать...
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24.03.2022 19:57 Ответить
Якщо «діі передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років», то громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. мають бути негайно арештовані:

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25.03.2022 05:59 Ответить
 
 