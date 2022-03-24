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Рада вводить кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Верховна Рада вводить кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ.

Про це народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема Кримінальний кодекс доповнюється Статтею 114-2: Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

1. Поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

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2. Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо такаінформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років".

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Раніше в ОП закликали українців не оприлюднювати фото і відео наслідків бомбардувань, бо "проблема вже кричуща".
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Топ коментарі
+9
Десантов приняли...Элита орочья

https://twitter.com/i/status/1507010100988309513
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24.03.2022 17:32
+6
Раньше нужно было. Пока КБ Луч ещё не розбомбили. Тогда бы ДБР на самих себя вышли
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24.03.2022 17:32
+6
Кажется, наши взяли в плен сотрудников Росатома. По крайней мере, следком россии официально возбудил дело "в связи с невозможностью сотрудников Росатома вернуться с Украины в рф". Ибо нехрен лезть на нашу землю и наши станции...















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24.03.2022 17:35
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Десантов приняли...Элита орочья

https://twitter.com/i/status/1507010100988309513
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24.03.2022 17:32 Відповісти
Дикие люди...оленевода не видели
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24.03.2022 17:33 Відповісти
Кажется, наши взяли в плен сотрудников Росатома. По крайней мере, следком россии официально возбудил дело "в связи с невозможностью сотрудников Росатома вернуться с Украины в рф". Ибо нехрен лезть на нашу землю и наши станции...















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24.03.2022 17:35 Відповісти
то калмык сын степей сиську от жабы уже получил
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24.03.2022 17:36 Відповісти
Не думаю що їх там будуть кормити пиріжками
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24.03.2022 17:40 Відповісти
Бомжари якісь
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24.03.2022 17:56 Відповісти
Така стінка хороша, так і проситься...
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24.03.2022 18:10 Відповісти
Раньше нужно было. Пока КБ Луч ещё не розбомбили. Тогда бы ДБР на самих себя вышли
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24.03.2022 17:32 Відповісти
Давно треба було це зробити 👍
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24.03.2022 17:34 Відповісти
Нарешті, сподобилися
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24.03.2022 17:34 Відповісти
ни слова об ответственности за саму фото- и видеосъемку. Журналисты, может вам в штат стоит юриста взять, чтоб он вам квалифицированно мог давать разъяснения по поводу правильного прочтения законов?
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24.03.2022 17:35 Відповісти
Ну так орки кажуть що ще місяць тому його захопили і парадами ходять)))
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24.03.2022 17:44 Відповісти
ну назвать осажденным киев-не совсем правильно-скорее всего отрезанным с севера ,северозапада,частично северовостока-на запад ,восток и юг все свободно
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24.03.2022 18:12 Відповісти
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24.03.2022 17:45 Відповісти
Це потрібно було зробити до війни. А так це дуже добре, довбаних тікторерів стане менше.
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24.03.2022 17:46 Відповісти
Сподіваюсь падаляк і агрохімія уже на нарах.
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24.03.2022 17:57 Відповісти
ЧОМУ НЕ РОЗСТРІЛ??? ЩО ЦЕ ЗА ВІЙНА,ДЕ ШПИГУНІВ В ЗРАДНИКІВ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ ПОКАЗОВО??? ЯК ЇЇ МОЖНА ВЕСТИ У ПОДІБНИХ УМОВАХ? ЯК ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА???
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24.03.2022 18:04 Відповісти
Давно пора.
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24.03.2022 18:19 Відповісти
пипец, теперь у любого бери телефон и смотри фото и половину можно пересажать...
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24.03.2022 19:57 Відповісти
Якщо «діі передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років», то громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. мають бути негайно арештовані:

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25.03.2022 05:59 Відповісти
 
 