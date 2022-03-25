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G7 (714) война (46904) НАТО (8949) саммит (1033) санкции (10622) Евросоюз (15892) Кулеба Дмитрий (2639)

Был удачный день. Получили важные обещания. Санкции закручивают гайки российской экономике, - Кулеба подытожил результаты вчерашних саммитов НАТО и G7. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах саммитов НАТО и G7, состоявшихся вчера, 24 марта.

Дмитрий Кулеба объяснил, что 24 марта был насыщенным днем, ведь Владимир Зеленский мощно выступил на саммите НАТО, саммите G7, а также перед парламентом Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Министр пояснил, что он ожидает того, какими будут санкции ЕС. Также глава МИД пообщался со своими коллегами из Канады, Кувейта, Египта.

Политик объяснил, что сегодня удалось получить от партнеров.

"Очередные обещания. Как говорится - обещания-игрушки. И мы будем контролировать, чтобы они были выполнены", - заверил Кулеба.

Добавил, что это были очередные обещания по поддержке Украины и оружием, и финансами, и гуманитарной помощью, и санкциями.

Более того, США и Великобритания применили новые персональные санкции и санкции против российских финучреждений. Дмитрий Кулеба объяснил: "Если в первые дни войны санкциями, как огромным молотом ударили по российской экономике, то теперь каждым новым раундом – закручивают гайки. Это делает жизнь России невыносимой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 настроена привлечь Путина и режим Лукашенко к ответственности за войну в Украине

Украина настаивает на кардинальных шагах по экономическим отношениям Европы с Россией. Наши дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не покупал российский газ и нефть.

"Единственное системное решение, на котором мы настаиваем, – отказ от российских энергоносителей, чтобы не финансировать российскую экономику", – заявил Кулеба.

Кулеба рассказал, что в вопросе выхода с российского рынка международных компаний встречаются "качели", как с Renault.

"Я – человек справедливый. Поэтому, когда плохо себя ведут, я не стесняюсь, называю по имени и мы "бьем" их. Так же поступают президент и премьер-министр Украины. У нас здесь позиция четкая – если делают что-нибудь хорошее, то мы хвалим. Поэтому Renault сегодня хвалим за их мудрое и окончательное решение", - заметил министр.

По словам Кулебы, 24 марта очень важное решение огласила компания Philip Morris. Министр отметил, что не хвалит производителей табачной продукции, однако хочет похвалить бизнес, поскольку Philip Morris объявил очень серьезное сокращение своей работы в России и сворачивание инвестиций.

Мы благодарны за это решение, но мы будем продолжать настаивать на том, чтобы полностью они вышли с российского рынка. Производители табачной продукции являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации. Короче говоря, останутся россияне без IQOS, без крутых IQOS компании Philip Morris. Это для начала, а потом останутся и без всего остального", – отметил министр.

Также Кулеба поблагодарил компанию Shell, которая осознала свои прошлые ошибки и сворачивает деятельность в России.

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"Кроме того, они еще и выделили существенную гуманитарную помощь Украине. Поэтому не останавливаемся, продолжаем оказывать давление на Россию, продолжаем оказывать давление на то, чтобы западный бизнес выходил из России", - добавил министр.

Кулеба подытожил, что также продолжается борьба со всеми бизнесами в Европе, которые прикрывают страну-террористку или сочувствуют ее агрессии против Украины.
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Топ комментарии
+20
Давить гадину санкциями !
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25.03.2022 14:11
+11
молодці, нехай курять беломор-канал! бек ін СССР 🤣
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25.03.2022 14:13
+7
Неплохой формат, информируйте и дальше. А то сейчас болтунов развелось, кто только не кукарекает на военные и международные темы
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25.03.2022 14:13
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Давить гадину санкциями !
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25.03.2022 14:11 Ответить
А что там с предложением поляков создать миротворческую миссию НАТО? Кто-то вообще эту тему замяли...
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25.03.2022 14:12 Ответить
НАТО за природою своєю не може бути миротворцем, це не ООН. Тут важлива рішучість поляків не зважати на формальні заборони НАТО щодо участі Польщі у бойових діях. Думаю, мине ще трохи часу, і все з'ясується. Історія спресувалася до днів і тижнів.
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25.03.2022 14:19 Ответить
молодці, нехай курять беломор-канал! бек ін СССР 🤣
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25.03.2022 14:13 Ответить
"беломор-канал! " ??? Кізяк та солому !
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25.03.2022 14:25 Ответить
Неплохой формат, информируйте и дальше. А то сейчас болтунов развелось, кто только не кукарекает на военные и международные темы
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25.03.2022 14:13 Ответить
Обіцянки-цяцянки.
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25.03.2022 14:13 Ответить
Чому досі не відключена російська пропаганда на супутниках?! Поки вбивають українців, погрожують публічно всьому світу "ядерним раєм" - санкцій проти Росії мало не буває.
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25.03.2022 14:15 Ответить
Коли вже дадуть ті ППО та протитанкову зброю і все що обіцяли? Багато слів та мало діла. А у нас кожен день люди гинуть. А ці США та НАТО бздять *****. Британія теж щось якесь ППО обіцяла та Швеція. Вони до літа чекатимуть?
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25.03.2022 14:22 Ответить
Судя по отчетам генштаба о птичкопаде,передают,просто Вас не известили
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25.03.2022 14:38 Ответить
А чому немає жодного відео палуючаго літака, дохлого чи полоненого пілота? Яка в цьому таємниця? Чи Зеля вилизує дупу ***** і не хоче його засмучувати?
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25.03.2022 19:06 Ответить
Бачиш москаля - їб@ш!

І це повинно стати нормою не лише в Україні, а й в цілому світі!

Слава Україні!

Смерть ворогам!
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25.03.2022 14:24 Ответить
FoxNews пише що Ердоган повідомив про консенсус на переговорах між Україною та росією в білорусі. Ердоган каже що Україна погодилась на російські умови про НАТО, часткове роззброєння, колективну безпеку та використання руского язика. Як пан Кулеба прокоментує це ?
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25.03.2022 14:43 Ответить
Я прокоментую це так - а не забрехалися ви там?

"As is known, there is almost a consensus regarding such issues as NATO, disarmament, collective security and using Russian as official language in the technical infrastructure works during the ongoing process in Belarus," the Turkish president added. "However, there is the issue of Crimea and Donbass, which is impossible for Ukraine to consent to."
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25.03.2022 14:53 Ответить
Ви що, Кулеба ? Я допускаю що москалі дезінформують Ердогана чи FoxNews, але хочеться щоб коментарі стосовно цього були і від наших.
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25.03.2022 15:02 Ответить
Fox News не только полностью трампанутые, но и рашкованскую пропаганду не стесняются пускать в эфир. Ссылаться на Fox News - это примерно как на RT ссылаться.
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25.03.2022 15:57 Ответить
Та цих обіцянок уже зо три мішки набралося...
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25.03.2022 14:58 Ответить
Кулеба , просьба разрешить посольствам делать апостили на документы - в частности на дипломы выпускников украинских вузов
Тогда украинцы после апостиля делают переводы у сертифицированных переводчиков и сдают документы на НОСТРИФИКАЦИЮ
С нострифицированными дипломами можно уже получить работу по своей специальности в ЕС.
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25.03.2022 14:59 Ответить
Ракети швидші за санкції, але ефект практично такий самий, руйнування і смерть.
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25.03.2022 16:16 Ответить
 
 